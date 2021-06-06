اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر بمكون موجود في كل بيت غيري شعرك 360 درجة

اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر الشعر وأمر الاهتمام به من أهم الأشياء التي تنشغل بها تفكير جميع السيدات في العالم كله ومن مختلف الفئات العمرية وحتى تبدين بمظهر جميل وشعر ناعم نقدم لكي الآن من خلال موضوعنا اليوم وصفة طبيعية تعمل على تنعيم ولمعان الشعر وأكثر ما يميز هذه الوصفة أنها ليست مكلفة ماديًا وكذلك ليس بها أي مواد كيميائية من التي تضر الشعر وتعمل على إتلافه فقط انتبهي جيدًا لخطوات الوصفة وطبقيها جيدًا.اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر
تعد هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في فرد الشعر وتنعيمه حيث ثبتت فعالية المايونيز كمادة مستخدمة في فرد تجعيدات الشعر وتنعيمه وكذلك الأفوكادو والطريقة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- عدد 4 ملاعق كبار من المايونيز
- حبتان كبيرتان من فاكهة الأفوكادو
طريقة الاستخدام
- أولًا قومي بشّر حبتان الأفوكادو جيدًا ومن ثم قومي بهرسهما حتى تحصلين علي كيراتين منزلى سحري.
- ثانيًا بعد هرس الأفوكادو أضيفي كمية المايونيز فوقه.
- ثالثًا قلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس مع بعضه وتحصلين على قوام سميك له.
- رابعًا قومي بفرد الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف وقومي بتغطيته.
- خامسًا اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم اشطفيه جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.
تتميز هذه الوصفة في تنعيم وفرد الشعر في وقت قليل جدًا وهي عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ملعقة كبيرة من النشا
- عدد 2 م.ك من الفازلين
- ملعقة من اللبن البودر
- 2 م.ك من اللبن الحليب
- م.ك من عسل النحل
طريقة الاستخدام
- قومي بتذويب كمية النشا المستخدمة أولًا في لبن الحليب السائل جيدًا.
- اخلطي كل المكونات مع بعضهم البعض واستمري بالتقليب حتى تتجانس جميعها وتجصلين على قوام مناسب.
- ابدأي بفرد الخليط على شعر من منابت فروة الرأس وحتى الأطراف.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين وقومي بتغطيته بكيس بلاستيكي أو بفوطة دافئة.
- بعد الانتهاء من الوصفة قومي بغسل الشعر جيدًا حتى تتخلصين من أي خليط على فروة رأسك.
- يفضل استخدام نوع شامبو مناسب للشعر ويكون خالي من الصوديوم والسلفات.
الوسوم
اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر الشعر وأمر الاهتمام به من أهم الأشياء التي تنشغل بها تفكير جميع السيدات في العالم كله ومن مختلف الفئات العمرية وحتى تبدين بمظهر جميل وشعر ناعم نقدم لكي الآن من خلال موضوعنا اليوم وصفة طبيعية تعمل على تنعيم ولمعان الشعر وأكثر ما يميز هذه الوصفة أنها ليست مكلفة ماديًا وكذلك ليس بها أي مواد كيميائية من التي تضر الشعر وتعمل على إتلافه فقط انتبهي جيدًا لخطوات الوصفة وطبقيها جيدًا.اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر
تعد هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في فرد الشعر وتنعيمه حيث ثبتت فعالية المايونيز كمادة مستخدمة في فرد تجعيدات الشعر وتنعيمه وكذلك الأفوكادو والطريقة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- عدد 4 ملاعق كبار من المايونيز
- حبتان كبيرتان من فاكهة الأفوكادو
طريقة الاستخدام
- أولًا قومي بشّر حبتان الأفوكادو جيدًا ومن ثم قومي بهرسهما حتى تحصلين علي كيراتين منزلى سحري.
- ثانيًا بعد هرس الأفوكادو أضيفي كمية المايونيز فوقه.
- ثالثًا قلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس مع بعضه وتحصلين على قوام سميك له.
- رابعًا قومي بفرد الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف وقومي بتغطيته.
- خامسًا اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم اشطفيه جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.
تتميز هذه الوصفة في تنعيم وفرد الشعر في وقت قليل جدًا وهي عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ملعقة كبيرة من النشا
- عدد 2 م.ك من الفازلين
- ملعقة من اللبن البودر
- 2 م.ك من اللبن الحليب
- م.ك من عسل النحل
طريقة الاستخدام
- قومي بتذويب كمية النشا المستخدمة أولًا في لبن الحليب السائل جيدًا.
- اخلطي كل المكونات مع بعضهم البعض واستمري بالتقليب حتى تتجانس جميعها وتجصلين على قوام مناسب.
- ابدأي بفرد الخليط على شعر من منابت فروة الرأس وحتى الأطراف.
- اتركي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين وقومي بتغطيته بكيس بلاستيكي أو بفوطة دافئة.
- بعد الانتهاء من الوصفة قومي بغسل الشعر جيدًا حتى تتخلصين من أي خليط على فروة رأسك.
- يفضل استخدام نوع شامبو مناسب للشعر ويكون خالي من الصوديوم والسلفات.
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