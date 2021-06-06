عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة واسفنجية كالقطن لجميع انواع المخبوزات والفطائر

عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة ، عجينه الزبادي القطنية تعتبر واحدة من أفضل انواع العجائن الذي تستخدم في تحضير أشهى ، الذ المعجنات في البيت، فتخلي عن شراء المعجنات من المخابز ،وقومي بتحضيرها بنفسك في دقائق معدودة في البيت بكثير من الطرق واليوم سوف نعمل حتى نقدم لك طريقة عمل عجينة الزبادي في البيت.

عجينة الزبادي القطنية السحرية طرية وهشة

إذا كنت من الأمهات اللااتي تحب أن تقوم بتحضير المعجنات بنفسها في البيت فإليك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة الزبادي القطنية في البيت حتى يكون باستطاعتها تحضير أنواع عديدة من المخبوزات مثل الباتيه والبيتزا بجميع أنواعها، كذلك يمكن تحضير الفطائر المحشية بالجبن أو بالخضروات فكل ما ترغبين ويحبه أولادك أصبح من السهل تنفيذه في 30 دقيق بعد أن تقومين بتحضير المكونات وتجهيز العجينة كما يلي:

5 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4/1 كوب زيت.

2/1 كوب حليب.

2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.