محشي الكرنب المصري الأصلي بالطعم الفلاحي بتاع زمان

محشي ورق الكرنب المصري الفلاحي والطعم روعة بتاع زمان، ورق الكرنب من الأوراق التي يتم استخدمها في معظم الوجبات ويعتبر محشي الكرنب من أفضل أنواع المحشي المشهور في مصر وفي معظم الدول العربية ولكن يختلف طريقة عمله من دولة لدولة أخرى، واليوم سنعرض طريقة عمل محشي ورق الكرنب المصري بكل سهولة وسوف نعلمكم طريقة لفه بسهولة كل ما عليكم أتباع خطوات عمله التفصيلية وسوف نوضح المكونات التفصيلية لضمان نجاح عمل المحشي مائة بالمائة. مكونات خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي: حبة واحدة من الكرنب بحجم وسط.

كيلو ونصف من الأرز المصري الأبيض.

كيلو من الطماطم.

ملعقتان من معجون الصلصة.

ملعقة من الببريكانا.

بهارات خاصة للمحشي.

عدد 2 حبة من البصل المبشور.

ملح، فلفل أسود، شطة.

ملعقة صغيرة من النعناع المطحون.

مكعب من الماجي.

زيت طعام أربعة ملاعق كبار.

خضرة المحشي “شبت، كزبرة، بقدونس”. طريقة تحضير خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي: قومي في الأول ببشر البصل وتقطيع الطماطم لقطع صغيرة. قطعي خضرة المحشي لقطع صغيرة جدا، ثم انقعيها في بولة بها ماء وملح وخل حتى يتم التخلص من الاتربة والأوساخ. حضري الأرز المصري ونظفيه جيدا، بعدها قومي بغسلها وتصفيتها جيدا. القيام بتحضير حلة عميقة وبها الزيت وضعيها على النار، بعد ذلك قومي بوضع البصل وشوحيها جيدا. الخطوة التالية ضعي الطماطم المقطعة مع التقليب المستمر، ثم ضعي الخضرة والتوابل كلها على الخلطة السابقة. الخطوة القادمة قومي بوضع الأرز المغسول عليهم وقلبيهم لمدة عشرة دقائق متتالية، بعدها ارفعيها من على النار حتى يتم التبريد. طريقة تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي: قطعي الكرنب لقطع مربعة، وحضري حلة بها ماء على نار هادئة. ثم قومي بوضع ورق الكرنب لمدة ثلاثة دقائق ثم صفيها من الماء حتى تنتهي من كمية الورق كلها. حضري طنجرة عميقة وضعي بها زيت في أسفلها وأدهنها كلها. ضعي في أسفل الطنجرة ورقات من الكرنب حتى لا يلتصق المحشي بالأسفل. بعد أن تبرد خلطة المحشي جيدا، قومي بلف الورق حتى تنتهي من الكمية كلها. مكونات تسوية محشي الكرنب: قومي بتحضير ثلاثة حبات من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من معجون الصلصة.

ماجي مكعب واحد.

فلفل أسود.

ملعقة ببريكانا.

بصلة صغيرة.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقة من السمن أو الزبدة أو الزيت. طريقة التحضير لتسوية محشي الكرنب المصري: القيام بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي بها الطماطم، والبصل. ثم ضعي معجون الصلصة، ومعهم كل البهارات السابقة مع الماجي. نضع بعد ذلك الماء والسمن ونخلط كل ما سبق لمدة عشرة دقائق حتى يتم عملها سائلة مثل العصير. بعد ذلك نضع الخليط على المحشي في الحلة، ثم نضعها على النار حتى يتم الغليان في الأول، وبعد ذلك يتم تهدئة النار حتى نضجها تماما، وبالهنا والشفاء. مكونات خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي:طريقة تحضير خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي:طريقة تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي:مكونات تسوية محشي الكرنب:طريقة التحضير لتسوية محشي الكرنب المصري: الوسوم

محشي ورق الكرنب المصري الفلاحي والطعم روعة بتاع زمان، ورق الكرنب من الأوراق التي يتم استخدمها في معظم الوجبات ويعتبر محشي الكرنب من أفضل أنواع المحشي المشهور في مصر وفي معظم الدول العربية ولكن يختلف طريقة عمله من دولة لدولة أخرى، واليوم سنعرض طريقة عمل محشي ورق الكرنب المصري بكل سهولة وسوف نعلمكم طريقة لفه بسهولة كل ما عليكم أتباع خطوات عمله التفصيلية وسوف نوضح المكونات التفصيلية لضمان نجاح عمل المحشي مائة بالمائة. مكونات خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي: حبة واحدة من الكرنب بحجم وسط.

كيلو ونصف من الأرز المصري الأبيض.

كيلو من الطماطم.

ملعقتان من معجون الصلصة.

ملعقة من الببريكانا.

بهارات خاصة للمحشي.

عدد 2 حبة من البصل المبشور.

ملح، فلفل أسود، شطة.

ملعقة صغيرة من النعناع المطحون.

مكعب من الماجي.

زيت طعام أربعة ملاعق كبار.

خضرة المحشي “شبت، كزبرة، بقدونس”. طريقة تحضير خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي: قومي في الأول ببشر البصل وتقطيع الطماطم لقطع صغيرة. قطعي خضرة المحشي لقطع صغيرة جدا، ثم انقعيها في بولة بها ماء وملح وخل حتى يتم التخلص من الاتربة والأوساخ. حضري الأرز المصري ونظفيه جيدا، بعدها قومي بغسلها وتصفيتها جيدا. القيام بتحضير حلة عميقة وبها الزيت وضعيها على النار، بعد ذلك قومي بوضع البصل وشوحيها جيدا. الخطوة التالية ضعي الطماطم المقطعة مع التقليب المستمر، ثم ضعي الخضرة والتوابل كلها على الخلطة السابقة. الخطوة القادمة قومي بوضع الأرز المغسول عليهم وقلبيهم لمدة عشرة دقائق متتالية، بعدها ارفعيها من على النار حتى يتم التبريد. طريقة تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي: قطعي الكرنب لقطع مربعة، وحضري حلة بها ماء على نار هادئة. ثم قومي بوضع ورق الكرنب لمدة ثلاثة دقائق ثم صفيها من الماء حتى تنتهي من كمية الورق كلها. حضري طنجرة عميقة وضعي بها زيت في أسفلها وأدهنها كلها. ضعي في أسفل الطنجرة ورقات من الكرنب حتى لا يلتصق المحشي بالأسفل. بعد أن تبرد خلطة المحشي جيدا، قومي بلف الورق حتى تنتهي من الكمية كلها. مكونات تسوية محشي الكرنب: قومي بتحضير ثلاثة حبات من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من معجون الصلصة.

ماجي مكعب واحد.

فلفل أسود.

ملعقة ببريكانا.

بصلة صغيرة.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقة من السمن أو الزبدة أو الزيت. طريقة التحضير لتسوية محشي الكرنب المصري: القيام بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي بها الطماطم، والبصل. ثم ضعي معجون الصلصة، ومعهم كل البهارات السابقة مع الماجي. نضع بعد ذلك الماء والسمن ونخلط كل ما سبق لمدة عشرة دقائق حتى يتم عملها سائلة مثل العصير. بعد ذلك نضع الخليط على المحشي في الحلة، ثم نضعها على النار حتى يتم الغليان في الأول، وبعد ذلك يتم تهدئة النار حتى نضجها تماما، وبالهنا والشفاء. مكونات خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي:طريقة تحضير خلطة محشي الكرنب المصري الأصلي:طريقة تحضير محشي الكرنب المصري الأصلي:مكونات تسوية محشي الكرنب:طريقة التحضير لتسوية محشي الكرنب المصري:

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