سر كريم القهوة المغربي لتبييض الوجه والجسم من أول استخدام.. لبشرة ناعمة وفاتحة ثلاث درجات على الأقل

كريم القهوة لتبييض الوجه أصبح من أشهر الكريمات المستخدمة في تفتيح البشرة وتنظيفها وإعطائها الحيوية والإشراق الواضح الذي يبحث عنه الجميع، حيث أن القهوة لها العديد من الفوائد المميزة للجسم والوجه سنتناولها في مقالنا اليوم مع عرض كيفية تحضير كريم التفتيح الفوري من القهوة في المنزل بأسهل طريقة ممكنة تابعونا.

كريم القهوة لتبييض الوجه

هناك أكثر من طريقة لتحضير كريم القهوة ولكن الطريقة المغربية الشهيرة هي التي نعرضها لكم لكونها أكثر فاعلية ونتائجها مضمونة كالتالي:

المكونات

سنعرض لكم مكونات عمل كريم قهوة للوجه ولكن للرغبة في استخدامه لمناطق الجسم المختلفة يمكن مضاعفة الكميات كالتالي:

3 ملاعق من القهوة السادة بدون إضافات.

3 ملاعق من نشا الأرز أو نشا الذرة يمكن استخدام أي نوع نشا آخر ولكن يفضل النوعين المذكورين.

ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

ملعقة من الكركم حسب الرغبة.

ملعقتان ماء ورد.

إضافة ملعقة جلسرين للترطيب.

الخطوات

إحضار عبوة ووضع النشا والقهوة به وتقليبهم مع بعض جيداً.

إضافة ماء الورد عليهم بالتدريج مع التقليب.

وضع لبن البودرة على الخليط.

بعد ذلك نضع الجلسرين على الخليط ومزجهم جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

قد يتم إضافة الزبادي لجعل القوام كريمي.

توضع العبوة في الثلاجة لكي تتماسك المكونات ببعض.

وضع الكريم على الوجه مرتين يوميا ويتم غسله بالماء وفي خلال أسبوع واحد ستلاحظ النتائج المبهرة.

أهمية كريم القهوة للبشرة

يقوم كريم القهوة بشد التجاعيد الموجودة بالوجه.

تقشير البشرة وإزالة الأوساخ والجلد الميت منها.

تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.

تغذية البشرة بالمكونات الضرورية اللازمة لها.

تنعيم البشرة بدرجة كبيرة.

إعطاء البشرة الحيوية.

تفتح مسام البشرة وتعطيها الشعور بالانتعاش.

يمكن استخدام كريم القهوة لتبييض الوجه لتفتيح لون الجسم أيضاً، ويعالج بفاعلية اسمرار اليدين وخشونتهما الناتج عن استخدام مواد التنظيف والأعمال المنزلية أو التعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس الحارقة، وقلة الترطيب ايضاً، لذا يمكن استخدامه لجميع أجزاء الجسم حتى لتفتيح المناطق الحساسة أيضاً.