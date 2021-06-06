أسهل طريقة لعمل التورتة بأربع بيضات فقط وتزيينها بجناش الشيكولاتة الاقتصادي

أسهل طريقة لعمل التورتة بأربع بيضات فقط، حيث سنقوم بتجهيز هذه التورتة بدون اسبونش كيك جاهز، ولكن سنقوم بعمل الاسبونش في البيت بمقادير مضبوطة، سنحصل على كيك هش ومرتفع اذا طبقنا المقادير كما هي، التورتة يمكن أن نقوم بتسويتها في صينية مقاس 20 وبأربع بيضات فقط.مكونات التورتة
- اربع بيضات
- 150 جم سكر
- 165 جم دقيق
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- كيس فانيليا
- ملعقة صغيرة خل
- 20 جم كاكاو خام
- 26 جم نشا
- 75 جم ماء ساقعة
- ملعقة صغيرة محسن جل
- نحضر اناء كبير ونضع كل المكونات السابقة مع بعض وهي البيض والسكر والدقيق والبيكنج بودر وفانيليا والخل وكاكاو الخام والنشا والماء ومحسن الجل ثم نقوم باحضار مضرب كهربائي أو عجان ونقوم بضربهم جيدا
- نستمر في الضرب ليس أقل من عشر دقائق حتى تكون المكونات قد تجانست جيدا ولو الكيك أصبح فاتح
- نأتي بصنية مقاس 18 أو 20 ونضع بها ورق زبدة في القاع والجوانب
- نقوم بوضع خليط الكيك الاسبونش في الصينية التي قمنا بتجهيزها وندخل في فرن يكون علي درجة حرارة 180 ويكون الفرن والع من تحت فقط ونضع الصينية في الرف الأوسط وبعد ذلك نتركها في الفرن نصف ساعة أو نصف ساعة وخمس دقائق بعد ذلك نقوم باخراجها ونقلبها علي صينية
- وبعد أن تبرد نقوم بتقسيم الكيك الي طبقات تمهيداً لتزيينه
يتكون من 900 جرام من الشوكولاته ومعه 150 جم زيت وأيضا 150جم كريم شانتيه بودر خام ونستخدم 300 جم مياه وطريقة تحضير الجناش هي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع فيها ماء و نضيف أيضا الزيت وكريم شانتيه بودر خام
- نضعهم علي النار ونستمر بالتقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضها
- ونكون مجهزين الشيكولاتة علي جنب وأول ماتغلي ويبدأ القوم يكون مثل اللبن
- ثم نضيف الشيكولاتة الخام ونقلب حتي تسيح الشيكولاتة تماماً
الوسوم
أسهل طريقة لعمل التورتة بأربع بيضات فقط، حيث سنقوم بتجهيز هذه التورتة بدون اسبونش كيك جاهز، ولكن سنقوم بعمل الاسبونش في البيت بمقادير مضبوطة، سنحصل على كيك هش ومرتفع اذا طبقنا المقادير كما هي، التورتة يمكن أن نقوم بتسويتها في صينية مقاس 20 وبأربع بيضات فقط.مكونات التورتة
- اربع بيضات
- 150 جم سكر
- 165 جم دقيق
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- كيس فانيليا
- ملعقة صغيرة خل
- 20 جم كاكاو خام
- 26 جم نشا
- 75 جم ماء ساقعة
- ملعقة صغيرة محسن جل
- نحضر اناء كبير ونضع كل المكونات السابقة مع بعض وهي البيض والسكر والدقيق والبيكنج بودر وفانيليا والخل وكاكاو الخام والنشا والماء ومحسن الجل ثم نقوم باحضار مضرب كهربائي أو عجان ونقوم بضربهم جيدا
- نستمر في الضرب ليس أقل من عشر دقائق حتى تكون المكونات قد تجانست جيدا ولو الكيك أصبح فاتح
- نأتي بصنية مقاس 18 أو 20 ونضع بها ورق زبدة في القاع والجوانب
- نقوم بوضع خليط الكيك الاسبونش في الصينية التي قمنا بتجهيزها وندخل في فرن يكون علي درجة حرارة 180 ويكون الفرن والع من تحت فقط ونضع الصينية في الرف الأوسط وبعد ذلك نتركها في الفرن نصف ساعة أو نصف ساعة وخمس دقائق بعد ذلك نقوم باخراجها ونقلبها علي صينية
- وبعد أن تبرد نقوم بتقسيم الكيك الي طبقات تمهيداً لتزيينه
يتكون من 900 جرام من الشوكولاته ومعه 150 جم زيت وأيضا 150جم كريم شانتيه بودر خام ونستخدم 300 جم مياه وطريقة تحضير الجناش هي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع فيها ماء و نضيف أيضا الزيت وكريم شانتيه بودر خام
- نضعهم علي النار ونستمر بالتقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضها
- ونكون مجهزين الشيكولاتة علي جنب وأول ماتغلي ويبدأ القوم يكون مثل اللبن
- ثم نضيف الشيكولاتة الخام ونقلب حتي تسيح الشيكولاتة تماماً
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