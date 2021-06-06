أحلي وألذ برجر بيتي ممكن تاكلية في حياتك “طريقة سهلة جربيها هتعجبك”

البرجر من أسهل وأسرع الأكلات، والتي يفضلها الجميع، وتناسب كل الأوقات، ولكن يخاف البعض من شراؤه جاهزًا خوفًا من أن تكون جودته قليلة، أو أن يكون ممتلئًا بالدهون الغير صحية، أو حتى أن تكون اللحمة الموجودة به غير مضمونة، وخاصة الأشخاص الذين يفضلون أن يروا الطعام أثناء صنعه خوفًا من النظافة، وللتغلب على جميع المشكلات السابقة يمكنك أن تقومي بصنعه في المنزل بيديك.

نصف كيلو من اللحم المفروم جيدًا.

ملعقة ونصف كبيرة من الخردل.

كاتشب.

مايونيز.

ملح.

فلفل أسود ناعم.

ملعقة زيت واحدة كبيرة.

خبز للبرجر.

طماطم مقطعة بشكل شرائح.

خس.

جبن شيدر، وجبن رومي.

مكونات عمل البرجر البيتيطريقة التحضير

لعمل البرجر البيتي يمكنك اتباع الخطوات الآتية مع العلم أن إضافة التوابل إلى اللحم اختياري حسب الرغبة: