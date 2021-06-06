كيك الرفايلو 3 معالق دقيق بدون زبدة أو زيت خفيفة بنفس طعم الرفايلو

كيكة الرفايلو ب 3 معالق دقيق بدون زبدة، تتكون كيك الرفايلو من 3 طبقات أول طبقة من كيك شوكولاته هشه تتكون من 3 معلاق دقيق بدون زبدة أو زيت خفيفة والطبقة الثانية تتكون من جوز الهند والكريم شانتيه ليعطي طعم نفس الرفايلو والطبقة الأخيرة هي صوص الشوكولاتة أحلى طعم هذه الوصفة لكل محبين الرفايلو ولكل محبين كيك الشوكولاتة أيضاً وهي الطريقة الأمثل لأطفالك ولأفراد أسرتك، فاليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الرفايلو للشيف هبة أبو خير، واليكم طريقة عمل كيك الجيلي بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع لشيف فاطمة أبو حاتي. مقادير كيك الرفايلو مقادير كيك الرفايلو مقادير ومكونات كيك الرفايلو الطبقة الاولى: 3 حبات بيض بحرارة الغرفة.

نص كوب سكر.

3 معالق مليانة دقيق.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

معلقة صغيرة بيكنج بود ر.

معلقة صغيرة فانيليا + نصف كوب حليب لسقي الكيك بعد خروجة من الفرن. الطبقة الثانية لكيك الرفايلو: 3 كوب جوز هند ناعم.

2 باكيت كريم شانتية = 90 جرام.

كوب حليب بارد. الطبقة الثالثة صوص الشيكولاتة : 200 مللي كريمة حلويات سائلة.

150 جرام شيكولاتة بالحليب. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ب 3 مكونات فقط بدون فرن. طريقة عمل كيك الرفايلو 3 معالق دقيق فقط في وعاء كبير وغويط قومي بضرب كلاً من البيض وسكر وفانيليا حتي لونه يكون فاتح وقوامه متماسك .

انخل الدقيق والكاكاو وبيكنج بودر على خليط البيض حتى يتجانس كل المكونات معاً جيداً.

وفي صينية مقاس 24 قابلة للفتح ضعي ورق الزبدة أو ادهني القالب بالزبدة والدقيق وضعي خليط كيك الرفايلو في درجة حرارة 170 في الفرن لمدة 25 دقيقة وتأكيد من النضوج الكيك بحلة خشب.

في درجة حرارة 170 في الفرن لمدة 25 دقيقة وتأكيد من النضوج الكيك بحلة خشب. بعد الخبز نشرب الكيك الرفايلو بعد الخبز باللبن .

بعد الخبز باللبن . بخليط الرفايلو الطبقة الثانية ضعي في أناء غويط الكريم شانتيه مع الضرب جيداً ثم ضعي جوزالهند مع التقليب حتى تتماسك المكونات جيداً وأفرديها فوق الكيك الرفايلو مباشرة.

الطبقة الثانية ضعي في أناء غويط الكريم شانتيه مع الضرب جيداً ثم ضعي جوزالهند مع التقليب حتى تتماسك المكونات جيداً وأفرديها فوق مباشرة. أخر طبقة هي صوص الشوكولاتة ضعي الكريمة في الميكرويف او ساخنيه ثم ضعي الشوكولاتة مع التقليب لتسييح وضعيها فوق خلطة الرفايلو .

ضعي الكريمة في الميكرويف او ساخنيه ثم ضعي الشوكولاتة مع التقليب لتسييح وضعيها فوق خلطة الرفايلو . اتركي الكيك الرفايلو في الثلاجة لمدة 3 ساعات وأخرجيها لتقديم و إليكم طريقة الكيكة الاسفنجية بمكونات اقتصادية و سريعة التحضير في الخلاط. طريقة عمل كيك الرفايلو 3 معالق دقيق فقط الوسوم

كيكة الرفايلو ب 3 معالق دقيق بدون زبدة، تتكون كيك الرفايلو من 3 طبقات أول طبقة من كيك شوكولاته هشه تتكون من 3 معلاق دقيق بدون زبدة أو زيت خفيفة والطبقة الثانية تتكون من جوز الهند والكريم شانتيه ليعطي طعم نفس الرفايلو والطبقة الأخيرة هي صوص الشوكولاتة أحلى طعم هذه الوصفة لكل محبين الرفايلو ولكل محبين كيك الشوكولاتة أيضاً وهي الطريقة الأمثل لأطفالك ولأفراد أسرتك، فاليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الرفايلو للشيف هبة أبو خير، واليكم طريقة عمل كيك الجيلي بمكونات بسيطة وطعم ولا أروع لشيف فاطمة أبو حاتي. مقادير كيك الرفايلو مقادير كيك الرفايلو مقادير ومكونات كيك الرفايلو الطبقة الاولى: 3 حبات بيض بحرارة الغرفة.

نص كوب سكر.

3 معالق مليانة دقيق.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

معلقة صغيرة بيكنج بود ر.

معلقة صغيرة فانيليا + نصف كوب حليب لسقي الكيك بعد خروجة من الفرن. الطبقة الثانية لكيك الرفايلو: 3 كوب جوز هند ناعم.

2 باكيت كريم شانتية = 90 جرام.

كوب حليب بارد. الطبقة الثالثة صوص الشيكولاتة : 200 مللي كريمة حلويات سائلة.

150 جرام شيكولاتة بالحليب. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ب 3 مكونات فقط بدون فرن. طريقة عمل كيك الرفايلو 3 معالق دقيق فقط في وعاء كبير وغويط قومي بضرب كلاً من البيض وسكر وفانيليا حتي لونه يكون فاتح وقوامه متماسك .

انخل الدقيق والكاكاو وبيكنج بودر على خليط البيض حتى يتجانس كل المكونات معاً جيداً.

وفي صينية مقاس 24 قابلة للفتح ضعي ورق الزبدة أو ادهني القالب بالزبدة والدقيق وضعي خليط كيك الرفايلو في درجة حرارة 170 في الفرن لمدة 25 دقيقة وتأكيد من النضوج الكيك بحلة خشب.

في درجة حرارة 170 في الفرن لمدة 25 دقيقة وتأكيد من النضوج الكيك بحلة خشب. بعد الخبز نشرب الكيك الرفايلو بعد الخبز باللبن .

بعد الخبز باللبن . بخليط الرفايلو الطبقة الثانية ضعي في أناء غويط الكريم شانتيه مع الضرب جيداً ثم ضعي جوزالهند مع التقليب حتى تتماسك المكونات جيداً وأفرديها فوق الكيك الرفايلو مباشرة.

الطبقة الثانية ضعي في أناء غويط الكريم شانتيه مع الضرب جيداً ثم ضعي جوزالهند مع التقليب حتى تتماسك المكونات جيداً وأفرديها فوق مباشرة. أخر طبقة هي صوص الشوكولاتة ضعي الكريمة في الميكرويف او ساخنيه ثم ضعي الشوكولاتة مع التقليب لتسييح وضعيها فوق خلطة الرفايلو .

ضعي الكريمة في الميكرويف او ساخنيه ثم ضعي الشوكولاتة مع التقليب لتسييح وضعيها فوق خلطة الرفايلو . اتركي الكيك الرفايلو في الثلاجة لمدة 3 ساعات وأخرجيها لتقديم و إليكم طريقة الكيكة الاسفنجية بمكونات اقتصادية و سريعة التحضير في الخلاط. طريقة عمل كيك الرفايلو 3 معالق دقيق فقط

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