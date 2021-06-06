أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد والتالف بمكونات بسيطة وغير مكلفة

يعرف الكيراتين بين النساء بأنه شيء ساحر ورائع، يبدل الشعر التالف والمجعد إلى شعر حرير وقوي، وأكثر النساء يبحثن عن أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد، وعلى الرغم من أنه يعطى نتائج مبهرة إلا أنه يحتوي على عيوب كثيرة من شأنها أن تؤدي بمستخدميها بأضرار خطيرة إلى جانب تكاليفها العالية، ولكن يوجد وصفات طبيعية تعطي نفس نتيجة الكيراتين الصناعي وغير مكلفة، وفي السطور التالية سوف نعرض لك أبرز تلك الوصفات.

بات الشعر الأملس والناعم من أنواع الشعر المفضلة لدى الكثيرات من النساء، الأمر الذي جعلهن يجرين وراء منتجات الكيراتين الصناعية التي تؤدي إلى أضرار مبالغة لشعرهن، لهذا قمنا بإحضار أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد يساهم في جعله صحى وسلس وهادئ، وهو قناع الليمون مع جوز الهند.

إن عصير الليمون يعد عنصر هام في تقوية الشعر وتزويد فروة الرأس بفيتامين سي، وعند خلطه مع حليب جوز الهند يساهم في تنعيم الشعر بصورة رائعة، وبدلا من الحديث عن ما يقوم به هذا القناع، سوف تلاحظين كل تلك النتائج بعد ما تقومي بتجربته من أول مره، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

ربع كوب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

قومي بخلط كافة المكونات التي قمنا بذكرها مع بعضها البعض بصورة جيدة ثم يوضع الخليط في الثلاجة، وتركوا لمدة يوم كامل، وصباحا يتم وضع الخليط على الشعر بدءا من الجذور حتى الأطراف، وتركوا على الشعر لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك يتم شطفه بواسطة الماء البارد وشامبو، وينصح بأن يكون خالي من عنصر الكبريت، ويمكنك تكرار تلك الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا، وستلاحظين نتائج رائعة.