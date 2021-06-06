أقوي واسرع خلطات لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع في 3 أيام

تعتبر كل الوصفات التي تختص بتبييض الجسم هي مركز اهتمام بالنسبة لجميع الفتيات وبالتحديد العرائس، لأن هذه الوصفات لها تأثير ومفعول إيجابي ومفيد علي بشرة الجسم، من حيث تبييضها وتفتيحها وهذا يحدث في خلال عدة ايام فقط، ولكن توجد كريمات ذات أنواع كثيرة ومختلفة تساعد علي تفتيح وتبييض بشرة الجسم أو الوجه ولكن تأثيرها أو مفعولها علي الجلد يكون ضار أو سلبي، نظرا لأن كل الكريمات بجميع أنواعها المتعددة تؤدي إلي ظهور أو وجود الكثير من المشاكل التي تختص ببشرة الجسم.

ولذلك وبسبب هذه المشكلات يلجأ الكثير إلي استخدام الوصفات أو الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الجسم، حيث أنها تكون أكثر أمانا علي البشرة وعلي كل المناطق الحساسة بالجسم، ولكن من الضروري الإلتزام والانتظام في هذه الخلطات حتي تكون نتيجتها إيجابية ويحدث تفتيح للجسم في ثلاثة ايام فقط، ومع الاستخدام المستمر لهذه الخلطات الطبيعية يجعل الجسم أبيض وأكثر بياضا عن أول ثلاثة أيام، فينصح دائما باستعمال خلطات جميع مكوناتها طبيعية ومتوافرة ويمكن لأي شخص تحضيرها أو خلطها في المنزل واستخدامها بكل بساطة.

خلطة تبييض الجسم بالخميرة

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية مع ملعقة كبيرة من الزبادي، ويتم خلطهم جيدا في طبق والكمية حسب احتياج الشخص.

يتم فرد هذا الخليط علي الجسم بأكمله وأيضا يتم فردها علي المناطق الحساسة بالجسم والتي يكون لونها أسمر.

نترك هذا الخليط علي الجسم لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل بشرة الجسم بإستخدام الماء الفاتر، ولكي تريدي أن تحصلي علي بياض أكثر للجسم لابد من تكرار هذه الخلطة حوالي ثلاثة أيام حتي تحصلي علي تفتيح الجسم وفي أقل وقت ممكن.

طريقة التحضير