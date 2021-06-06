بدون بيض وفي دقائق معدودة طريقة عمل المايونيز في المنزل بطعم زي الجاهز بالظبط

المايونيز يعد من أكثر أنواع المقبلات التي يحبها كل الناس ويفضلون تناولها دائما مع أي أكلة، وخاصة الاكلات المشوية أو المقليات أو من الممكن أن يتم إستخدامه أو وضعه في السندوتشات، فيكون المايونيز دائما متميز بطعم لذيذ وشهي وقوامه ناعم وكريمي ولونه أبيض فكل هذا يجذب إليه العديد من الأشخاص، حيث توجد طرق عديدة لعمل المايونيز في البيت وبدون تكلفة أو جهد.

ولكن لكل طريقة مقادير خاصة بها فأحيانا توجد طريقة للمايونيز يضاف البيض إلي أحد مكوناته ويكون شئ أساسي بها، وتوجد طريقة أخري وبدون بيض ولكنها هي الطريقة الاحلي والمميزة بين الناس، والنشا أيضا من أحد مكوناته الأساسية في طريقة ولكن توجد طريقة أخري لايوجد بها نشا.

طريقة عمل المايونيز في المنزل

وفي هذا الموضوع سنذكر لكي سيدتي طريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة لعمل ألذ مايونيز في المنزل مثل الجاهز، فبتحضير الطريقة التالية لن تحتاجي لشرائها مجدداً.

المكونات :

كوب واحد كبير من الزبادي أو اللبن الرائب.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

يتم تحضير مضرب كهربائي أو خلاط كهربائي ثم نحضر طبق كبير ويفضل أن يكون عميق، ثم نضع هذا الطبق كوب كبير من اللبن الرائب أو الزبادي، وبعد ذلك يتم تشغيل المضرب الكهربائي ونقوم بخفق اللبن الرائب جيدا لمدة أربع دقائق.

ثم يتم وضع الخل الأبيض والسكر والملح والزيت النباتي، ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري حتي نحصل علي قوام كريمي متجانس ومتماسك يشبه قوام المايونيز الموجود في المحلات.

وبعد ذلك نقوم بوضع المايونيز في برطمان محكم الغلق ويتم وضعه في الثلاجه ونأخذ منه عند الإستخدام.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض