ماسك التفتيح الفوري لمنطقة البيكيني وبين الفخذين والمناطق الداكنة سواد 20 سنة هيروح في ثواني

من المشكلات الكبيرة التي تواجه أي إمرأة أو تعاني منها جميع الفتيات هي مشكلة اسمرار البشرة والمناطق الحساسة، حيث أنها تعتبر من المشاكل الأكثر ازعاجا والتي تسبب حرج واكتئاب لدي أي فتاة وخاصة عند خروجها من المنزل، وظهورها بمظهر غير مرغوب فيه أو غير لائق وغير محبب، ولعلاج هذه المشكلة والتخلص من البشرة السمراء والمناطق الحساسة الداكنة، لابد من وجود حل مناسب وطبيعي لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة حتي لا تؤثر تأثير سلبي لأن هذه المناطق من أكثر المناطق الحساسة التي تتأثر بأي شئ غير صحي أو غير طبيعي.

خلطة تبييض المناطق الحساسة

نظرا لأن استخدام الكريمات أو الأشياء الغير صحية التي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة قد تترك آثار سلبية مثل الحبوب أو مشاكل أخري عديدة، لذلك من الأفضل والصحيح لابد من استخدام خلطات طبيعية حيث تكون جميع مكوناتها طبيعية ومتوافرة وموجودة في أي مطبخ، ولكن من الضروري استخدام هذه الخلطات عدة ايام متتالية حتي تحصلي علي نتيجة مرغوب فيها وبشرة بيضاء، وينصح دائما باستخدام خلطة تناسب الوجه أو المناطق الحساسة بالجسم.

المكونات :

كمية مناسبة من اللوز.

كمية مناسبة من الماء.

كمية قليلة من الحليب السائل.

يتم تحضير وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء الدافئ، ثم نضيف إلي هذا الماء كمية مناسبة من اللوز، ثم نتركه منقوع في الماء لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

وبعد ذلك يتم تجهيز مطحنة ونضع فيها اللوز المنقوع ويتم تشغيل المطحنة ونقوم بطحن اللوز جيدا حتي يكون ناعم.

ثم نحضر طبق ونضع به اللوز المطحون ونضيف إليه كمية قليلة من الحليب السائل، ويتم مزجهم مع بعض جيدا حتي نحصل علي قوام ناعم وكريمي ومتماسك.

يتم دهن هذا المزيج علي البشرة والمناطق الحساسة ونتركها حوالي ربع ساعة، وبعد ذلك يتم غسل هذه المناطق بالماء ومع تكرارها يتم الحصول علي بشرة بيضاء ونقية.

طريقة التحضير