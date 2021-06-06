طريقة عمل الأرز بلبن بسهولة وسرعة مثل المحلات تماماً والنتيجة مضمونة

يعتبر الأرز بلبن من أشهر الحلويات الباردة، والتي يتم تحضيرها بدون الحاجة إلى الفرن، كما أنها لابد أن تقدم باردة تماماً بل ومبردة أيضاً، جميعنا يعشق تلك الوصفة، ولكننا نجد دائماً طعمها من المحلات مختلف بكثير عن المنزل، ونرغب في التعرف على ذلك السر، يكمن سر المذاق المميز للمحلات الخارجية في مكون واحد سري يقومون بإضافته إلى الطبق، وذلك ما سوف نطلعكم عليه اليوم ونعرفكم على كافة الأسرار. طريقة عمل الأرز بلبن في المنزل مثل المحلات طريقة عمل الأرز بلبن في المنزل مثل المحلات المكونات 1 كوب من الأرز المغسول.

4 كوب من اللبن السائل.

2 كوب ماء نقي.

1/4 كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين منه.

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

عود من القرفة الخشب.

رشة من جوزة الطيب حسب الرغبة. خطوات تحضير الأرز بلبن مثل المحلات في إناء كبير على النار نقوم بإضافة الأرز إلى الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يصل إلى الغليان. عندها نقوم بتهدئة النار، مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج تماماً ويتشرب الماء بأكمله. من الضروري تسوية الأرز بمثالية حتى لا يصبح معجن. في إناء جانبي نقوم بتقليب اللبن مع القرفة والسكر، ويرفع على النار حتى يغلي. نقوم بإضافة اللبن إلى الأرز الناضج مع إزالة عود القرفة. يترك المزيج على النار حتى يتشرب اللبن الحليب ويصبح قوامه كثيف. يتم إضافة الفانيلا والتقليب جيداً حتى توزع على المية بأكملها. يتم توزيع الأرز بلبن في الأطباق بكميات متساوية. يزين بالمكسرات والقرف والفواكه المجففة. يترك في الثلاجة إلى أن يبرد تماماً قبل التقديم. القيمة الغذائية للأرز بلبن خطوات تحضير الأرز بلبن مثل المحلاتالقيمة الغذائية للأرز بلبن يحتوي كوب الأرز بلبن على 285 سعر حراري، كما أنه يتضمن على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، ومن بينها البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، الحديد، الألياف الغذائية، الكربوهيدرات، والدهون والسكريات. الوسوم

يعتبر الأرز بلبن من أشهر الحلويات الباردة، والتي يتم تحضيرها بدون الحاجة إلى الفرن، كما أنها لابد أن تقدم باردة تماماً بل ومبردة أيضاً، جميعنا يعشق تلك الوصفة، ولكننا نجد دائماً طعمها من المحلات مختلف بكثير عن المنزل، ونرغب في التعرف على ذلك السر، يكمن سر المذاق المميز للمحلات الخارجية في مكون واحد سري يقومون بإضافته إلى الطبق، وذلك ما سوف نطلعكم عليه اليوم ونعرفكم على كافة الأسرار. طريقة عمل الأرز بلبن في المنزل مثل المحلات طريقة عمل الأرز بلبن في المنزل مثل المحلات المكونات 1 كوب من الأرز المغسول.

4 كوب من اللبن السائل.

2 كوب ماء نقي.

1/4 كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين منه.

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

عود من القرفة الخشب.

رشة من جوزة الطيب حسب الرغبة. خطوات تحضير الأرز بلبن مثل المحلات في إناء كبير على النار نقوم بإضافة الأرز إلى الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يصل إلى الغليان. عندها نقوم بتهدئة النار، مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج تماماً ويتشرب الماء بأكمله. من الضروري تسوية الأرز بمثالية حتى لا يصبح معجن. في إناء جانبي نقوم بتقليب اللبن مع القرفة والسكر، ويرفع على النار حتى يغلي. نقوم بإضافة اللبن إلى الأرز الناضج مع إزالة عود القرفة. يترك المزيج على النار حتى يتشرب اللبن الحليب ويصبح قوامه كثيف. يتم إضافة الفانيلا والتقليب جيداً حتى توزع على المية بأكملها. يتم توزيع الأرز بلبن في الأطباق بكميات متساوية. يزين بالمكسرات والقرف والفواكه المجففة. يترك في الثلاجة إلى أن يبرد تماماً قبل التقديم. القيمة الغذائية للأرز بلبن خطوات تحضير الأرز بلبن مثل المحلاتالقيمة الغذائية للأرز بلبن يحتوي كوب الأرز بلبن على 285 سعر حراري، كما أنه يتضمن على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، ومن بينها البوتاسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، الحديد، الألياف الغذائية، الكربوهيدرات، والدهون والسكريات.

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