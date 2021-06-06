طريقة عمل بطاطس دوريتوس بدون زيت في المنزل بطريقة صحية مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل بطاطس دوريتوس بدون زيت، يعتبر بطاطس دوريتوس من أكثر أنواع البطاطس المحببة للأطفال والكبار فهي سناكس سهلة الهضم ويقدم الأطفال على شرائها من الخارج، ولكن هذا قد يعرض الأطفال بالإصابة بكثير من الأمراض وخاصة أن هذه السناكس تحتوي على المواد الحافظة، وملونات الطعام. وتبحث السيدات عن طريقة لصنعها بالمنزل بدلاً من شرائها من الخارج حتي تحافظ على صحة أسرتها، ونتيجة لذلك سوف نتناول طريقة مميزة ولذيذة لطريقة عمل بطاطس دوريتوس بالمنزل فتابعونا.

طريقة عمل بطاطس دوريتوس

في هذه الوصفة يتم تشكيل الدوريتوس علي شكل مثلثات ويتم خلطها بالنكهات المختلفة اللذيذة. سوف نستخدم في هذه الوصفة عجينة التورتيلا وبعض النكهات الجاهزة. فهيا نتعرف على المقادير وطريقة التحضير.

1 كوب نشا الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ كوب دقيق قمح أبيض.

½ كوب ماء دافئ.

¼ ملعقة صغيرة سكر.

⅓ ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة زعتر.

نكهت الجبن الجاهزة.

ننخل الدقيق والنشا في وعاء عميق، ثم نضع كلاً من الملح والبابريكا والبيكنج بودر والزعتر والكركم ونقلب الخليط جيداً. قوي بوضع الماء الدافئ مع التقليب بيدك ثم وضع الزبدة السائلة مع الاستمرار في التقليب حتي تتكون عجينة متماسكة. قومي بفرد العجينة على سطح رخامي نظيف ويتم تقطيع العجين إلي أشكال مثلثات متساوية الحجم. يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم وضع الأشكال علي صينية مدهونة بالزبدة ثم إدخال الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتي يصبح لونه ذهبي أخيراً يتم إخراج رقائق الدوريتوس من الفرن ووضع نكهة الجبن الجاهزة عليها الحارة أو الباردة وهي ساخنة. وتقدم للأطفال والأسرة مع الكاتشب والمايونيز.

مقادير بطاطس دوريتوسطريقة التحضير