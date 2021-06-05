طريقة عمل الهريسة المصرية بتاعت زمان وأحلي من المحلات الجاهزة

طريقة عمل الهريسة المصرية، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة في الكثير من البلدان. ولكن لكل بلد طريقة في إعدادها، ومصر من أكثر البلدان المشهورة بصنع الحلويات الشرقية وخاصة الهريسة والبسبوسة، التي يفضلها الكبار والصغار. وتبحث السيدات عن طريقة لصنع الهريسة بالمنزل بدلاً من شرائها من محلات الحلويات الجاهزة، ودفع المبالغ الباهظة للحصول عليها. وسوف نتناول عبر السطور القادمة طريقة عمل الهريسة المصرية.

طريقة عمل الهريسة المصرية

تعد هذه الطريقة من أسهل وأبسط الوصفات حيث لا تستغرق وقت في إعدادها، ويوجد أصناف كثيرة متعددة من الهريسة فمنها الشامية والعراقية وهذه أفصل طريقة لعمل الهريسة.

2 كوب من السميد الناعم.

½ كوب من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

¼ كوب من السكر الأبيض الخشن.

½ كوب من الحليب السائل أو كوب من الزبادي.

5 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب من المكسرات المجروشة مثل “كالبندق، والفستق”

2 كوب سكر خشن.

1 كوب من الماء.

⅛ ملعقة صغير عصير ليمون.

كيس فانيليا.

طريقة عمل الهريسة

في إناء على نار هادئة جداً يتم تحميص السميد لمدة 5 دقائق حتي يصبح لونه ذهبي. خلط الزبدة مع الحليب من خلال مضرب البيض اليدوي أو الكهربائي. يتم إضافة السكر إلى الخليط السابق مع التقليب حتي يمتزج. قومي بإضافة العسل الأبيض إلي الخليط وتقليبه جيداً حتي تتجانس المكونات يتم إضافة السميد وجوز الهند إلي الخليط السابق ويبث بأطراف الاصابع حتي تتجانس المكونات جيداً. قومي بإحضار صينية مدهونة بالسمن، ووضع الخليط بها على ارتفاع 1 سم. وتزينها بالمكسرات. ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. في هذا الوقت سوف نقوم بإعداد القطر بواسطة أضافة السكر إلي الماء وتقليبهم. ثم رفعهم على نار هادئة لمدة 10 دقائق وإضافة عصير الليمون. حان الوقت لإخراج صينية الهريسة من الفرن. ثم سكب القطر على الهريسة، وتقدم باردة مع بعض العصائر الطازجة والمشروبات الغازية.

مقادير عمل الهريسة