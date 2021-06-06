طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن بخطوات سهلة ونكهة ورائحة جميلة

تعتبر الكفتة المشوية من الأكلات الشهية واللذيذ، التي يقبل الكثير على تجهيزها داخل المنزل وخاصة في الأعياد والأفراح والمناسبات العائلية وغيرها من العزائم، فهي وجبة لذيذة وسريعة التحضير وغير مكلفة، ويمكن تقديمها مع أطباق مختلفة مثل الأرز الأبيض أو بعض أنواع المكرونة، ومكوناتها بسيطة جداً تعتمد دائماً على البهارات، وهناك أنواع مختلفة من الكفتة منها كفتة الأرز والكفتة المقلية وأنواع أخري كثيرة، كما أنه يمكن تسويتها بطرق مختلفة فيمكن تسويتها على الفحم أو داخل الفرن أو تسويتها على الشواية، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن بخطوات سهلة ومذاق مميز وشهي.

مكونات عمل الكفتة المشوية بالفرن

مكونات الكفتة بسيطة ولكن تعطي طعم شهي ولذيذ ومتوفرة دائماً في المنزل وهي كما يلي:ـ

كيلو من اللحمة.

2 بصلة مبشورة.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زنجبيل مطحون ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع الكفتة المشوية بالفرن بكل سهولة بساطة باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

نضع البصل المبشور في طبق حتي يصفي من الماء، ثم نصفيه جيداً باستخدام المصفى ونأخذ بشر البصل فقط. نضع اللحم المفروم في وعاء متسع ونضيف إليه البصل المبشور مع الثوم المفروم، ثم نضيف البهارات الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة والكزبرة الجافة. تقلب المكونات معاً حتي تمتزج تماماً وتصبح متماسكة، ثم يضاف البيكنج بودر ونقلبه جيداً مع اللحم المفروم ثم نغطي الوعاء ونتركه قليلاً. تشكل الكفتة على شكل أصابع أو كرات صغيرة ومتناسبة في الحجم، ونتركها داخل الثلاجة لبعض الوقت لكي تتماسك.

طريقة تسوية الكفتة

تسوية الكفتة تتم بخطوات سهلة جداً وهي تتم بوضع أصابع الكفتة داخل صينية الفرن وتكون مدهونة بقليل من الزيت، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتي تنضج تماماً، يمكن تشكيل أصابع الكفتة على أسياخ الشوي ووضعها في الفرن، تقدم أصابع الكفتة ساخنة مع طبق الأرز الأبيض والسلطات بالهنا والشفا.