أسهل طريقة لعمل كريب الكفتة بمقادير بسيطة وطعم تحفة وأحلي من المحلات

الكثير من السيدات تسعى لعمل وجبات خفيفة وشهية لأولادهم، والتي تستطيع أي سيدة تحضيرها في أي وقت ودون أي مجهود وهي سهلة التحضير، والكثير من الأشخاص يحبونة سواء كبار او صغار، وتستطيع كل أم عملها كوجبة خفيفة للخروج بها في أي وقت ومكان، ومن خلالنا سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة التحضير تستطيع كل أم عملة في المنزل. مقادير عمل الكريب بالكفتة كوب واحد من الدقيق.

كوب لبن واحد فقط.

بيضه واحدة.

رشه ملح حسب رغبة.

سكر.

واحد ونصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة جيدا.

معلقة واحدة من توابل لحم.

ملح وفلفل حسب ما تريد.

ملعقتان من زيت زيتون

نصف معلقة دبس الرمان

ربع ملعقة جوز الطيب

رشه كمون صغيرة

ربع ملعقة السبع بهارات

خس مقطع لقطع صغيرة

اثنان من طماطم مقطعة.

نصف كوب من سلطه الطحينة.

أربع ملاعق كاتشب. طريقة تحضير الكريب مقادير عمل الكريب بالكفتةطريقة تحضير الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب أولا سنقوم بخلط كلا من اللبن والدقيق والبيض ورشه من الملح والسكر في الخلاط، وبعدها نتركها لعدد من دقائق حتي نلاحظ ظهور بعض الفقاعات.

نحضر طاسة ونضع الزبدة عليها، ثم نضيف اليها عجينة الكريب ويتم توزيعها في الطاسة، وعندما نلاحظ سواها يتم قلبها وتجهيزه. طريقة تحضير الكفتة نحضر وعاء ونضع به اللحمة، ثم يتم إضافة كلا من البصل المفروم والملح والفلفل وأيضا توابل اللحمة، وبعدها يتم عجنها جيدا.

نضيف كلا من زيت الزيتون مع باقي المكونات ونقلبها، وندهن اليد بها ثم تبدأ مرحلة عمل صوابع الكفتة، ونرصها وندخلها الفرن ربع ساعة على شواية، ثم نقلبها مرة أخرى ربع ساعة أخري.

نحضر الكريب، ونقوم بتني الورقة الي نصفين،ثم نضع داخلة كاتشب وطحينة وخس وأيضا طماطم، ونضع كفته وجبنه موزاريلا، ثم يتم لف الكريب وبذلك أصبح جاهز للتقديم. الوسوم

الكثير من السيدات تسعى لعمل وجبات خفيفة وشهية لأولادهم، والتي تستطيع أي سيدة تحضيرها في أي وقت ودون أي مجهود وهي سهلة التحضير، والكثير من الأشخاص يحبونة سواء كبار او صغار، وتستطيع كل أم عملها كوجبة خفيفة للخروج بها في أي وقت ومكان، ومن خلالنا سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة التحضير تستطيع كل أم عملة في المنزل. مقادير عمل الكريب بالكفتة كوب واحد من الدقيق.

كوب لبن واحد فقط.

بيضه واحدة.

رشه ملح حسب رغبة.

سكر.

واحد ونصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة جيدا.

معلقة واحدة من توابل لحم.

ملح وفلفل حسب ما تريد.

ملعقتان من زيت زيتون

نصف معلقة دبس الرمان

ربع ملعقة جوز الطيب

رشه كمون صغيرة

ربع ملعقة السبع بهارات

خس مقطع لقطع صغيرة

اثنان من طماطم مقطعة.

نصف كوب من سلطه الطحينة.

أربع ملاعق كاتشب. طريقة تحضير الكريب مقادير عمل الكريب بالكفتةطريقة تحضير الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب أولا سنقوم بخلط كلا من اللبن والدقيق والبيض ورشه من الملح والسكر في الخلاط، وبعدها نتركها لعدد من دقائق حتي نلاحظ ظهور بعض الفقاعات.

نحضر طاسة ونضع الزبدة عليها، ثم نضيف اليها عجينة الكريب ويتم توزيعها في الطاسة، وعندما نلاحظ سواها يتم قلبها وتجهيزه. طريقة تحضير الكفتة نحضر وعاء ونضع به اللحمة، ثم يتم إضافة كلا من البصل المفروم والملح والفلفل وأيضا توابل اللحمة، وبعدها يتم عجنها جيدا.

نضيف كلا من زيت الزيتون مع باقي المكونات ونقلبها، وندهن اليد بها ثم تبدأ مرحلة عمل صوابع الكفتة، ونرصها وندخلها الفرن ربع ساعة على شواية، ثم نقلبها مرة أخرى ربع ساعة أخري.

نحضر الكريب، ونقوم بتني الورقة الي نصفين،ثم نضع داخلة كاتشب وطحينة وخس وأيضا طماطم، ونضع كفته وجبنه موزاريلا، ثم يتم لف الكريب وبذلك أصبح جاهز للتقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل كريب الكفتة بمقادير بسيطة وطعم تحفة وأحلي من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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