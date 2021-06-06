أحلي وألذ برجر بيتي ممكن تاكلية في حياتك “طريقة سهلة جربيها هتعجبك”

البرجر من أسهل وأسرع الأكلات، والتي يفضلها الجميع، وتناسب كل الأوقات، ولكن يخاف البعض من شراؤه جاهزًا خوفًا من أن تكون جودته قليلة، أو أن يكون ممتلئًا بالدهون الغير صحية، أو حتى أن تكون اللحمة الموجودة به غير مضمونة، وخاصة الأشخاص الذين يفضلون أن يروا الطعام أثناء صنعه خوفًا من النظافة، وللتغلب على جميع المشكلات السابقة يمكنك أن تقومي بصنعه في المنزل بيديك.مكونات عمل البرجر البيتي
- نصف كيلو من اللحم المفروم جيدًا.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخردل.
- كاتشب.
- مايونيز.
- ملح.
- فلفل أسود ناعم.
- ملعقة زيت واحدة كبيرة.
- خبز للبرجر.
- طماطم مقطعة بشكل شرائح.
- خس.
- جبن شيدر، وجبن رومي.
لعمل البرجر البيتي يمكنك اتباع الخطوات الآتية مع العلم أن إضافة التوابل إلى اللحم اختياري حسب الرغبة:
- ضعي اللحمة المفرومة في إناء عميق، ورشي علية الملح وجميع التوابل التي ستضعينها مثل الفلفل الأسود وغيره.
- اخلطي اللحمة، وعليها الخردل وملعقة من كل من المايونيز، والكاتشب.
- قلبي اللحمة جيدًا بالمكونات التي تم وضعها ويمكنك استخدام يدك بعد غسلها في عجن اللحم، والتأكد من تمام مزجها بكل المكونات.
- احضري مقلاة غير لاصقة، وادهنيها فقط بالقليل من الزيت حتى لا يكون البرجر مشبع بالدهون.
- بعد تشكيل البرجر في شكل أقراص مناسبة الحجم ضعيها في الطاسة، واتركي كل جانب لحوالي 4 دقائق حتى تتأكدي من نضج اللحم.
- كرري الخطوات حتى الانتهاء من جميع الأقراص، أو حتى تصنعي الكمية المناسبة.
- إذا شعرتِ أنه توجد بعض أقراص البرجر زائدة عن حاجتك يمكنك وضعها بالفريزر قبل تسويتها.
- إذا كنتِ ستحفظين البرجر في الفريزر، ضعي الأقراص فوق بعضها مع الحرص على وضع كيس بين كل قرص واخر تجنبًا لالتصاق الأقراص ببعضها.
- ابدأي بتكوين البرجر عن طريق رص المكونات فوق بعضها داخل خبز البرجر.
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البرجر من أسهل وأسرع الأكلات، والتي يفضلها الجميع، وتناسب كل الأوقات، ولكن يخاف البعض من شراؤه جاهزًا خوفًا من أن تكون جودته قليلة، أو أن يكون ممتلئًا بالدهون الغير صحية، أو حتى أن تكون اللحمة الموجودة به غير مضمونة، وخاصة الأشخاص الذين يفضلون أن يروا الطعام أثناء صنعه خوفًا من النظافة، وللتغلب على جميع المشكلات السابقة يمكنك أن تقومي بصنعه في المنزل بيديك.مكونات عمل البرجر البيتي
- نصف كيلو من اللحم المفروم جيدًا.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخردل.
- كاتشب.
- مايونيز.
- ملح.
- فلفل أسود ناعم.
- ملعقة زيت واحدة كبيرة.
- خبز للبرجر.
- طماطم مقطعة بشكل شرائح.
- خس.
- جبن شيدر، وجبن رومي.
لعمل البرجر البيتي يمكنك اتباع الخطوات الآتية مع العلم أن إضافة التوابل إلى اللحم اختياري حسب الرغبة:
- ضعي اللحمة المفرومة في إناء عميق، ورشي علية الملح وجميع التوابل التي ستضعينها مثل الفلفل الأسود وغيره.
- اخلطي اللحمة، وعليها الخردل وملعقة من كل من المايونيز، والكاتشب.
- قلبي اللحمة جيدًا بالمكونات التي تم وضعها ويمكنك استخدام يدك بعد غسلها في عجن اللحم، والتأكد من تمام مزجها بكل المكونات.
- احضري مقلاة غير لاصقة، وادهنيها فقط بالقليل من الزيت حتى لا يكون البرجر مشبع بالدهون.
- بعد تشكيل البرجر في شكل أقراص مناسبة الحجم ضعيها في الطاسة، واتركي كل جانب لحوالي 4 دقائق حتى تتأكدي من نضج اللحم.
- كرري الخطوات حتى الانتهاء من جميع الأقراص، أو حتى تصنعي الكمية المناسبة.
- إذا شعرتِ أنه توجد بعض أقراص البرجر زائدة عن حاجتك يمكنك وضعها بالفريزر قبل تسويتها.
- إذا كنتِ ستحفظين البرجر في الفريزر، ضعي الأقراص فوق بعضها مع الحرص على وضع كيس بين كل قرص واخر تجنبًا لالتصاق الأقراص ببعضها.
- ابدأي بتكوين البرجر عن طريق رص المكونات فوق بعضها داخل خبز البرجر.
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