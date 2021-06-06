تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية بطريقة اكبر شيفات العالم سرية وخطيرة مثل الجاهزة

تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية ، يعشق الكثيرون تناول الفراخ المشوية والسر وراء طعمها ومذاقها الشهي هو التتبيلة التي تحتوي على كثير من النكهات المختلفة التي تعطي للفراخ طعم شهى ولذيذ، كما أن المطبخ الإيطالي معروف بأكلاته الشهية التي تنتقل من مطبخ لأخر في كثير من الدول، ولكن أصبح من السهل عليك سيدتي أن تقومين بتحضير الفراخ المشوية على الطريقة الإيطالية بنفسك في البيت بالطريقة التي سوف نستعرضها لك اليوم.
تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية
نقدم لكم طريقة عمل التتبيلة الإيطالية للفراخ المشوية بأسهل وأسرع الخطوات التي يمكن أن تقومين بتنفيذها بهذه الطريقة:المقادير:
- 1 دجاجة كاملة.
- نصف كيلو جرام زبدة صفراء مالحة.
- 5 عود روزماري.
- 5 عود زعتر.
- 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.
- في البداية يجب أن تقومين بإحضار محضرة الطعام يوضع بها كافة المكونات التي قمنا بذكرها في الأعلى.
- يتم فرم جميع المكونات مع بعضها ومن ثم تأتين بالدجاجة ويتم غسلها من الداخل والخارج ونقعها في الماء والملح قليلاً ومن ثم يتم غسلها تحت الماء الجاري.
- قومي بتصفية الفرخة من الماء جيداً ومن ثم يتم وضعها في وعاء ويسكب عليها الخليط ودعكيها جيداً من الداخل والخارج جيداً ثم تركيها في الثلاجة لمدة ساعتين أو يكون من الأفضل إذا تم تركها لليلة كاملة فتأخذ نكهة أفضل.
- ثم يتم وضع الفرخة في صينية الفرن وتركيها في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم تسويتها بشكل جيد.
- تترك في الفرن لمدة ساعة على الأقل مع تقليبها من الحين إلى الآخر حتى تأخذ لون الشوي، كما يمكن أن تقومين بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في ورق قصدير وضعيها على الدجاج حتى تأخذ رائحة الفحم.
- ثم يتم تقديمها مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية ، يعشق الكثيرون تناول الفراخ المشوية والسر وراء طعمها ومذاقها الشهي هو التتبيلة التي تحتوي على كثير من النكهات المختلفة التي تعطي للفراخ طعم شهى ولذيذ، كما أن المطبخ الإيطالي معروف بأكلاته الشهية التي تنتقل من مطبخ لأخر في كثير من الدول، ولكن أصبح من السهل عليك سيدتي أن تقومين بتحضير الفراخ المشوية على الطريقة الإيطالية بنفسك في البيت بالطريقة التي سوف نستعرضها لك اليوم.
تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية
نقدم لكم طريقة عمل التتبيلة الإيطالية للفراخ المشوية بأسهل وأسرع الخطوات التي يمكن أن تقومين بتنفيذها بهذه الطريقة:المقادير:
- 1 دجاجة كاملة.
- نصف كيلو جرام زبدة صفراء مالحة.
- 5 عود روزماري.
- 5 عود زعتر.
- 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.
- في البداية يجب أن تقومين بإحضار محضرة الطعام يوضع بها كافة المكونات التي قمنا بذكرها في الأعلى.
- يتم فرم جميع المكونات مع بعضها ومن ثم تأتين بالدجاجة ويتم غسلها من الداخل والخارج ونقعها في الماء والملح قليلاً ومن ثم يتم غسلها تحت الماء الجاري.
- قومي بتصفية الفرخة من الماء جيداً ومن ثم يتم وضعها في وعاء ويسكب عليها الخليط ودعكيها جيداً من الداخل والخارج جيداً ثم تركيها في الثلاجة لمدة ساعتين أو يكون من الأفضل إذا تم تركها لليلة كاملة فتأخذ نكهة أفضل.
- ثم يتم وضع الفرخة في صينية الفرن وتركيها في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم تسويتها بشكل جيد.
- تترك في الفرن لمدة ساعة على الأقل مع تقليبها من الحين إلى الآخر حتى تأخذ لون الشوي، كما يمكن أن تقومين بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في ورق قصدير وضعيها على الدجاج حتى تأخذ رائحة الفحم.
- ثم يتم تقديمها مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية بطريقة اكبر شيفات العالم سرية وخطيرة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.