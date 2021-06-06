معجزة مفعول ملعقة الكركم لتبييض الوجه والجسم بالكامل وإزالة البقع الداكنة تفتيح فوري وسريع

كل فتاه وسيدة يردون بشرة خلابة ليس بها عيوب مثل الأثار وتجاعيد وبقع وحبوب وغيرها من مشاكل البشرة، وتلك الأسباب تأتي بسبب تعرض الوجه إلى اشياء طبيعية ووراثية، التي تحفز من ظهور الصبغات والبقع الغامقة على الوجه والجسم لذلك إليكي خلطة الكركم لتفتيح الوجه والجسم فتابع معنا قراءة المقال التالي للتعرف على الوصفة. فائدة الكركم للبشرة صافية إليك عدة فوائد للكركم على الوجه كالتالي: يجعل الوجه موحد اللون ويعمل على تفتيحه.

يساعد على شد الوجه وإخفاء التجاعيد وأيضا الخطوط الصغيرة.

يعمل على علاج حب الشباب والحبوب الأخرى.

يعالج الأثار التي تتكون بسبب الحمل وزيارة الوزن وعلامات تمدد.

يعمل على إزلة الحروق السطحية. وصفة الكركم لتفتيح الوجه خطوات وصفة الكركم للوجه: أحضري بيضة وقومي بتصفيتها من صفار البيضة.

وأخذ بياض البيضة وتحريكها جيداً.

وقومي بإضافة ملعقة من الكركم عليها مع قليل من زيت الزيتون ونصف ملعقة من عصير الليمون وماء الورد.

قومي بدمج المكونات جيدا وبعدها ضعيه على الوجه.

ثم أتركيها حتى تصبح صلبة على الوجه وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء والغسول الخاص بك. وصفة الكركم لتفتيح الجسم اتبعي الخطوات التالية مما يلي: قومي بإحضار ماء الورد والكركم ودمجهم مع بعض حتى يتكون لك كريم متجانس.

خذي بعض من الخلطة وضعيها على المناطق الغامقة في الجسم.

وتركها لمدة لاتقل عن نصف ساعة وبعدها خذي شاور. وصفة الكركم وعصير الليمون لتبييض الجسم خطوات خلطة الكركم وعصير الليمون: أحضري وعاء وضعي فيه معلقتين من الكركم صغيرة.

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون ودمج المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ثم خذي قليلاً منها وطبقيه على المناطق الغامقة في الجسم. الوسوم

كل فتاه وسيدة يردون بشرة خلابة ليس بها عيوب مثل الأثار وتجاعيد وبقع وحبوب وغيرها من مشاكل البشرة، وتلك الأسباب تأتي بسبب تعرض الوجه إلى اشياء طبيعية ووراثية، التي تحفز من ظهور الصبغات والبقع الغامقة على الوجه والجسم لذلك إليكي خلطة الكركم لتفتيح الوجه والجسم فتابع معنا قراءة المقال التالي للتعرف على الوصفة. فائدة الكركم للبشرة صافية إليك عدة فوائد للكركم على الوجه كالتالي: يجعل الوجه موحد اللون ويعمل على تفتيحه.

يساعد على شد الوجه وإخفاء التجاعيد وأيضا الخطوط الصغيرة.

يعمل على علاج حب الشباب والحبوب الأخرى.

يعالج الأثار التي تتكون بسبب الحمل وزيارة الوزن وعلامات تمدد.

يعمل على إزلة الحروق السطحية. وصفة الكركم لتفتيح الوجه خطوات وصفة الكركم للوجه: أحضري بيضة وقومي بتصفيتها من صفار البيضة.

وأخذ بياض البيضة وتحريكها جيداً.

وقومي بإضافة ملعقة من الكركم عليها مع قليل من زيت الزيتون ونصف ملعقة من عصير الليمون وماء الورد.

قومي بدمج المكونات جيدا وبعدها ضعيه على الوجه.

ثم أتركيها حتى تصبح صلبة على الوجه وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء والغسول الخاص بك. وصفة الكركم لتفتيح الجسم اتبعي الخطوات التالية مما يلي: قومي بإحضار ماء الورد والكركم ودمجهم مع بعض حتى يتكون لك كريم متجانس.

خذي بعض من الخلطة وضعيها على المناطق الغامقة في الجسم.

وتركها لمدة لاتقل عن نصف ساعة وبعدها خذي شاور. وصفة الكركم وعصير الليمون لتبييض الجسم خطوات خلطة الكركم وعصير الليمون: أحضري وعاء وضعي فيه معلقتين من الكركم صغيرة.

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الليمون ودمج المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ثم خذي قليلاً منها وطبقيه على المناطق الغامقة في الجسم.

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