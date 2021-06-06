عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة واسفنجية كالقطن لجميع انواع المخبوزات والفطائر

عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة ، عجينه الزبادي القطنية تعتبر واحدة من أفضل انواع العجائن الذي تستخدم في تحضير أشهى ، الذ المعجنات في البيت، فتخلي عن شراء المعجنات من المخابز ،وقومي بتحضيرها بنفسك في دقائق معدودة في البيت بكثير من الطرق واليوم سوف نعمل حتى نقدم لك طريقة عمل عجينة الزبادي في البيت.
عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة
إذا كنت من الأمهات اللااتي تحب أن تقوم بتحضير المعجنات بنفسها في البيت فإليك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة الزبادي القطنية في البيت حتى يكون باستطاعتها تحضير أنواع عديدة من المخبوزات مثل الباتيه والبيتزا بجميع أنواعها، كذلك يمكن تحضير الفطائر المحشية بالجبن أو بالخضروات فكل ما ترغبين ويحبه أولادك أصبح من السهل تنفيذه في 30 دقيق بعد أن تقومين بتحضير المكونات وتجهيز العجينة كما يلي:مقادير عمل عجينة الزبادي القطنية:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 4/1 كوب زيت.
- 2/1 كوب حليب.
- 2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- قومي سيدتي بإحضار وعاء العجن الكهربائي ضعي به الدقيق واللبن والزبادي والخميرة والسكر ومن ثم يتم إضافة البكينج بودر اخلطي المكونات جيداً.
- بعد خلط المكونات السابقة يضاف عليهم الحليب والزيت والملح واعجني مرة أخرى المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق، بعد أن تحصلين على عجينة غير لاصقة يمكنك رفعها من وعاء العجن.
- يتم وضعها بعد ذلك في وعاء أخر وغلفيها بقليل من الزيت وتغطيها بالنايلون وتركيها ترتاح من نصف ساعة إلى ساعة كاملة.
- ثم بعد ذلك تأتين بالعجينة ورشي القليل من الدقيق فوق سطح صلب وقسمي العجينة إلى نصفين افردي كلاً منهم على حدى وشكليه كما ترغبين ويحب أفراد أسرتكِ.
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عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة ، عجينه الزبادي القطنية تعتبر واحدة من أفضل انواع العجائن الذي تستخدم في تحضير أشهى ، الذ المعجنات في البيت، فتخلي عن شراء المعجنات من المخابز ،وقومي بتحضيرها بنفسك في دقائق معدودة في البيت بكثير من الطرق واليوم سوف نعمل حتى نقدم لك طريقة عمل عجينة الزبادي في البيت.
عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة
إذا كنت من الأمهات اللااتي تحب أن تقوم بتحضير المعجنات بنفسها في البيت فإليك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة الزبادي القطنية في البيت حتى يكون باستطاعتها تحضير أنواع عديدة من المخبوزات مثل الباتيه والبيتزا بجميع أنواعها، كذلك يمكن تحضير الفطائر المحشية بالجبن أو بالخضروات فكل ما ترغبين ويحبه أولادك أصبح من السهل تنفيذه في 30 دقيق بعد أن تقومين بتحضير المكونات وتجهيز العجينة كما يلي:مقادير عمل عجينة الزبادي القطنية:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 4/1 كوب زيت.
- 2/1 كوب حليب.
- 2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- قومي سيدتي بإحضار وعاء العجن الكهربائي ضعي به الدقيق واللبن والزبادي والخميرة والسكر ومن ثم يتم إضافة البكينج بودر اخلطي المكونات جيداً.
- بعد خلط المكونات السابقة يضاف عليهم الحليب والزيت والملح واعجني مرة أخرى المكونات مع بعضها لمدة 10 دقائق، بعد أن تحصلين على عجينة غير لاصقة يمكنك رفعها من وعاء العجن.
- يتم وضعها بعد ذلك في وعاء أخر وغلفيها بقليل من الزيت وتغطيها بالنايلون وتركيها ترتاح من نصف ساعة إلى ساعة كاملة.
- ثم بعد ذلك تأتين بالعجينة ورشي القليل من الدقيق فوق سطح صلب وقسمي العجينة إلى نصفين افردي كلاً منهم على حدى وشكليه كما ترغبين ويحب أفراد أسرتكِ.
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