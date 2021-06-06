اعملي بلح الشام المقرمش الذهبي بكل سهولة وبمكونات من مطبخك

بلح الشام بعد من أجمل وأشهى أنواع الحلويات الشرقية، التي يعشقها الجميع، ولا أحد يستغنى عنه في المناسبات، خاصة بشهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقته الأصلية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال بلح الشام على الطريقة الأصلية. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المقادير نصف كيلو من الطحين.

كأس كبير من الحليب.

نصف لتر من الماء.

أربع بيضات.

30 جرام من الفانيلا.

100 جرام من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة التحضير اخلطي السكر مع مقدار الحليب، والزيت، والماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة 7 دقائق حتى يغلي. اسكبي مقدار الطحين إلى خليط الحليب، ثم قلبي الخليط جيدا، ثم ضعيه جانبا، مع مراعاة التقليب المستمر لمدة خمس دقائق. ضعي الوعاء مرة ثانية على درجة حرارة هادئة لمدة 60 ثانية، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضيفي حبات البيض والفانيلا بشكل تدريجي إلى العجين، ثم اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي،حتى يتكون خليط متجانس. ضعي وعاء حراري به زيت كثير للقلي على نار مرتفعة، ثم اتركيه حتى يسخن تماما. ثم شكلي عجين بلح الشام بواسطة كيس الحلويات، ثم ضعيه بالزيت حتى ينضج جيدا. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل بلح الشام بدون بيض المقادير 350 جرام من الدقيق.

كأسان من الماء.

ربع كأس كبير من النشا.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

250 جرام من القطر الجاهز.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخلطي ربع مقدار الماء مع مقدار النشا جيدا حتى يذوب تماما، ثم ضعيه جانبا. امزجي باقي مقدار الماء مع الزبدة، وزيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يصل إلى الغليان. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الماء، ثم اخلطيهم جيدا، ثم ضعي الوعاء مرة ثانية على نار متوسطة، ثم قلبيهم حتى تتكون عجينة ناعمة. طريقة التحضير الوسوم

بلح الشام بعد من أجمل وأشهى أنواع الحلويات الشرقية، التي يعشقها الجميع، ولا أحد يستغنى عنه في المناسبات، خاصة بشهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقته الأصلية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال بلح الشام على الطريقة الأصلية. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المقادير نصف كيلو من الطحين.

كأس كبير من الحليب.

نصف لتر من الماء.

أربع بيضات.

30 جرام من الفانيلا.

100 جرام من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة التحضير اخلطي السكر مع مقدار الحليب، والزيت، والماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة 7 دقائق حتى يغلي. اسكبي مقدار الطحين إلى خليط الحليب، ثم قلبي الخليط جيدا، ثم ضعيه جانبا، مع مراعاة التقليب المستمر لمدة خمس دقائق. ضعي الوعاء مرة ثانية على درجة حرارة هادئة لمدة 60 ثانية، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضيفي حبات البيض والفانيلا بشكل تدريجي إلى العجين، ثم اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي،حتى يتكون خليط متجانس. ضعي وعاء حراري به زيت كثير للقلي على نار مرتفعة، ثم اتركيه حتى يسخن تماما. ثم شكلي عجين بلح الشام بواسطة كيس الحلويات، ثم ضعيه بالزيت حتى ينضج جيدا. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل بلح الشام بدون بيض المقادير 350 جرام من الدقيق.

كأسان من الماء.

ربع كأس كبير من النشا.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

250 جرام من القطر الجاهز.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخلطي ربع مقدار الماء مع مقدار النشا جيدا حتى يذوب تماما، ثم ضعيه جانبا. امزجي باقي مقدار الماء مع الزبدة، وزيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يصل إلى الغليان. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الماء، ثم اخلطيهم جيدا، ثم ضعي الوعاء مرة ثانية على نار متوسطة، ثم قلبيهم حتى تتكون عجينة ناعمة. طريقة التحضير

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