كنز رباني لتطويل الشعروانبات الفراغات، أفضل الوصفات الطبيعية في تطويل الشعر في وقت قصير، تُعاني العديد من الفتيات من صعوبة نمو شعورهن، وفي الغالب قد يرجع ذلك إلى عدد من المشكلات الصحية التي تحتاج إلى علاج سريع وفعال، إلى جانب استخدام طرق ووصفات طبيعية في تطويل الشعر وتعزيز نموه في مدة قصيرة وبأقل تكلفة ، حيث يعتمد نموه على مجموعة من العوامل واهمها الحالة الصحية والعوامل الوراثية ، والآن إليكِ أبرز الطرق الفعالة والمجربة في تطويل الشعر.

كنز رباني لتطويل الشعر وانبات الفراغات في ثواني ومن أول استعمال

وصفات لنمو وتطويل الشعر

قناع التفاح

طريقة التحضير

قومي بغلي تفاحة واحدة ثم اطحنيها جيدًا، وأضيفي إليها زيت جوز الهند حتى يصبح الخليط لديكِ كريميًا، قومي بفرد القناع على شعرك واحرصي أن تبتعدي عن فروة رأسك،

اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن (ساعتين)، ثم اغسليه بالشامبو والماء الدافئ.

قناع البصل

طريقة التحضير

قشري البصل جيدًا، وضعيه في الخلاط حتى يصير عصيرًا، ضعي العصير على فروة رأسك لمدة لا تقل عن (40 دقيقة)، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو.

قناع البيض وزيت الزيتون

طريقة التحضير

امزجي بيض نيء مع زيت الزيتون، وأضيفي إليهم العسل أو الخل، قومي برش بضع قطرات من الماء لتتأكدي من أن الخليط كافيًا لتغطية شعرك بأكمله،ضعي الخليط على شعرك الجاف ودلكي فروة رأسك باستمرار.

مشطي شعرك جيدًا ليتوزع الخليط على كافة الجوانب.

غطي شعرك بغطاء بلاستيك، واتركيه على شعرك لمدة من (15 : 30 دقيقة)، ثم اغسلي شعرك بالشامبو عدة مرات للتأكد من إزالة القناع تمامًا.

وصفات طبيعيه مجربة لتطويل الشعر بسرعة البرق

قناع الجنزبيل

طريقة التحضير

قومي بمزج ملعقة كبيرة من الزنجبيل، مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، قومي بفرد المزيج على شعرك ودلكيه جيدًا لمدة 5 دقائق، اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن (30 دقيقة؟)، واشطفي شعرك جيدًا بالشامبو، يُنصح بتكرار ذلك القناع لمدة مرتين أسبوعيًا.

طرق مميزة لتدليك الشعر للحصول على شعر ناعم وطويل

بالإضافة إلى الوصفات السابقة، بإمكانك القيام بتدليك شعرك بعدة طرق، حيث أن ذلك سيساعد على تحفيز فروة رأسك واستعادة نمو شعرك، وتستطيعين فعل ذلك عن طريق:

تدليك فروة رأسك بشكل تقليدي.

تدليك شعرك أثناء غسله.

تدليك شعرك باستخدام الفرشاة، أو الأدوات الخاصة بالتدليك.

تدليك شعرك بالزيوت العطرية مثل (زيت النعناع، وزيت اللافندر).

يجب الاهتمام بتسريح الشعر بشكل يومي باستخدام مشط خشبي حتي لا يتساقط الشعر.

عليك عدم غسل الشعر بشكل يومي لانه يضعف بصيلات الشعر ويسبب تساقطها.

يجب استخدام شامبو مناسب لنوعية شعرك حتي لا يتسبب في تلف الشعر.

استخدام كريمات من مواد طبيعية لتنعيم الشعر ولا تسبب له في أضرار ولا مشاكل الشعر.

الروتين اليومي للحفاظ على الشعر صحي