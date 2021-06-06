أسرار تحضير اصابع البسبوسه بالسميد بالخطوات في البيت

البسبوسة بشكل عام من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الناس، فهي تعد من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير ولعمل اصابع البسبوسة بالسميد بطريقة سهلة ومكونات قليلة نتابع هذه الخطوات بدقة حتى نحصل على بسبوسة هشة وطرية في وقت قصير وجهد بسيط وسوف نتعرف في هذا المقال على هذه الطريقة. اصابع البسبوسه بالسميد اصابع البسبوسه بالسميد لتحضير اصابع البسبوسه بالسميد اللذيذة والتي يفضلها الجميع نقوم بإحضار هذا المكونات التالية وباتباع الخطوات التالية : مكونات أصابع البسبوسة علبة قشطة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

مقدار كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من لبن البودرة.

مقدار كوب من الحليب السائل.

نصف كيس من صوص الكراميل.

نصف علبة حليب مكثف.

أوراق بيليسيه طويلة.

كمية من اللوز والفستق للتزين حسب الرغبة. طريقة تحضير أصابع اخلطي المكونات السابقة ماعدا المكسرات حتى نحصل على خليط متجانس في حالة الرغبة في عمل بسبوسة عادية.

ثم نقوم بوضعها في صينية بيركس ونزينها بالمكسرات المرغوب فيها.

وعند عمل أصابع البسبوسة نقوم بوضع ملعقة واحدة في كل ورقة بيليسية مع عدم خروج خليط البسبوسة من الجوانب. البسبوسة بالجلاش طريقة تحضير أصابعالبسبوسة بالجلاش مكونات البسبوسة نصف كيلو من الجلاش الطازج.

كوبان من دقيق السميد.

مقدار نصف كوب من السمنة السائلة.

ملعقتان من الشربات الثقيل. طريقة تحضير أصابع البسبوسة في وعاء نقوم بوضع ملعقتان من السمن ونضيف إليهما دقيق السميد ونرفعهم على النار، ونقوم بالتقليب حتى تتحمر ونحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم بوضع نصف كوب من الشربات الثقيل مع الاستمرار بالتقليب في صينية مدهونة بالزبدة، ونقوم بأخذ ورقتين من الجلاش ثم ادهني كل ورقة على حدة بالسمن.

ونضع كمية مناسبة من البسبوسة بعد ذلك لفي أصابع الجلاش وتأكدي من عدم خروج الحشوة من الأطراف، وكرري العملية حتى الانتهاء من الكمية كلها.

وندخل البسبوسة في الفرن على درجة حرارة180درجة حتي ينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبى وتسقى بالشربات البارد وتقدم بالهنا. طريقة تحضير أصابع البسبوسة الوسوم

البسبوسة بشكل عام من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الناس، فهي تعد من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير ولعمل اصابع البسبوسة بالسميد بطريقة سهلة ومكونات قليلة نتابع هذه الخطوات بدقة حتى نحصل على بسبوسة هشة وطرية في وقت قصير وجهد بسيط وسوف نتعرف في هذا المقال على هذه الطريقة. اصابع البسبوسه بالسميد اصابع البسبوسه بالسميد لتحضير اصابع البسبوسه بالسميد اللذيذة والتي يفضلها الجميع نقوم بإحضار هذا المكونات التالية وباتباع الخطوات التالية : مكونات أصابع البسبوسة علبة قشطة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

مقدار كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من لبن البودرة.

مقدار كوب من الحليب السائل.

نصف كيس من صوص الكراميل.

نصف علبة حليب مكثف.

أوراق بيليسيه طويلة.

كمية من اللوز والفستق للتزين حسب الرغبة. طريقة تحضير أصابع اخلطي المكونات السابقة ماعدا المكسرات حتى نحصل على خليط متجانس في حالة الرغبة في عمل بسبوسة عادية.

ثم نقوم بوضعها في صينية بيركس ونزينها بالمكسرات المرغوب فيها.

وعند عمل أصابع البسبوسة نقوم بوضع ملعقة واحدة في كل ورقة بيليسية مع عدم خروج خليط البسبوسة من الجوانب. البسبوسة بالجلاش طريقة تحضير أصابعالبسبوسة بالجلاش مكونات البسبوسة نصف كيلو من الجلاش الطازج.

كوبان من دقيق السميد.

مقدار نصف كوب من السمنة السائلة.

ملعقتان من الشربات الثقيل. طريقة تحضير أصابع البسبوسة في وعاء نقوم بوضع ملعقتان من السمن ونضيف إليهما دقيق السميد ونرفعهم على النار، ونقوم بالتقليب حتى تتحمر ونحصل على اللون الذهبي.

ثم نقوم بوضع نصف كوب من الشربات الثقيل مع الاستمرار بالتقليب في صينية مدهونة بالزبدة، ونقوم بأخذ ورقتين من الجلاش ثم ادهني كل ورقة على حدة بالسمن.

ونضع كمية مناسبة من البسبوسة بعد ذلك لفي أصابع الجلاش وتأكدي من عدم خروج الحشوة من الأطراف، وكرري العملية حتى الانتهاء من الكمية كلها.

وندخل البسبوسة في الفرن على درجة حرارة180درجة حتي ينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبى وتسقى بالشربات البارد وتقدم بالهنا. طريقة تحضير أصابع البسبوسة

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