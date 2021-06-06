طريقة تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرة وفعاليته المدهشة في الحد من علامات التقدم في السن

يعتبر كريم القهوة لتفتيح البشرة من أبرز أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكننا إعدادها في المنزل، من مكونات طبيعية بنسبة 100%، كما أنها يساعد في استرجاع حيوية وجمال البشرة ويكسبها النضارة والإشراق والحيوية، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية التي تشكل عامل حماية من أشعر الضارة، ويعمل على التخلص من البثور والحبوب التي تظهر على البشرة، كما أن له دور كبير في حماية البشرة من علامات التقدم في السن، لأنه غني بمضادات الأكسدة. كريم القهوة لتفتيح البشرة كريم القهوة لتفتيح البشرة المكونات 3 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار. خطوات تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرة في وعاء بلاستيكي صغير نقوم بمزج كل من القهوة مع ماء الورد والتقيب جيداً. نقوم بإضافة كل من الجلسرين وزيت اللوز والصبار والخفق جيداً حتى يصبح قوامه مثل الكريم. التأكد من أن المزيج خالي من التكتلات، وبعدها يوضع في عبوة معقمة ويدخل إلى الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بتطبيق الكريم على البشرة النظيفة لمدة تتراوح بين ساعة وحتى ساعة ونصف. تغسل البشرة جيداً للتخلص من بقايا الكريم، ويكرر مرتين بالأسبوع. فوائد القهوة للبشرة تعتبر البشرة من المواد الطبيعية التي لها دور كبير في الحماية من تقدم السن وعلامات الشيخوخة.

تكسب القهوة البشرة نضارة بالغة وتعمل على إغلاق المسام وتفتيح لون البشرة.

تقوم القهوة بالتخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق.

تعمل على التعزيز من نضارة البشرة وتكسبها النعومة واللمعان، لأنها غنية بالكافيين الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

تساعد القهوة على تنشيط الدورة الدموية في البشرة. خطوات تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرةفوائد القهوة للبشرة الوسوم

يعتبر كريم القهوة لتفتيح البشرة من أبرز أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكننا إعدادها في المنزل، من مكونات طبيعية بنسبة 100%، كما أنها يساعد في استرجاع حيوية وجمال البشرة ويكسبها النضارة والإشراق والحيوية، كما أن له الكثير من الفوائد الصحية التي تشكل عامل حماية من أشعر الضارة، ويعمل على التخلص من البثور والحبوب التي تظهر على البشرة، كما أن له دور كبير في حماية البشرة من علامات التقدم في السن، لأنه غني بمضادات الأكسدة. كريم القهوة لتفتيح البشرة كريم القهوة لتفتيح البشرة المكونات 3 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار. خطوات تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرة في وعاء بلاستيكي صغير نقوم بمزج كل من القهوة مع ماء الورد والتقيب جيداً. نقوم بإضافة كل من الجلسرين وزيت اللوز والصبار والخفق جيداً حتى يصبح قوامه مثل الكريم. التأكد من أن المزيج خالي من التكتلات، وبعدها يوضع في عبوة معقمة ويدخل إلى الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بتطبيق الكريم على البشرة النظيفة لمدة تتراوح بين ساعة وحتى ساعة ونصف. تغسل البشرة جيداً للتخلص من بقايا الكريم، ويكرر مرتين بالأسبوع. فوائد القهوة للبشرة تعتبر البشرة من المواد الطبيعية التي لها دور كبير في الحماية من تقدم السن وعلامات الشيخوخة.

تكسب القهوة البشرة نضارة بالغة وتعمل على إغلاق المسام وتفتيح لون البشرة.

تقوم القهوة بالتخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق.

تعمل على التعزيز من نضارة البشرة وتكسبها النعومة واللمعان، لأنها غنية بالكافيين الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

تساعد القهوة على تنشيط الدورة الدموية في البشرة. خطوات تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرةفوائد القهوة للبشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كريم القهوة لتفتيح البشرة وفعاليته المدهشة في الحد من علامات التقدم في السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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