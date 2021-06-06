ازاي توقفي التفكير اللي بيخليكي صاحية طول الليل

كتير مننا اول ما بيحط راسه على المخدة بيبدأ التفكير يشتغل ، حتى الاشخاص اللي مش بيعانوا من اي مشاكل في النوم ممكن يمروا احيانا بحالات قلق او اجهاد ، ولكن في طرق تقدري ترجعي بيها نومك الهادي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على نصايح لتقليل التفكير والنوم بشكل اسرع ، وتقدري تختاري منها اللي يناسبك بشكل افضل.

نصايح لتقليل التفكير:

1- ركزي على اللحظة اللي انتي فيها:

غالبا الافكار اللي بتمنعنا عن النوم بتكون مرتبطة بالماضي او المستقبل ، دايما بيبقى قلقانين من اللي ممكن يحصل ، او نندم على حاجة حصلت في الماضي ، لو ده بيحصلك ، احنا بننصحك تركزي على اللحظة اللي انتي فيها ، لانك مش هتقدري تغيري الماضي ، ولا تتنبأي بالمستقبل ، لكن اللحظة الحالية هي اللي نقدر نتحكم فيها ، والتغيير ده في التركيز هيدي مخك حالة الاسترخاء اللي محتاجها.

2- اتخلصي من اجهزتك الالكترونية:

استخدام الموبايل والتابلت واللاب توب قبل النوم ممكن انه يأدي لرفع مستوى القلق والتوتر ، خصوصا لو كنتي متابعة اخبار او حاجات مزعجة تخليكي تحسي بالقلق وتشغل تفكيرك ، بالاضافة ان الضوء اللي بيخرج من الاجهزة الالكترونية بتأثر بشكل سيء على انتاج الميلاتونين في جسمك ، وده هيخلي النوم اكتر صعوبة.

3- شتتي نفسك:

بعد ما اتخلصتي من الاجهزة الالكترونية ، فكري في بدائل صحية ، ممكن تجربي قبل النوم تمارسي هواية مهدئة او اي نشاط يناسبك يساعدك على الاسترخاء بشكل افضل ، زي القراءة, استخدام كتاب تلوين, او سماع موسيقى هادية, او المشي, او الطبخ وغيرها من الانشطة ، لو مش قادرة تنامي بسبب التفكير ممارسة نشاط مريح هيساعدك على تحويل التركيز من التفكير في اي حاجة بتقلقك.

4- حددي وقت معين للقلق:

بالظبط زي ما بتحددي ميعاد تروحي تعملي فيه شوبينج, او تقابلي اصحابك, او تعملي شغل البيت ، ممكن تحاولي تحددي من 15 – 30 دقيقة يوميا للتخلص من همومك ، خصصي الوقت ده للافكار اللي بتزعجك ، هيبقى في احتمال كبير جدا انها مترجعش تاني لدماغك بالليل وقت النوم ، وخلال الوقت ده اللي خصصتيه للافكار اللي بتقلقك ، اكتبي الافكار دي على ورقة وفكري في بعض الحلول العملية اللي ممكن تعمليها لمعالجة المشكلة اللي بتقلقك ، حاولي انك تخلي التكنيك ده جزء من روتينك عشان تحققي افضل النتايج.

5- استنشقي زيت اللافندر:

زيت اللافندر عادة بيستخدم في طرق العلاج بالروائح لتخفيف التوتر والاسترخاء والنوم بشكل افضل ، ممكن ترشي كام نقطة من زيت اللافندر على فوطة او قطعة قماش ، او اضافة بعض الزيت لحمامك ، ولكن خلي بالك ان الزيوت العطرية ممكن تسبب حساسية لبعض الناس ، فلازم تكوني حذرة قبل استخدامها واتأكدي ان معندكيش اي حساسية منها.

6- جربي طريقة استرخاء العضلات:

ممكن تستخدمي تكنيك الاسترخاء على سريرك ، شدي عضلاتك وارخيها ، من اول القدمين للراس ابداي شدي وارخي كل عضلة ، التمرين ده هيساعدك على ارخاء العضلات المتوترة واجبارك على التركيز على اجزاء جسمك ، وده هيلهيكي على التفكير في اي افكار مقلقة.

7- ماتجبريش نفسك على النوم:

بدل من المحاولة والفشل في النوم ، قومي من السرير واعملي اي حاجة ، اشربي شاي اعشاب مهديء, او اقري كتاب, او اكتبي في دفتر يومياتك ، وبعدها ارجعي السرير تاني لما تبدأي تحسي بالنعاس ، لان البقاء في السرير واجبار نفسك على النوم ممكن يخلي عقلك يربط بين السرير والارق والقلق ، وده هيحول اوضة نومك لمكان صعب النوم فيه.

8- شغلي التليفزيون:

احنا عارفين اننا نصحناكي بالتخلص من كل الاجهزة قبل النوم ، ولكن لو مافيش اي حاجة ساعدتك انك تتخلصي من القلق فحل اخير ممكن تلجأي له ، انك تتفرجي على اي برنامج او اي حاجة مفضلة ليكي كمصدر الهاء عقلك محتاجه بشده في الوقت ده ، والضوء اللي بيخرج من التليفزيون بيكون تأثيره اقل من الضوء اللي بيخرج من الموبايل ، وبالتالي هو اقل ضرر على نضافة نومك ، والحقيقة ان في كتير مننا ممكن ينام بسهولة بمجرد ما يسمع التليفزيون وعينينا مغمضة.

9- جربي تمرين التنفس:

غالبا الافكار الكتير بترتبط بالتوتر ، والاجهاد بيخلي القلب ينبض بشكل اسرع وبيزود من معدل التنفس ، التنفس العميق والبطيء ممكن انه يساعدك على تهدئة افكارك ويدخلك في حالة استرخاء.

نتمنى ان النصايح والحيل دي تساعدك على النوم بشكل اسرع المرة الجايه لو لقيتي نفسك دخلتي في دوامة تفكير ، ولكن لو مافيش اي حاجة من اللي قولناها ساعدتك ، او حسيتي ان التفكير الزيادة مرتبط ببعض الحالات الطبية او النفسية ، مهم جدا انك تستشيري دكتور عشان يديكي العلاج المناسب.

تكنيك مذهل وفعال للتخلص من الارق هيخليكي تنامي في دقيقة واحدة بس !