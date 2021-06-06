سر جمال المرأة اليابانية الوصفة المذهلة للقضاء على تجاعيد الوجه حول العين والعنق، سر ياباني لإزالة التجاعيد يزيل التجاعيد حول العين والعنق واليدين، تبحث المرأة العربية عن سر جمال المرأة اليابانية الدائم الذي لا يحتاج إلى مساحيق تجميل على الإطلاق، الجمال الذي يستمر كجمال الأطفال لعشرات السنوات، لذا نتناول اليوم الوصفة اليابانية المذهلة للقضاء على تجاعيد الوجه بمكونات طبيعية من المنزل.

سر جمال المرأة اليابانية لإزالة التجاعيد

تتكون الوصفة اليابانية المذهلة للقضاء على تجاعيد البشرة من المكونات التالية :

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة ونصف من بذور الكتان، بذور الكتان لها دور فعال جداً في شد البشرة ومحاربة التجاعيد.

2 كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E أو كبسولة فيتامين E.

طريقة تحضير الوصفة

في قدر فارغ يتم إضافة مقدار الأرز الأبيض ثم ضيفي مقدار كوب كبير من الماء ثم ضعي القدر على نار هادئة ليتم طهي الأرز جيداً ويتم التقليب من حينٍ لآخر حتى لا يتم احتراق الأرز، بعد طهي الأرز يتم وضع القدر جانباً، وفي قدر آخر ضعي مقدار بذور الكتان ومقدار كوب من الماء ثم ضعي القدر على النار، ويترك حتى يتم تمام الغليان ويشرب بذور الكتان الماء لتفتيح البشرة، بعد ذلك قومي بطحن الأرز بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ليتم الحصول على كريم الأرز الناعم.

وصفة الأرز والكتان

ومن جانب آخر يتم تحضير قطعة شاش أو جورب صيفي واستخدامه يتم وضع بذور الكتان المغلية بداخل الجورب ويتم الضغط عليه جيداً للحصول على جل بذور الكتان حيث أن جل بذور الكتان يمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز من إنتاج الكولاجين الطبيعي، وفي وعاء ضعي مقدار ثلاثة ملاعق من كريم الأرز المحصول عليه ثم ضيفي إلى الوعاء جل بذور الكتان ويتم الخلط جيداً حتى تحصلين على قوام متجانس، بعد ذلك قومي بإضافة زيت فيتامين E ويمكنك تعويضه بزيت اللوز الحلو ثم اخلطي مرة أخرى جيداً.

طريقة إستعمال وصفة الأرز

طبقي الوصفة على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل ثم تترك لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك يغسل الوجه جيداً بالماء، فبعد غسل الوجه مباشرة ستصبح بشرتك مشدودة، تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ومن الأسبوع الأول ستختفي التجاعيد وأيضاً تختفي التصبغات والبقع الداكنة والكلف، ستعودين 10 سنوات للوراء مهما كان عمرك فهذا هو سر جمال بشرة اليابانيات.