طريقة عمل كفتة الأرز المصرية باللحمة الجملي الشهية

طريقة عمل كفتة الارز المصرية هي أكله شعبية مصرية تشتهر أعدادها في المناسبات والأفراح والعزومات وفي شهر رمضان وتطهي كفتة الأرز بأكثر نوع من اللحوم منها اللحم البقري واللحم الجاموسي واللحم الماعز ومن أفضلهم اللحم الجملي وكثير من السيدات يفضلن شرائه وطهيه لما له من مذاق خاص ورائع وطريقة خاصة في طهيه تميزه عن باقي اللحوم المذاكره مسبقا ويقدم بجانبه الأرز الأبيض، والأرز بالشعرية وسلطة خضراء وفي السطور التاليه نقدم طريقه طهيه باللحم الجملي. طريقة عمل كتفة الأرز مكونات الكفتة كيلو لحم جملي مفروم.

كوب ونصف أرز أبيض مصري.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كسبرة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كسبرة ناشفه.

ربع ملعقة صغيرة قرفة. مكونات الصلصة كيلو ونصف طماطم.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير نغسل الأرز جيدا.

نضع اللحمه المفرومه والأرز في العجان الكهربائي.

نفرمهم جيدآ نضيف بالتدريج

البقدونس، فإني الكسبرة الناشفة.

وتستمر في الفرم.

نضيف بالتدريج اللحمه المفرومه، الأرز.

نضيف التوابل، ونفرمهم فرما ناعما.

نصبع الكفته حسب الرغبة في أصابع أو دوائر.

نتركها قليلا في الثلاجه.

نضع طاسه على النار بها كميه مناسبة من الزيت.

نقلي الكفته في الزيت على ونرفعها من الطاسة حتي تصبح لونها ذهبي.

نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات وسط.

نضع البطاطس في طبق به ماء.

نقلي البطاطس نصف قلية.

ترفعه في طاسة. طريقة عمل الصلصة نغسل الطماطم المقطعه جيدا.

تقطعها نصفين، فإني نضيف نصف كوب ماء.

ثم نضعها في الخلاط الكهربائي.

نطحنها جيدا، فإني ثم تصفي.

نضع حله عميقه علي نار هادئه.

نضع الزيت، والثوم.

نقلب الثوم حتى نحصل على لون ذهبي.

نضيف عصير الطماطم، معجون الطماطم.

نتركه على النار حتى تسبك.

نضيف التوابل، الملح.

نضيف البطاطس والكفته.

نتركها على النار لمده خمس وترفع من على النار. الوسوم

طريقة عمل كفتة الارز المصرية هي أكله شعبية مصرية تشتهر أعدادها في المناسبات والأفراح والعزومات وفي شهر رمضان وتطهي كفتة الأرز بأكثر نوع من اللحوم منها اللحم البقري واللحم الجاموسي واللحم الماعز ومن أفضلهم اللحم الجملي وكثير من السيدات يفضلن شرائه وطهيه لما له من مذاق خاص ورائع وطريقة خاصة في طهيه تميزه عن باقي اللحوم المذاكره مسبقا ويقدم بجانبه الأرز الأبيض، والأرز بالشعرية وسلطة خضراء وفي السطور التاليه نقدم طريقه طهيه باللحم الجملي. طريقة عمل كتفة الأرز مكونات الكفتة كيلو لحم جملي مفروم.

كوب ونصف أرز أبيض مصري.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كسبرة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كسبرة ناشفه.

ربع ملعقة صغيرة قرفة. مكونات الصلصة كيلو ونصف طماطم.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير نغسل الأرز جيدا.

نضع اللحمه المفرومه والأرز في العجان الكهربائي.

نفرمهم جيدآ نضيف بالتدريج

البقدونس، فإني الكسبرة الناشفة.

وتستمر في الفرم.

نضيف بالتدريج اللحمه المفرومه، الأرز.

نضيف التوابل، ونفرمهم فرما ناعما.

نصبع الكفته حسب الرغبة في أصابع أو دوائر.

نتركها قليلا في الثلاجه.

نضع طاسه على النار بها كميه مناسبة من الزيت.

نقلي الكفته في الزيت على ونرفعها من الطاسة حتي تصبح لونها ذهبي.

نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات وسط.

نضع البطاطس في طبق به ماء.

نقلي البطاطس نصف قلية.

ترفعه في طاسة. طريقة عمل الصلصة نغسل الطماطم المقطعه جيدا.

تقطعها نصفين، فإني نضيف نصف كوب ماء.

ثم نضعها في الخلاط الكهربائي.

نطحنها جيدا، فإني ثم تصفي.

نضع حله عميقه علي نار هادئه.

نضع الزيت، والثوم.

نقلب الثوم حتى نحصل على لون ذهبي.

نضيف عصير الطماطم، معجون الطماطم.

نتركه على النار حتى تسبك.

نضيف التوابل، الملح.

نضيف البطاطس والكفته.

نتركها على النار لمده خمس وترفع من على النار.

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