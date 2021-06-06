كريم بانثينول السحري هيخلي شعرك الخشن والمجعد ناعم زي الحرير مش هتصدقي هيعمل ايه

يبحث العديد من الفتيات عن الوصفات التي اعتمدت مؤخراً من قبل خبراء التجميل والتي تحتوي على كريم بانثينول، فقد قام بعض الخبراء بوضع نسبة من الكريم على بعض المواد الطبيعية، مما ساعد على فرد الشعر بصورة طبيعية، والتي توفر بشكل كبير المبالغ الضخمة التي يتم دفعها في صالونات التجميل، كما يساعد على علاج مشاكل الشعر العديدة من تقصف وهيشان وغيرها، ويمكن استخدام الوصفة التي تناسب شعرك من خلال الوصفات التالية. وصفات لتنعيم الشعر بكريم بانثينول وصفات لتنعيم الشعر بكريم بانثينول وصفة بانثينول والشامبو مكونات الوصفة:- عبوة من الشامبو.

وعاء فارغ.

كمية كريم بمعدل نصف مقدار الشامبو. طريقة التحضير:- يتم وضع الشامبو والكريم معا وتحريكه ليندمج الخليط.

يمكن تعبئة الخليط في عبوة واستخدامها مرتين أسبوعياً.

يترك على الشعر لفترة لا تقل عن ربع ساعة. وصفة كريم بانثينول مع زيت الزيتون وصفة كريم بانثينول مع زيت الزيتون مكونات الوصفة:- ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من كريم بانثينول. طريقة التحضير:- يتم وضع الزيوت معًا ونضيف الكريم عليها.

نمزج المكونات معاً.

نبدأ بفرد الوصفة على الشعر.

سوف يصبح الشعر ناعم من اليوم الثالث من تطبيقها عليه.

كما يساعد الخليط السابق في التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس. وصفة كريم بانثينول مع العسل لعلاج الشعر الجاف والخشن وصفة كريم بانثينول مع العسل لعلاج الشعر الجاف والخشن مكونات الوصفة:- 5 جم من كريم بانثينول.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة زيت لوز.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

فرشاة أسنان قديمة.

فوطة قطنية. طريقة التحضير:- يجب أولاً غسل الشعر وتجفيفه تماماً.

يتم وضع الزيوت معًا ودمجها مع الكريم حتى تتجانس.

نحضر الفرشاة ونضعها في الخليط ونبدأ بتوزيعها على الشعر.

نضع كيس من النايلون على الشعر ونتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الشعر للتأكد من إزالة الخليط تماماً. الوسوم

يبحث العديد من الفتيات عن الوصفات التي اعتمدت مؤخراً من قبل خبراء التجميل والتي تحتوي على كريم بانثينول، فقد قام بعض الخبراء بوضع نسبة من الكريم على بعض المواد الطبيعية، مما ساعد على فرد الشعر بصورة طبيعية، والتي توفر بشكل كبير المبالغ الضخمة التي يتم دفعها في صالونات التجميل، كما يساعد على علاج مشاكل الشعر العديدة من تقصف وهيشان وغيرها، ويمكن استخدام الوصفة التي تناسب شعرك من خلال الوصفات التالية. وصفات لتنعيم الشعر بكريم بانثينول وصفات لتنعيم الشعر بكريم بانثينول وصفة بانثينول والشامبو مكونات الوصفة:- عبوة من الشامبو.

وعاء فارغ.

كمية كريم بمعدل نصف مقدار الشامبو. طريقة التحضير:- يتم وضع الشامبو والكريم معا وتحريكه ليندمج الخليط.

يمكن تعبئة الخليط في عبوة واستخدامها مرتين أسبوعياً.

يترك على الشعر لفترة لا تقل عن ربع ساعة. وصفة كريم بانثينول مع زيت الزيتون وصفة كريم بانثينول مع زيت الزيتون مكونات الوصفة:- ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من كريم بانثينول. طريقة التحضير:- يتم وضع الزيوت معًا ونضيف الكريم عليها.

نمزج المكونات معاً.

نبدأ بفرد الوصفة على الشعر.

سوف يصبح الشعر ناعم من اليوم الثالث من تطبيقها عليه.

كما يساعد الخليط السابق في التخلص من الدهون الزائدة في فروة الرأس. وصفة كريم بانثينول مع العسل لعلاج الشعر الجاف والخشن وصفة كريم بانثينول مع العسل لعلاج الشعر الجاف والخشن مكونات الوصفة:- 5 جم من كريم بانثينول.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة زيت لوز.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

فرشاة أسنان قديمة.

فوطة قطنية. طريقة التحضير:- يجب أولاً غسل الشعر وتجفيفه تماماً.

يتم وضع الزيوت معًا ودمجها مع الكريم حتى تتجانس.

نحضر الفرشاة ونضعها في الخليط ونبدأ بتوزيعها على الشعر.

نضع كيس من النايلون على الشعر ونتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الشعر للتأكد من إزالة الخليط تماماً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم بانثينول السحري هيخلي شعرك الخشن والمجعد ناعم زي الحرير مش هتصدقي هيعمل ايه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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