عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية الرائعة باسهل وانجح طريقة مثل الجاهز تماما بتكات مهمة

عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق، فالكريب من أكثر الأكلات إقبالاً خاصة أن أصبح يوجد الكثير من محلات صناعة الكريب بكافة أنواعه وأشكاله الشهية واللذيذة، كما أنه الوجبة المفضلة للجميع ويتم حشوه بأنواع عديدة مثل الدجاج واللحم والجبن بجانب الكريب الحلو الذي يقدم بكثير من الطرق الشهية.
عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية
عجينة الكريب أكثر ما تبحث عنه السيدات حالياً نظراً لإقبال أولادهم على تناوله خارج المنزل ويمكن الآن تحضير عجينة الكريب الحلو والحادق كما يلي:مكونات عمل عجينة الكريب الحلو:
- كوب واحد دقيق.
- كوب واحد لبن.
- فانيليا.
- كاسترد.
- ملعقة سكر.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد دقيق.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد لبن خالي الدسم.
- بيضة واحدة.
- احضري وعاء عميق ضعي به البيض ومن ثم يضاف اللبن واخفيهم مع بعضهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب الدقيق ثم استمري في خلط المكونات مع بعضها.
- بعد أن تحصلين على خليط ذات قوام ثقيل ومتماسك احضري طاسة غير لاصقة ضعيها على النار ويتم دهنها بقليل من الزيت.
- ثم قومي سيدتي بإحضار مغرفة املئيها بالخليط ثم قومي بوضعه في الطاسة المدهونة بالزيت ويتم فردها على هيئة دائرة وتركيها لبضعة دقائق حتى تتماسك وتصبح باللون الذهبي.
- قومي بتقليبها على الجهة الأخرى حتى تكون بنفس اللون الذهبي واستمري على ذلك حتى أن تنتهي لديك كمية العجينة.
- ثم تبدئين بحشوها بما ترغبين فمثلاً قومي بحشوها بالبطاطس أو بشاورما الدجاج أو اللحم، كما يمكن أن يتم حشوها بالشوكولاتة والتفاح فأنت من سيحدد نوع الحشو الذي سيتم استخدامها وسوف تقومين بتحضير على طريقة الشيف.
- ثم قومي بتقديم الكريب بكافة أنواع لأسرتك بالهناء والشفاء.
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عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق، فالكريب من أكثر الأكلات إقبالاً خاصة أن أصبح يوجد الكثير من محلات صناعة الكريب بكافة أنواعه وأشكاله الشهية واللذيذة، كما أنه الوجبة المفضلة للجميع ويتم حشوه بأنواع عديدة مثل الدجاج واللحم والجبن بجانب الكريب الحلو الذي يقدم بكثير من الطرق الشهية.
عجينة الكريب الحلو والحادق الاصلية
عجينة الكريب أكثر ما تبحث عنه السيدات حالياً نظراً لإقبال أولادهم على تناوله خارج المنزل ويمكن الآن تحضير عجينة الكريب الحلو والحادق كما يلي:مكونات عمل عجينة الكريب الحلو:
- كوب واحد دقيق.
- كوب واحد لبن.
- فانيليا.
- كاسترد.
- ملعقة سكر.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد دقيق.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد لبن خالي الدسم.
- بيضة واحدة.
- احضري وعاء عميق ضعي به البيض ومن ثم يضاف اللبن واخفيهم مع بعضهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب الدقيق ثم استمري في خلط المكونات مع بعضها.
- بعد أن تحصلين على خليط ذات قوام ثقيل ومتماسك احضري طاسة غير لاصقة ضعيها على النار ويتم دهنها بقليل من الزيت.
- ثم قومي سيدتي بإحضار مغرفة املئيها بالخليط ثم قومي بوضعه في الطاسة المدهونة بالزيت ويتم فردها على هيئة دائرة وتركيها لبضعة دقائق حتى تتماسك وتصبح باللون الذهبي.
- قومي بتقليبها على الجهة الأخرى حتى تكون بنفس اللون الذهبي واستمري على ذلك حتى أن تنتهي لديك كمية العجينة.
- ثم تبدئين بحشوها بما ترغبين فمثلاً قومي بحشوها بالبطاطس أو بشاورما الدجاج أو اللحم، كما يمكن أن يتم حشوها بالشوكولاتة والتفاح فأنت من سيحدد نوع الحشو الذي سيتم استخدامها وسوف تقومين بتحضير على طريقة الشيف.
- ثم قومي بتقديم الكريب بكافة أنواع لأسرتك بالهناء والشفاء.
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