عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية الرائعة باسهل وانجح طريقة مثل الجاهز تماما بتكات مهمة

عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق، فالكريب من أكثر الأكلات إقبالاً خاصة أن أصبح يوجد الكثير من محلات صناعة الكريب بكافة أنواعه وأشكاله الشهية واللذيذة، كما أنه الوجبة المفضلة للجميع ويتم حشوه بأنواع عديدة مثل الدجاج واللحم والجبن بجانب الكريب الحلو الذي يقدم بكثير من الطرق الشهية.

عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية

عجينة الكريب أكثر ما تبحث عنه السيدات حالياً نظراً لإقبال أولادهم على تناوله خارج المنزل ويمكن الآن تحضير عجينة الكريب الحلو والحادق كما يلي:

كوب واحد دقيق.

كوب واحد لبن.

فانيليا.

كاسترد.

ملعقة سكر.

بيضة واحدة.

كوب واحد دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب واحد لبن خالي الدسم.

بيضة واحدة.