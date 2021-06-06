طريقة عمل المعمول بالسميد في البيت بأقل تكاليف وأحلى مزاق وطعم

طريقة عمل المعمول بالسميد والدقيق من أهم الحلويات التي تزايد عليها البحث في الفترة الحالية بسبب قرب عيد الفطر المبارك ورغبة العديد من محبي المعمول بمختلف أنواعها على معرفة الطريقة وتحضيرها في البيت بأقل تكاليف ممكنة وأحلى من محل الحلواني وسوف نتعرف على طريقة عمل المعمول بالسميد بأسهل الطرق الممكنة وللعلم للجميع المعمول قد يكون شبه البسكويت بكل أشكاله أو الكحك المحشوي بالعجوة أو المحشي بالتمر العربي ويمكن الآن شرائه من السوبر ماركت أو محلات المواد الغذائية فالمعمول أصبح حلوى مشهورة في الوطن العربي بالكامل وسوف نوضح اليوم من خلال موقع ثقفني كيفية تحضير عمل المعمول بالسميد بمناسبة شهر رمضان المباركمكونات طريقة عمل المعمول بالسميد في البيت
لتحضير المعمول بالسميد يحتاج إلى توفير بعض المقادير في البيت التي سوف نوضحها بالتفاصيل الكاملة
- عدد ثلاثة أكواب من السميد لتحضير المعمول
- إحضار ثلاثة أكواب من الدقيق
- توفير نصف كوب من السكر
- مقدار كوب أو كوبين من الزبدة أو الزيت النباتي أو السمنة لعمل المعمول بالسميد
- تحضير نصف كوب إضافي من الزيت النباتي بخلاف ما تم توفيره سابقاً
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب حليب ساخن من أجل تحضير المعمول
- توفير كيلو أو أكثر على حسب الرغبة عجوة أو تمر
- إحضار ملعقة كبيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من السمسم ثم التحضير
يجب قبل التحضير للمعمول تجهيز كافة الأدوات اللازمة للتحضير والتأكد من أحضار جميع المقادير المطلوبة لكي يتم التجهيز الجيد لعمل المعمول بالسميد ويجب الإلتزام بالخطوات التي سوف يتم توضيحها من أجل الحصول المعمول بالسميد بأقل تكلفة ممكنة في البيت فهي من الأطباق المشهورة جداً في الوطن العربي ولديها إقبال كبير وسوف نوضح لكم الآن طريق تحضير المعمول بالسميد خطوة بخطوة
- لتحضير المعمول بالسميد بمناسبة عيد الفطر المبارك يجب إحضار حلة كبيرة
- ثم ضعي فيها كل من الدقيق والسميد والسكر ومعلقة من الملح وبعدها اخلطي جيداً كل تلك المكونات
- ثم بعدها ضعي السمن أو الزبد على النار البتوجاز وبعد ذلك ضعي الزيت النباتي عليه
- التقليب جيداً لكافة المكونات المطلوبة لعمل المعمول بالسميد
- بعدها القيام بأضافة السمن والزيت النباتي إلى خليط الدقيق والسميد
- ثم التقليب جيداً مع العجن حتى يتماسك العجين
- القيام بعدها بإضافة الحليب مع الاستمرار في التقليب ويفضل أستخدام مضرب بيض عند تحضير المعمول ثم التقليب المستمر حتى يتماسك
- بالنسبة لحشوة المعمول بالسميد يتم تحضير من خلال تقليب العجوة مع السمنة والقرفة والسمسم وبذلك يكون جاهز للحشو بعد تشكيل المعمول على هيئة كحك أو دوائر صغيرة أو الشكل المناسب لكي في البيت مع حشوها بالعجوة
- ثم ضعي المعمول في الفرن لمدة نصف ساعة حتي يصبح اللون ذهبي وبذلك تم التحضير
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طريقة عمل المعمول بالسميد والدقيق من أهم الحلويات التي تزايد عليها البحث في الفترة الحالية بسبب قرب عيد الفطر المبارك ورغبة العديد من محبي المعمول بمختلف أنواعها على معرفة الطريقة وتحضيرها في البيت بأقل تكاليف ممكنة وأحلى من محل الحلواني وسوف نتعرف على طريقة عمل المعمول بالسميد بأسهل الطرق الممكنة وللعلم للجميع المعمول قد يكون شبه البسكويت بكل أشكاله أو الكحك المحشوي بالعجوة أو المحشي بالتمر العربي ويمكن الآن شرائه من السوبر ماركت أو محلات المواد الغذائية فالمعمول أصبح حلوى مشهورة في الوطن العربي بالكامل وسوف نوضح اليوم من خلال موقع ثقفني كيفية تحضير عمل المعمول بالسميد بمناسبة شهر رمضان المباركمكونات طريقة عمل المعمول بالسميد في البيت
لتحضير المعمول بالسميد يحتاج إلى توفير بعض المقادير في البيت التي سوف نوضحها بالتفاصيل الكاملة
- عدد ثلاثة أكواب من السميد لتحضير المعمول
- إحضار ثلاثة أكواب من الدقيق
- توفير نصف كوب من السكر
- مقدار كوب أو كوبين من الزبدة أو الزيت النباتي أو السمنة لعمل المعمول بالسميد
- تحضير نصف كوب إضافي من الزيت النباتي بخلاف ما تم توفيره سابقاً
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب حليب ساخن من أجل تحضير المعمول
- توفير كيلو أو أكثر على حسب الرغبة عجوة أو تمر
- إحضار ملعقة كبيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من السمسم ثم التحضير
يجب قبل التحضير للمعمول تجهيز كافة الأدوات اللازمة للتحضير والتأكد من أحضار جميع المقادير المطلوبة لكي يتم التجهيز الجيد لعمل المعمول بالسميد ويجب الإلتزام بالخطوات التي سوف يتم توضيحها من أجل الحصول المعمول بالسميد بأقل تكلفة ممكنة في البيت فهي من الأطباق المشهورة جداً في الوطن العربي ولديها إقبال كبير وسوف نوضح لكم الآن طريق تحضير المعمول بالسميد خطوة بخطوة
- لتحضير المعمول بالسميد بمناسبة عيد الفطر المبارك يجب إحضار حلة كبيرة
- ثم ضعي فيها كل من الدقيق والسميد والسكر ومعلقة من الملح وبعدها اخلطي جيداً كل تلك المكونات
- ثم بعدها ضعي السمن أو الزبد على النار البتوجاز وبعد ذلك ضعي الزيت النباتي عليه
- التقليب جيداً لكافة المكونات المطلوبة لعمل المعمول بالسميد
- بعدها القيام بأضافة السمن والزيت النباتي إلى خليط الدقيق والسميد
- ثم التقليب جيداً مع العجن حتى يتماسك العجين
- القيام بعدها بإضافة الحليب مع الاستمرار في التقليب ويفضل أستخدام مضرب بيض عند تحضير المعمول ثم التقليب المستمر حتى يتماسك
- بالنسبة لحشوة المعمول بالسميد يتم تحضير من خلال تقليب العجوة مع السمنة والقرفة والسمسم وبذلك يكون جاهز للحشو بعد تشكيل المعمول على هيئة كحك أو دوائر صغيرة أو الشكل المناسب لكي في البيت مع حشوها بالعجوة
- ثم ضعي المعمول في الفرن لمدة نصف ساعة حتي يصبح اللون ذهبي وبذلك تم التحضير
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