تكات إعداد الأيس كريم استيك في المنزل بألذ وأشهى طريقة ومتشتريهوش من بره

الأيس كريم استيك يعد من أكثر الأطعمة التي يعشقها الأطفال والكبار رغم أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة جدا فلا ينصح بان يتناولها من يتبعون حمية غذائية؛ نظرا لأنها تساهم في زيادة الأنسولين في الدم كما أنها قد تسبب أضرار عديدة للأطفال عند الاستمرار على تناولها بشكل كبير، ولهذا يفضل القيام بعملها في المنزل لتجنب أي ضرر على الجسم، وإليك طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

إن الأيس كريم ستيك سيستغرق مدة تحضيره حوالي 60 دقيقة ومدة طهيه تستغرق حوالي خمسة عشر دقيقة والمكونات وطريقة التحضير قمنا بكتابتها على أنها سوف تكون كافية لأربعة أشخاص فقط، وإذا كنت ترغب أن تطعمه لأكثر من 4 أشخاص يمكنك أن تزيدي من المكونات حسب الرغبة، وإليك المكونات وطريقة التحضير:-

كوبين ونصف من السكر

كوبان من الكريمة الطازجة

6 أكواب من الحليب ويفضل أن يكون كامل الدسم

صفار ١٦ بيضة

عود واحد من الفانيليا الطازجة

يتم خلط كمية الحليب مع كمية الكريمة في إناء معدني ذو حجم متوسط، ويترك حتى يغلي ثم يضاف إليه عود الفانيليا ثم يتم خفض السكر مع صفار البيض في إناء آخر بواسطة استخدام الشوكة مع استمرار التقليب بشكل جيد حتى يمتزجا معا ثم يتم إضافة ثلث كمية خليط الحليب والكريمة إلى الخليط الآخر، وتحريكهما جيدا بواسطة استخدام الخفاقة اليدوية.

يتم سكب خليط البيض في إناء الكريمة والحليب مع تحريكهم بلطف على درجة حرارة هادئة حتى يكون الخليط غليظ ثم يرفع القدر من على النار ويتم تصفيته بواسطة المصفاة ثم يتم فقد الخليط في إناء زجاجي نظيف ويترك فل على الفريزر حتى يكون جاهز للتقديم