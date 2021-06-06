بملعقة فازلين طريقة إزالة الشعر من الجسم كله بدون ألم نهائي وبلا عودة

كثير من الفتيات أو النساء يواجهون مشكلة كبيرة يعاني منها عدد كبير منهم، وهي مشكلة إزالة الشعر من الجسم ولكن بدون ألم، فعادة توجد طرق عديدة ومختلفة لإزالة الشعر الذي يوجد في مناطق كثيرة بالجسم، حيث توجد طرق سهلة وتوجد طرق صعبة فكل طريقة منهم تكون مفيدة وبالفعل تؤدي إلي الوصول إلي النتيجة المطلوبة، وطرق أخري تكون ضارة وغير صحية تؤدي إلي ترك آثار سلبية علي بشرة الجسم وظهور بقع داكنة تزعج الكثير منهم.

لأن توجد أنواع بشرة لا تتحمل بعض الطرق فمن الطبيعي أن بشرة الجسم الحساسة لا يمكنها أن تتحمل الطرق الصعبة لأنها تسبب ألم بالجسم وغير ذلك الكثير من المشاكل، واحيانا توجد كريمات متوافرة في الأسواق وبانواع مختلفة يكون لها القدرة علي إزالة الشعر نهائيا من الجسم، ولكن بعد مرور فترة من الوقت ولتكن عدة ايام قليلة قد يظهر الشعر في الجسم، وتوجد طريقة أخري تساعد علي إزالة الشعر من الجسم بأكمله ويصبح ملمس الجسم ناعم وهذه الطريقة تؤخر ظهور الشعر مرة أخري، ولكن هذه الطريقة لها نتائج سلبية لأنها تترك بالجسم بقع تشبه الكدمات ذات اللون الغامق والتي تظهر بالجسم بمظهر غير محبوب.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين

المكونات :

كمية مناسبة من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

يتم خلط كمية من الفازلين مع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح وهذا يتم خلطهم في طبق مناسب، ونقوم بتقليبهم باستخدام ملعقة حتي يتم مزجهم مع بعض ونحصل علي قوام مناسب.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي كل منطقة بالجسم، ونتركه حتي يجف تماما فمثلا من الممكن أن نتركه لمدة ساعة.

وبعد ذلك يتم فرك هذه الخلطة من علي الجسم ولكن بعكس اتجاه نمو الشعر، حتي يتم التخلص من الشعر نهائيا وعدم ظهوره مرة أخري.

طريقة التحضير