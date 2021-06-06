اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور اعمليه في البيت بمكونات طبيعية 100%

اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور، طرق إزالة الشعر الزائد من سطح الجلد، وفي أي منطقة من مناطق الجسم من الممكن أن يتم بالمنزل، ومن دون استعانة بأي مكونات خارجية، أو صعبة التحضير، والمكونات الخاصة بتلك الطرق التي سيلي ذكرها تباعًا ستكون من خلال مكونات ومقادير منزلية من الممكن وضعها في الكثير من الخلطات المجربة تزيل شعر الجسم وبدون شعور بأي ألم. اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور من الممكن إزالة الشعر الزائد من سطح الجلد بالطريقة التالية:

المكونات: ملعقة من مكون دقيق الحمص المطحون ناعم.

ملعقة فازلين صغيرة الحجم.

ملعقة حليب سائلة صغيرة الحجم.

نصف ملعقة كركو مطحون ناعم.

وعاء للخلط جاف ونظيف. طريقة عمل مزيل للشعر الزائد بمكونات طبيعية تمزج المكونات المختلفة، والتي سبق ذكرها سلفًا بالوعاء المجهز لخلط الوصفة.

بعد وضع المكونات معًا، يتم تقليبهم بشكل مستمر منتظم مدة خمس دقائق حتى الامتزاج، والحصول على ملمس متجانس ناعم.

توزع الخلطة على الجلد المراد تخليصه من كمية الشعر الزائدة.

مراعاة أن تكون الوصفة بقوام مناسب يسهل من فردها على البشرة، وتكون بسمك مناسب يسمح بشدها عقب جفافها على الجلد.

سحب الخلطة من فوق الجلد، وذلك بعد أن يمر وقت حوالي ربع ساعة، والسحب للخلطة تكون باتجاه عكس ما ينمو عليه الشعرن وبالتالي يسهل نزعه.

تكرار عمل تلك الوصفة بعد ذلك مرة كل حوالي أسبوعين.

الوصفة تساعد على أن تكون البشرة نظيفة وأكثر نعومة وخالية تمامًا من الشعر. أفضل كريم لازالة الشعر نهائيا طريقة عمل مزيل للشعر الزائد بمكونات طبيعيةأفضل كريم لازالة الشعر نهائيا مكونات الوصفة: ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

قطرات عصير ليمون.

وعاء للمزج. طريقة التحضير للوصفة تكون كما يلي: نضع بالوعاء الفازلين وكمية النشاء، ونمزجهما معًا حتى نحصل على قوام مناسب كعجينة السكر المستعملة في إزالة أي شعر زائد.

إضافة قطات الليمون، ثم التقليب، وترك المزيج لخمس دقائق قبل أن يستعمل.

فرد الخليط على الجلد.

محاولة الفرد بسمك جيد وبطريقة متساوية على الجلد، وجعلها معرضة للهواء حتى تمام الجفاف، ومدة تطبيقها فوق الجلد عشر دقائق.

نزع العجينة، وسينتزع معها الشعر، فلا توجد فرصة بعد ذلك لنمو الشعر تحت الجلد. الوسوم

اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور، طرق إزالة الشعر الزائد من سطح الجلد، وفي أي منطقة من مناطق الجسم من الممكن أن يتم بالمنزل، ومن دون استعانة بأي مكونات خارجية، أو صعبة التحضير، والمكونات الخاصة بتلك الطرق التي سيلي ذكرها تباعًا ستكون من خلال مكونات ومقادير منزلية من الممكن وضعها في الكثير من الخلطات المجربة تزيل شعر الجسم وبدون شعور بأي ألم. اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور اقوي كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور من الممكن إزالة الشعر الزائد من سطح الجلد بالطريقة التالية:

المكونات: ملعقة من مكون دقيق الحمص المطحون ناعم.

ملعقة فازلين صغيرة الحجم.

ملعقة حليب سائلة صغيرة الحجم.

نصف ملعقة كركو مطحون ناعم.

وعاء للخلط جاف ونظيف. طريقة عمل مزيل للشعر الزائد بمكونات طبيعية تمزج المكونات المختلفة، والتي سبق ذكرها سلفًا بالوعاء المجهز لخلط الوصفة.

بعد وضع المكونات معًا، يتم تقليبهم بشكل مستمر منتظم مدة خمس دقائق حتى الامتزاج، والحصول على ملمس متجانس ناعم.

توزع الخلطة على الجلد المراد تخليصه من كمية الشعر الزائدة.

مراعاة أن تكون الوصفة بقوام مناسب يسهل من فردها على البشرة، وتكون بسمك مناسب يسمح بشدها عقب جفافها على الجلد.

سحب الخلطة من فوق الجلد، وذلك بعد أن يمر وقت حوالي ربع ساعة، والسحب للخلطة تكون باتجاه عكس ما ينمو عليه الشعرن وبالتالي يسهل نزعه.

تكرار عمل تلك الوصفة بعد ذلك مرة كل حوالي أسبوعين.

الوصفة تساعد على أن تكون البشرة نظيفة وأكثر نعومة وخالية تمامًا من الشعر. أفضل كريم لازالة الشعر نهائيا طريقة عمل مزيل للشعر الزائد بمكونات طبيعيةأفضل كريم لازالة الشعر نهائيا مكونات الوصفة: ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

قطرات عصير ليمون.

وعاء للمزج. طريقة التحضير للوصفة تكون كما يلي: نضع بالوعاء الفازلين وكمية النشاء، ونمزجهما معًا حتى نحصل على قوام مناسب كعجينة السكر المستعملة في إزالة أي شعر زائد.

إضافة قطات الليمون، ثم التقليب، وترك المزيج لخمس دقائق قبل أن يستعمل.

فرد الخليط على الجلد.

محاولة الفرد بسمك جيد وبطريقة متساوية على الجلد، وجعلها معرضة للهواء حتى تمام الجفاف، ومدة تطبيقها فوق الجلد عشر دقائق.

نزع العجينة، وسينتزع معها الشعر، فلا توجد فرصة بعد ذلك لنمو الشعر تحت الجلد.

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