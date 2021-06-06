في ثواني لوني شعرك بكيس حنة في المنزل وتخلصي من شيب الشعر بلون جذاب وثابت

كل السيدات وايضا البنات وحتى الأطفال الصغار يرغبون في صبغ شعرهم دون الإضرار بالشعر ودون وضع صبغات تحتوي على مواد كيميائية مضرة للشعر، وايضا دون تكلفة كبيرة حيث أن الكثير من الناس يعرفون أهمية الحنة والكركديه في صبغ الشعر بصبغة دائمة ولمعان دون الإضرار بالشعر او تعريضه الى المواد الكيميائية الضارة، وايضا دون تكاليف كبيرة على الشخص الذي يريد صبغ شعره.

تكثر صبغات الشعر والألوان المختلفة الجذابة والتي ترغب في عملها معظم السيدات والفتيات لتغيير مظهرهم وخاصة في الأعياد والمناسبات، ولكن تعتبر صبغة الحنة من الصبغات الأكثر أماناً والتي تشهد بحث عالي جداً حول طريقة صبغ الشعر بالحنة الطبيعية، والتي تعالج شيب الشعر الأبيض وجعل الشعر يتحول للون الأسود والبني وهذا ما وضعناه لكم أدناه.

إليكي سيدتي مكونات صبغ الشعر بالحنة الطبيعية مع الخطوات خطوة بخطوة.

كركدية جاف والكمية على حسب كمية الشعر .

كيس من الحنة واللون حسب الرغبة .

وعاء والقليل من الماء النقى .

بونيه للرأس .

صبغة الحناء تعتبر من أقوي الصبغات التي تحتوي على مواد طبيعية غير ضارة على الشعر، فمن المعروف أن الصبغات الجاهزة والمعروفة تحتوي على كيماويات ضارة للشعر تعمل على تلفه وتدميره بطريقة سريعة، لذا لكل سيدة وفتاة ترغب في صبغ شعرها بدون ضرر وبدون تكاليف عليه بتطبيق صبغة الحناء المرفق تفاصيلها أدناه.

نقوم بوضع الماء في الإناء ونقوم بغليه جيدا مع الكركديه .

نقوم بإزالة الكركديه من النار

نقوم بوضع الحنة على الكركديه المغلي ونقلب جيدا حتى تصبح خليط متماسك قليلا

نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء ونتركه يجف او نقوم بتجفيفه بمجفف الشعر .

نقوم بوضع الحنة على الشعر ويجب ان يكون الشعر مبلل قليلا .

ثم نقوم بلف الشعر لفة الطقية ونقوم بوضع البونية علية .

ثم نترك الشعر الملفوف ساعتين على الأقل .

نفك الشعر ونتركة يجف لمدة ساعة .

نمشط الشعر جيدا ونزيل منه الحنة جيدا بالمشط حتى لا تصبح الحنه عالقة بالشعر .

نغسل الشعر جيدا بالماء حتى تزال الحنة من على الشعر، ونضيف الشامبوه ليزيل البقايا الصغيرة العالقة بين الشعيرات .

ثم نشطف الشعر جيدا بالماء مرة أخرى لنزيل منه الشامبو ثم نقوم بتركة يجف .

ثم نقوم بتمشيطة جيدا مرة أخرى .

وحينها سوف ترين شعرك بلونه الجديد اللامع وتستمي به وسوف تبقى هذه االصبغة على الشعر وقتا كبيرا بدون ان تزال حتى بعد الإستحمام .

كيفية صبغ الشعر بالحناء

توجد العديد من الخلطات الطبيعية على الأنترنت والتي يمكن صبغ الشعر بالحنة في المنزل بكل سهولة، حيث يدخل مكون الحناء في الكثير من الألوان الجذابة والجريئة، لذا أكثر ما يدور في محركات البحث هو طريقة صبغ الشعر باللون البني والأحمر وعلاج الشيب وكل هذا بمكون الحناء الطبيعي التي تعمل على تغذية الشعر وتغيير لونه باللون جذاب وثابت.

قومي بوضع 3 ملاعق من الحناء مع كوب ماء واخلطيهم حتي تتكون عجينة متماسكة.

ثم قومي بإضافة عصير الليمون مع ملعقة صغير من الخل.

يمكن إضافة الحناء البني أو السوداء للخليط.

اتركي الخليط لمدة 12 ساعة وغطيه تماماً.

وبالفرشاة ضعي الخليط على شعرك.

قومي بلف شعرك بفوطة جافة واتركيه لمدة 4 إلي 6 ساعات.

من خلال هذا المقال يمكن لأي سيدة وفتاة صبغ شعرها بالحنة في المنزل بكل سهولة وبدون ضرر على فروة الشعر، فهذا المكون بالحنة الطبيعية التي تعطي القوة واللمعان واللون الثابت للشعر، لذا قمنا بإرفاق العديد من الخلطات بالحناء والتي ستوفر عليكي المال والوقت في الذهاب لصالونات التجميل، قومي بتطبيق الخطوات المرفقة خطوة بخطوة.