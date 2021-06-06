طريقة عمل الدجاج المقرمش والكرانشي بأكثر من طريقة زي المحلات والمطاعم في المنزل

طريقة عمل الدجاج المقرمش، يشتهر باسم كنتاكي، أو الدجاج الجنوبي المقلي، وذلك لأن ترجع أصوله إلى جنوب أمريكا، حيث يعد من أول طبق شعبي تم قليه في زمن العصور الوسطى الأوروبية، وأول من استخدمه شعب “الاسكتلنديون”، وهو عبارة عن قطع من الدجاج التي يتم نقعها في تتبيله معينة، ثم تغمس قطع الدجاج في الدقيق، أو البقسماط، ثم يتم قليها في زيت غزير، أو يتم إدخالها في الفرن.

طريقة عمل الدجاج المقرمش

يعتبر من أشهر وأشهى أنواع الدجاج، الذي يفضله الجميع، كباراً أو صغاراً، لأنه يكون مقرمشاً من الخارج، وطرياً من الداخل، ويمكن إضافة بعض التوابل العديدة، سواء كانت حارة أم لا، ويقدم مع أنواع من الصوصات الحادق، مثل: صوص الكاتشب، أو صوص المايونيز، ويقدم بجانبه أيضاً بعض الأطباق الخفيفة، مثل: البطاطس أو البطاطا المهروسة، أو المعكرونة بالجبن أو بالصوص الأبيض، أو مع أنواع من السلطات، مثل: سلطة الكولسلو.

الدجاج الدايت “كنتاكي” في الفرن

المقادير:

دجاجة مقطعة 10 قطع بدون جلد.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ورق غار مطحون.

كسبره ناشفة مطحونة.

ملعقة ثوم مفروم.

شطه حسب الرغبة.

كوب لبن.

كوب ونصف كورن فليكس.

3 ملاعق كبار زبده أو زيت حسب الرغبة.

الطريقة:

بعد أن يتم نزع الجلد يتم نقع الدجاج في اللبن والبهارات كلها.

ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يتم طحن الكورن فليكس حتى يصير مجروش وليس ناعماً.

ثم يتم تغليف الدجاج بالكورن فليكس ويتم الضغط عليها باليد جيداً.

يتم وضعها في صينية على شبكة الفرن ونرش عليها الزيت بالمعلقة.

ثم ندخلها الفرن الساخن لمدة حوالي ساعة إلا ربع.

الدجاج الكرانشي

المقادير:

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 علبة شوربة دجاج كريمي.

1/2 كوب لبن.

3/4 كيلو صدور دجاج مخلية من العظم والجلد.

2 ملعقة كبيرة زبدة سائحة.

توابل حسب الرغبة.

الطريقة:

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200.

ضعي الدقيق في طبق.

في طبق آخر ضعي التوابل.

في طبق عميق ضعي 1/3 كوب من شوربة الدجاج و 1/4 كوب من اللبن وقلبيهم.

ضعي صدور الدجاج في الدقيق واحدة تلو الأخرى، ثم ضعيها في مزيج الشوربة باللبن ويتم التقليب جيداً.

ثم ضعيها في مزيج التوابل وتبليها جيداً.

ثم توضع في صينية.

ضعي الزبدة فوقها.

ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

ضعي كمية الشوربة المتبقية واللبن في وعاء على نار متوسطة ويتم التقليب حتى يسخن.

ثم تقدم مع صدور الدجاج أو توضع فوقها وهي ساخنة.

الدجاج المقرمش في الفرن

المقادير:

1 كوب بقسماط مطحون.

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور.

1/2 كيلو صدور دجاج.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة زبدة سائحة.

الطريقة: