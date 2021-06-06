كريم القهوة الجبار لتفتيح المناطق الداكنة للبشرة بالمنزل بخطوات سهلة للغاية2021

كريم القهوة الجبار من أفضل كريمات التفتيح ومن أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض المناطق الداكنة حيث يعمل أيضاً على تقشير خلايا الجلد الميت، وقد تم انتشار هذه الوصفة في مصر والمغرب والسعودية ودول الخليج والوطن العربي، ويعمل تفتيح وجهك منير كالبدر كما يستخدم في تبييض المناطق الحساسة الكوعين الركبتين في إزالة الاسمرار من عليهما، ويقضي على الهالات السوداء وحب الشباب، ومن السهل عمل كريم القهوة الجبار بالمنزل وبتكلفة قليلة جداً وفي خلال دقائق، ويمكن عمل الكريم بخلطات أخري مثل القهوة بالصبار وبالأفوكادو وبطرق كثيرة أخرى، ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كريم القهوة الجبار الذي يعمل على تبييض البشرة بطريقة لن تصدقينها في خلال دقائق 2021.

مكونات كريم القهوة الجبار

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل الكريم الرهيب وهى كالتالي:-

خمس ملاعق من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

3 معالق كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة من صغيرة من زيت اللوز.

أربع نقط من فيتامين E.

4 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الجبار بخطوات مضمونة وفي خلال دقائق معدودة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء ثم نضع به خمس ملاعق من مسحوق القهوة ثم زيت اللوز ثم قطرات فيتامين E ثم جل الألوفيرا ثم ماء الورد ثم زيت الزيتون. ثم يتم تقليب المكونات السابقة بطريقة سريعة حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح كالمعجون. يتم وضع الكريم الجبار في علبة من الزجاج ثم نضعه بالثلاجة حتى يتم استخدامه.

طريقة الاستخدام

وفي هذه الخطوة نتعرف على طريقة استخدام كريم القهوة السحري وهى كما يلي:-