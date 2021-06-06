أسهل طريقة لتحضير طاجن مكرونة الفراخ في المنزل مثل المطاعم

الطواجن لها مكانة خاصه بين الوجبات الأخري وأكثر تمييزاً بين الوجبات بسبب إقتراب وجبة المكرونة من جميع الأشخاص حيث نلاحظ أن المكرونة أكثر الوجبات التي تتعدد أصنافها مثل النجرسكو والمكرونة بشاميل وكذلك طواجن المكرونة باللحم المفروم والمكرونة بالفراخ ونلاحظ أن الإقبال يزداد على الطواجن بسبب عدم تكلفة وجبات الطواجن لذلك فهي إقتصادية من حيث الثمن ومتاحه للجميع وبسبب تفضيل الأشخاص للفراخ نقدم لكم طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ مثل المطاعم بطريقة صحية خالية من التلوث يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

أنتقلت وصفات المكرونة الموجودة في جميع أنحاء العالم حالياً من إيطاليا حيث تعتبر أكثر الوجبات إنتشاراً في إيطاليا وكذلك متعددة الأصناف يوجد أكثر من مئة نوع من المكرونة لذلك يتم التنوع في وصفات تحضيرها، على الرغم من كثرة أصناف المكرونة والمكونات المستخدمه إلا أنها لا يرتفع ثمنها في المطاعم ويريد البعض تحضير بعض الوجبات مثل طاجن المكرونة اللذيذ في المنزل لذلك نقدم لكم طريقة التحضير من خلال السطور التاليه.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ

المكونات:

نصف كيلو جرام مكرونة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

كوبان من الجبنة الموتزاريلا.

ملعقة من الزعتر.

شطة حسب الرغبة.

توابل ملعقة من الفلفل الأسود وأخري من الملح.

فنجان من صلصة الطماطم.

خمس قطع صغيرة مسلوقة من صدور الدجاج.

نضع صلصلة الطماطم في إناء على النار بالإضافة إلي قطع الدجاج المسلوقة ويفضل تقطيع الدجاج إلي دوائر ومكعبات ونقلبهم معاً بعد ذلك يتم إضافة المكرونة بعد أن يتم سلق المكرونة ونقلب جميع المكونات. نضع الإناء الخاص بالمكونات التي سبق ذكره على نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم تحضير طاجن متوسط يستوعب الكمية ونضع به جميع المكونات بالإضافة إلي البهارات والمكونات الأخري ويتم وضع جبنة الموتزاريلا على سطح الطاجن ونضع الطاجن بعد ذلك في الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية حتى النضج وحتى تنفرد الجبن على السطح وقد تختلف درجة النضج من شخص لآخر حيث يفضل البعض أن يصبح الطاجن ذهبي اللون ويفضل البعض أن يكون داكن لذلك حسب الرغبة وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم.

طريقة التحضير:ملحوظة:

يمكنك تحضير طاجن المكرونة بطريقة تقليدية وغير مكلفة عن طريق الإستغناء عن الجبنة الموتزاريلا والإكتفاء بصلصة الطماطم وقطع الدجاج.