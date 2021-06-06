خلطات من الفازلين لإزالة شعر العانة نهائيا وتبييض المناطق الحساسة في نصف ساعة

خلطات من الفازلين لإزالة شعر العانة ، الكثير من النساء أكثر ما يرهق تفكيرهن هو مشكلة إزالة شعر العانة وشعر الجسم الزائد من الجسم بصفة عامة، ولكن على وجه التحديد شعر العانة يعد من الأمور الصعب إزالتها من الجسم وذلك بسبب الألم الذي يسببه كثيرًا في الجسم فضلًا عن أن أي طريقة الآن أصبحت تسبب اسمرار لا يحتمل في موضع الشعر، ولكن الآن نقدم لكم وصفة سهلة وطبيعية من المنزل تساعدك على إزالة شعر العانة من دون الإحساس بألم وكذلك تساعد في تفتيح هذه المنطقة بدون تكلفة.خلطات من الفازلين لإزالة شعر العانة
تتميز مادة الفازلين بالعديد من الخصائص والمزايا فالفازلين له عامل قوي في إزالة الشعر وتأخير إنباته وكذلك يساعد في أمر تفتيح المناطق الداكنة والطريقة والمكونات عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ½ ملعقة من مادة الفازلين
- نصف ملعقة صغيرة من مادة الكركم
- عدد 3 ملاعق حجم وسط من اللبن السائل
- ½ ملعقة كبيرة من الحمص المصحون ناعمًا
طريقة الاستخدام
- إضافة كل المكونات السابق ذكرها فوق بعضهم البعض والاستمرار في التقليب جيدًا حتى يتم الحصول على قوام مناسب ومتجانس.
- ثم يتم فرد الخليط على المنطقة المرغوب في إزالة الشعر من الجذور .
- انتبهي إلى فرد الكريم مع اتجاه نمو الشعر.
- قومي بإزالة الكريم ولكن مع عكس نمو الشعر.
- يجب شطف المنطقة جيدًا بالماء البارد ومن ثم تنشيفها والقيام بترطييها بمرطبات مناسبة لها.
تعددت استخدامات الفازلين حيث أثبت فاعليته في العديد من الوصفات الطبيعية ومن بين استخداماته الأخرى:
- من أجل القضاء على ظهور الشعر في الجسم يمكن خلط الفازلين مع زيت نبات السعد ودهن الجسم به عقب كل مرة إزالة للشعر وستلاحظين اختفاء ظهور الشعر مع الوقت.
- بجانب أن الفازلين له دور فعال وكبير جدًا في إزالة الشعرفهو أيضًا له تأثير هائل في القضاء على شيب الشعر وتحويله إلى اللون الأسود مع الاستمرار.
- من المتعارف عليه قدرة الفازلين الهائلة في الترطيب فهو كريم مرطب جيد جدًا من المفضل دهن الجسم به عقب إزالة الشعر وغسل المنطقة جيدًا فهو يترك ملمس ناعم على الجسم.
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خلطات من الفازلين لإزالة شعر العانة ، الكثير من النساء أكثر ما يرهق تفكيرهن هو مشكلة إزالة شعر العانة وشعر الجسم الزائد من الجسم بصفة عامة، ولكن على وجه التحديد شعر العانة يعد من الأمور الصعب إزالتها من الجسم وذلك بسبب الألم الذي يسببه كثيرًا في الجسم فضلًا عن أن أي طريقة الآن أصبحت تسبب اسمرار لا يحتمل في موضع الشعر، ولكن الآن نقدم لكم وصفة سهلة وطبيعية من المنزل تساعدك على إزالة شعر العانة من دون الإحساس بألم وكذلك تساعد في تفتيح هذه المنطقة بدون تكلفة.خلطات من الفازلين لإزالة شعر العانة
تتميز مادة الفازلين بالعديد من الخصائص والمزايا فالفازلين له عامل قوي في إزالة الشعر وتأخير إنباته وكذلك يساعد في أمر تفتيح المناطق الداكنة والطريقة والمكونات عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ½ ملعقة من مادة الفازلين
- نصف ملعقة صغيرة من مادة الكركم
- عدد 3 ملاعق حجم وسط من اللبن السائل
- ½ ملعقة كبيرة من الحمص المصحون ناعمًا
طريقة الاستخدام
- إضافة كل المكونات السابق ذكرها فوق بعضهم البعض والاستمرار في التقليب جيدًا حتى يتم الحصول على قوام مناسب ومتجانس.
- ثم يتم فرد الخليط على المنطقة المرغوب في إزالة الشعر من الجذور .
- انتبهي إلى فرد الكريم مع اتجاه نمو الشعر.
- قومي بإزالة الكريم ولكن مع عكس نمو الشعر.
- يجب شطف المنطقة جيدًا بالماء البارد ومن ثم تنشيفها والقيام بترطييها بمرطبات مناسبة لها.
تعددت استخدامات الفازلين حيث أثبت فاعليته في العديد من الوصفات الطبيعية ومن بين استخداماته الأخرى:
- من أجل القضاء على ظهور الشعر في الجسم يمكن خلط الفازلين مع زيت نبات السعد ودهن الجسم به عقب كل مرة إزالة للشعر وستلاحظين اختفاء ظهور الشعر مع الوقت.
- بجانب أن الفازلين له دور فعال وكبير جدًا في إزالة الشعرفهو أيضًا له تأثير هائل في القضاء على شيب الشعر وتحويله إلى اللون الأسود مع الاستمرار.
- من المتعارف عليه قدرة الفازلين الهائلة في الترطيب فهو كريم مرطب جيد جدًا من المفضل دهن الجسم به عقب إزالة الشعر وغسل المنطقة جيدًا فهو يترك ملمس ناعم على الجسم.
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