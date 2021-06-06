تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية بطريقة اكبر شيفات العالم سرية وخطيرة مثل الجاهزة

تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية ، يعشق الكثيرون تناول الفراخ المشوية والسر وراء طعمها ومذاقها الشهي هو التتبيلة التي تحتوي على كثير من النكهات المختلفة التي تعطي للفراخ طعم شهى ولذيذ، كما أن المطبخ الإيطالي معروف بأكلاته الشهية التي تنتقل من مطبخ لأخر في كثير من الدول، ولكن أصبح من السهل عليك سيدتي أن تقومين بتحضير الفراخ المشوية على الطريقة الإيطالية بنفسك في البيت بالطريقة التي سوف نستعرضها لك اليوم.

تتبيلة الفراخ المشوية الإيطالية الاصلية

نقدم لكم طريقة عمل التتبيلة الإيطالية للفراخ المشوية بأسهل وأسرع الخطوات التي يمكن أن تقومين بتنفيذها بهذه الطريقة:

1 دجاجة كاملة.

نصف كيلو جرام زبدة صفراء مالحة.

5 عود روزماري.

5 عود زعتر.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.