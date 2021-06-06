تحذير: تنظيف الاذنين بأعواد القطن ضار جداً

كغيرها من أعضاء الجسم التي تحتاج عناية وتنظيف دائمين، فإن الأذنين بحاجة دورية للتنظيف للتخلص من الشمع الزائد الذي يتراكم داخله ويمكن أن يعيق عملية السمع.

ومع أن معظم الشمع يسقط من الأذن من تلقاء نفسه، إلا أن النوع الصلب منه قد يبقى داخل الأذن ويسبب الإزعاج ما يستوجب تنظيفه. ويلجأ الكثيرون لاستخدام أعواد القطن في عملية التنظيف هذه، معتقدين أنها الأمثل للتخلص من الشمع الزائد في الأذن.

إلا أن أعواد القطن تمثل ضرراً كبيراً على صحة الأذنين، نتعرف عليه سوياً اليوم.

اضرار اعواد القطن على صحة الاذنين

حذرت الدكتورة إيميكا، سفيرة العلامة التجارية لتطبيق Freeletics للياقة البدنية وأسلوب الحياة القائم على الذكاء الاصطناعي، من مغبة استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذنين، حتى وإن كان هذا الإستخدام كثير الشيوع بين عامة الناس.

وفي تصريحها لموقع "إكسبريس"، أوضحت أيميكا أن استخدام هذه الأعواد يسبب الكثير من المخاطر والضرر على صحة الأذنين، محذرة من ان اعواد القطن المستخدمة في التخلص من تراكم الشمع في الاذن الداخلية قد تكون له تداعيات خطيرة على الأذن.

مضيفة: "قد تكون أعراض تأثير شمع الأذن الصلب دوت الخليج وجع الأذن أو الشعور بأن أذنيك مسدودتان أو تسمع طنيناً في أذنيك، أو حتى الدوار، لذلك من المفهوم أن بعض الناس يحبون تنظيف آذانهم كل يوم وقد يستخدمون أعواداً قطنية".

لكن هذه العادة التي قد تبدو صحية للوهلة الأولى، تدفع بالشمع داخل الأذن إلى عمق أكبر، وقد تتسبب في إصابة طبلة الأذن بثقب، حتى أنها قد تسبب العدوى الضارة داخل الأذن.

علاج مشاكل الاذن بزيت الزيتون

إلى ذلك، توصي هيئة الخدمات الوطنية البريطانية بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون او زيت اللوز من الدرجة الطبية في الأذن مرتين يومياً ولبضعة أيام، في حال حدوث مشكلة في الأذن.

كما تنصح باستخدام قطارة لهذا الغرض، من خلال وضع الرأس على جانب واحد لعدة دقائق بهدف السماح للزيت بالعمل في طريقه التي يسلكها عبر قنوات الأذن. مضيفة أن كتل الشمع الصلبة ستتساقط من الأذن على مدار أسبوعين تقريباً، خصوصاً عند الاستلقاء ليلاً.

أما موقع "مايو كلينيك" فيشير إلى ان غدد الجلد المبطنة للنصف الخارجي لقنوات الأذن، تقوم بإفراز الشمع الموجود في الأذنين. ويعمد الشمع والشعيرات الصغيرة الموجودة في هذه الممرات لحبس الغبار والجزيئات الغريبة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالبنى الأعمق، مثل طبلة الأذن.