كيفية إعداد الحليب المكثف منزلياً دون إضافة أي مواد صناعية

الحليب المكثف من أهم المواد اللازمة لعمل أنواع الحلوى اللذيذة، بل ويضاف إلى المشروبات الطازجة كالعصائر بجميع أنواعها، ويعد هذا الحليب مركز يحتوي على الكثير من السكر الذي يزيد من السعرات الحرارية بالجسم

الحليب المكثف

يعد هذا الحليب سميك ولكنه في ذات الوقت سائل، كما يميل لونه للاصفرار، ويتميز بطعم لذيذ، يزيد من تغذية ط جسم الأطفال، وذلك لأنه يدخل في كثير من أنواع الحلوى المميزة التي يفضل تناولها جميع الأطفال، كما يمكن اضافة الكاكاو عليه ونعمل أفضل صوص شوكولاته .

طريقة عمل الحليب المكثف من المنزل

سنقدم طريقة سهلة وبسيطة لكل من يريد تعلم عمل الحليب المكثف الذي يستخدم في كثير من عمل الحلوى اليومية.

مقادير عمل الحليب المكثف

كوبان من الحليب المجفّف كامل الدّسم.

كوبان من سكر البودرة .

كوب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

في وعاء عميق نضعه على النار ونضيف اليه الحليب ونضيف اليه الماء الساخن ونبدأ بالتقليب حتى يذوب الحليب.

مع استمرار التقليب نضيف السكر حتى يذوب أيضًا، وبعد ذلك نضيف الفانيليا مع استمرار التقليب.

نتركه هذا الخليط على نار هادئة تمامًا لمدة ساعة ونصف مع استمرار التقليب حتى نحصل على حليب ذو قوام سميك، وكيف.

ننزع من على النار ونترك هذا الحليب جانبًا حتى يبرد تمامًا، ويمكن بعد ذلك نبدأ استخدام في جميع الحل يأت والمشروبات والمثلجات وما شبه ذلك.

يمكن الاحتفاظ بهذا الحليب المكثف في وعاء زجاجي في الثلاجة، وعند الاحتياج إليه يتم استخدامه بشكل طبيعي.

هذا الحليب المكثف من أكثر المواد استخدامًا في الحلويات وأنواع الكيكات المميزة ويمكن يستخدم كصوص الشوكولاته البيضاء أو الشوكولاته العادية كما تشائين.

طريقة تحضير الحليب المكثف