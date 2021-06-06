طريقة عمل كعك الكاسترد على البخار بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومختلف بالصور خطوة بخطوة

كعك الكاسترد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه انتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، وحظى بإقبال الجميع، ويعد كعك الكاسترد بأذواق عديدة وطرق مختلفة ومتنوعة، ولكل منها مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما يتميز بمذاقه الخاص والمميز الذي لا يوصف، بالإضافة إلى شكله الخرافة والجذاب الذي لا يقاوم، وهو عبارة عن كرة من العجين نفردها بالشوبك، ثم نضع بداخلها كرة من الكاسترد المجمد، ثم نغلقها جيداً ونكورها مرة ثانية، ثم تطهى على البخار، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير كعك الكاسترد لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم لما له من فوائد جمة، وكنوع من التغيير والتجديد في الحلويات، كما يمكنكم تجربة البان كيك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كعك الكاسترد وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات كعك الكاسترد

يتكون كعك الكاسترد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، متوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكاسترد

2 صفار بيضة.

30 جم سكر.

20 جم زبدة.

200 جم حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

مقادير العجينة

260 جم دقيق.

26 جم سكر.

4 جم ملح.

3 جم خميرة فورية.

4 جم بيكنج بودر.

160 جم حليب دافئ.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك الكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر الكاسترد

نحضر وعاء ونضيف البيض والسكر ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها الزبدة والحليب ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة، ثم نرفع الخليط من على النار.

نسكب خليط الحليب على خليط البيض ونقلب جيدا قليلا، ثم نضيف النشا ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نسكب الخليط في المقلاة، ونضع المقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الفانيليا ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط، ثم نرفعه من على النار.

نوزع الخليط في علبة بلاستك ونغلقها جيدا، ثم ندخلها في الفريزر لمدة 20 دقيقة.

بعد مرور 20 دقيقة نقوم بتشكيل الكاسترد إلى 8 كور متساوية في الحجم.

ثم نضعهم في العلبة ونغلقها جيدا، ثم ندخلها في الفريزر ونتركها لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتجمد كرات الكاسترد.

طريقة تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والسكر والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الخميرة الفورية والبيكنج بودر والحليب الدافئ، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة، ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضيف إلى العجينة ملعقة كبيرة من الزيت ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

نقسم العجينة إلى 8 أجزاء صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم بكيس بلاستك ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.

نفرد كل كرة باليد بسمك رقيق بمقاس 10 سم.

ثم نخرج الكاسترد المجمد من الفريزر، ثم نضع على كل دائرة من العجين كرة من الكاسترد، ثم نغلق العجينة جيدا ونكورها مرة ثانية.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقوم بتشكيل ثلاث كرات صغيرة جداً من العجين ونلصقهم في كل كعكة، بحيث يتكون لدينا في كل كرة أذنين وأنف وتصبح الكرة كرأس دب.

نحضر مصفاة حلة كبيرة أو ما شابه ذلك ونضع بداخلها أوراق زبدة ونضع فوق كل ورقة كعكة.

ثم نضع المصفاة فوق قدر به ماء ساخن ونضعه على نار هادئة، ثم نغطي المصفاة لمدة ساعة لكي يستوي كعك الكاسترد.

بعد مرور نصف ساعة نضع المصفاة فوق قدر به ماء مغلي ونضعه على نار ما بين متوسطة إلى عالية، ثم نغطي المصفاة لمدة 12 دقيقة.

بعد مرور 12 دقيقة نطفئ النار، ثم نرفع الغطاء بعد مضي 5 دقائق حتى ينضج الكعك تماماً.

ثم نترك كعك الكاسترد يبرد، ثم نقوم برسم العيون والأنف في كعك الكاسترد بالشوكولاتة.