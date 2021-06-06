أسرار تحضير حلقات البصل المقرمشة في المنزل بطريقة سهلة

إن حلقات البصل المقرمشة من الأكلات التي يبحث عنها الكثير من النساء، فهي تُعد من أكثر أنواع المقابلات اللذيذة، وفي العادة تقدم مع الأطباق الرئيسية لتعطي لها رونق وتسلية للأفراد أو الضيوف وتعد أيضا من الأشياء التي تعمل على فتح الشهية وتضفي عليها نكهة جميلة كما أنها تعبر عن الذوق الرفيع الخاص لصاحب المنزل وفيما يلي سوف نتحدث بالتفصيل عن طريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة.

إن حلقات البصل المقرمشة من أكثر المقابلات التي يتم تقديمها مع الأكلات الكبيرة خاصة في المطاعم الكبرى كما أنها تعد طريقة رائعة لإدخال البصل الذي يحتوي على فوائد عدة لجسم الإنسان في الأطعمة وفيما يلي سوف نذكر مكونات البسيطة وطريقة تحضيرها:-

بصلتان ذات حجم متوسط

نصف كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة من نشا الذرة

بيضتان

نصف كوب من البقسماط

ملح

بابريكا حلوة

ربع كوب من الحليب البارد

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

تقشير البصل وتقطيعه إلى عدة شرائح رفيعة ودائرية ثم فصل حلقات البصل عن بعضها البعض بوضع كمية من الدقيق والملح والبابريكا الحلوة ونشا الذرة والفلفل الأسود سويا ثم تقليبهم جيدا حتى يختلط معه ثم اخفقي البيض مع رشه صغيره من الملح وفرد كمية البقسماط في إناء مسطح.

إضافه حلقات البصر المغلفة في بناء مسطح ثم تغليفه بواسطة ورق الفويل أو ورق التغليف ويتم حفظه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقه ثم تسخين الزيت النباتي لحين وصول إلى حرارة ملائمة ثم وضع حلقات البصل وتركها فيه حتى تتحمر وتكون مقرمشة، ويكون لونها ذهبيا ثم بعد ذلك يتم وضع حلقات البصل على ورق أو مناديل حتى يستطيع مص الزيت الباقي ثم يصبح جاهز للتقديم.