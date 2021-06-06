سر خلطة كريم بانثينول مع الزيت السحري لفرد الشعر.. أقوى وصفة بروتين طبيعية وقولي للشعر المجعد وداعاً

كريم بانثينول مع زيت جوز الهند للشعر من الوصفات السحرية التي تكسبك شعر ناعم وحريري، فهي وصفه تخلصك نهائيا من الشعر الهائش والمتقصف، دون اللجوء لاستخدام البروتين أو ‏الكرياتين، فهي وصفه طبيعية غير ضاره بشعرك وغير مكلفه في نفس الوقت، ولن تحتاجي ‏لزيارة محلات الكوافير وتكبدك مبالغا طائل لفرد شعرك بمواد كيمائية، نقدم لكي في هذا المقال ‏وصفه سريعة وفورية للحصول على شعر ناعم وحريري بكل سهولة دون تكاليف كبيرة.‏

كريم بانثينول مع زيت جوز الهند للشعر

يتم إحضار علبه معقمة ونضع فيها مقدار معلقه كبيره من زيت جوز الهند، ثم أضيفي معلقتين من ‏كريم بانثينول، ثم امزجي الخليط جيدا حتى يتجانس ويصبح قوامه كريمي.‏

في حال أن كان الشعر دهني قومي بترك سنتيمتر واحد من الشعر، افردي الكريم على شعرك ‏حتى نهايته باستخدام مشط ذو أسنان واسعة، قومي بتمشيط شعرك مع الكريم حتى يمتزج الكريم ‏بكل الشعر.‏

‏ أما إذا كان شعرك جاف فقومي بفرد الكريم على الشعر ابتداء من الجذور وحتى الأطراف، بعد ‏تمشيط الشعر جيدا وفرد الكريم علية،

لفي الشعر حول راسك طاقية ثم قومي باستخدام غطاء ‏الشعر بلاستيكي وغطي شعرك وتركي لمده ساعة.

بعد الساعة انزعي الغطاء البلاستيكي وقومي ‏بوضع فوطه ساخنة على شعرك لمده نصف ساعة، ثم قومي باستخدام شامبو وماء فاتر بغسل ‏شعرك وبعد ذلك قومي بتصفيف شعرك ستنبهرين من النتيجة.‏

طريقه استخدام خليط البانثينول وجوز الهند

فرد الشعر المجعد

كريم البانثينول هو أفضل مرطب للشعر، ويعتبر عامل مساعد لمساعده الشعر في التخلص من ‏أثر الأتربة والعوامل الخارجية التي تؤذي الشعر، ويفضل استخدامه خاصة في فصل الصيف ‏حيث الحرارة والشمس مع الغبار يؤثر على صحة شعرك، فيقوم الكريم بعمل طبقه حماية لشعرك ‏من المواد الضارة، التي تتراكم عليه وتعرضه للجفاف والهيشان، كما انه سيحافظ على شعرك ‏وحيويته.‏

أما عن زيت جوز الهند فهو يجعل الشعر صحي وانسيابي، كما يساعد على فرد الشعر والتخلص ‏من التجاعيد والتكسير والتقصف، كما أن زيت جوز الهند به العديد من مضادات الميكروبات كما ‏أن به العديد من الأحماض الدهنية، لذا تعد وصفة كريم بانثينول مع زيت جوز الهند للشعر أفضل مرطب يساعد على نمو الشعر بشكل صحي ويعطي للشعر مظهر ‏رائع.‏