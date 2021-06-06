كيراتين عجيب طبيعي لفرد الشعر بنتائج مذهلة من المرة الأولى بدون أضرار جانبية

كيراتين عجيب طبيعي لفرد الشعر هو كل ما تبحث عنه الفتيات للتحسين من جودة شعرهم والتخلص من الخشونة والتمويج، والحصول على شعر أملس ومفرود وجذاب، نظراً لأن الشعر هو سر جمال أي بنت، ويكسبها ثقة كبيرة في نفسها وجمالها، وصفتنا اليوم تجعلك تستغنين عن جميع مصادر الحرارة، أو منتجات الفرد الكيماوية التي تتضمن على العديد من المواد المضرة لصحة الشعر، وتتسبب في الهيشان والتقصف وسقوط الشعر بشكل كبير جداً، ولكن وصفتنا اليوم تتكون من مواد طبيعية بشكل كامل.

كيراتين عجيب طبيعي لفرد الشعر

من أبرز المكونات الطبيعية التي تعمل بمثابة كيراتين عجيب طبيعي لفرد الشعر هي زبدة الشيا، التي لها تأثير كبير على الشعر وعلاجه وفرده، يمكننا البدء في تطبيق تلك الوصفة من خلال:

إذابة ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا في حمام مائي. وبعدها نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الفازلين، ونفس الكمية من كريم الكاكار السوداني. تقلب كافة المكونات على الحمام المائي حتى تذوب وتتجانس تماماً. أخيراً نضيف كوب من زيت جوز الهند الطبيعي والتقليب وبعدها ترفع جانباً. يترك المزيج إلى أن يهدأ تماماً وبعدها نضيف له القليل من زيت الأرجان. تطبق الوصفة باستمرار على الشعر بعد كل مرة يغسل فيها بالشامبو، ولاحظي النتيجة بنفسك.

تعمل زبدة الشيا بمثابة علاج فعال للشعر التالف، تقوم بإزالة التقصف والتخلص من التلف والهيشان، وتحميه من العوامل الخارجية.

تقلل من تساقط الشعر وتعمل على تحفيزه على النمو.

نساعد في التخلص من قشرة الرأس والتقليل من الحكة والالتهابات.

تساعد في التقليل من التقصف وتقوي الشعر وتساعده على النمو.

تعمل بمثابة بلسم طبيعي للشعر بديل عن المواد الكيماوية.

تساعد في فرد الشعر بشكل فعال ومثالي.

فوائد زبدة الشيا للشعر