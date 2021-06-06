طريقة عمل أقوي كريم مزيل العرق برائحة النعناع الرهيبة

كريم مزيل العرق ، من مستحضرات التجميل التي تبحث عنها الكثير من النساء، لتخلص من رائحة العرق الكريهة التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات، يعمل الكريم على توحيد لون الجسم، وإزالة الاسمرار بشكل رهيب، ويساعد على تفتيح الإبط والمناطق الداكنة في الجسم، ويعطي الجسم رائحة عطرية تدوم لمدة 24 ساعة على الأقل، ولا يستغرق الكريم وقت طويل في صنعه، بل طريقة تحضير سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلك تحصلينا على أقوي كريم مزيل عرق سوف يخلصك من رائحة العرق نهائياً وبدون مواد كيمائية قد تسبب الاضرار للجسم، فسوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل العرق الرهيب برائحة النعناع الرهيبة بخطوات سهلة وبسيطة بالبيت.

مكونات كريم مزيل العرق

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بطريقة صحيحة وهى كما يلي:-

ربع كوب من عصير الليمون. طبق من النعناع. ملعقتين من النشا.د ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق برائحة النعناع الرهيبة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء، ثم نضع أوراق النعناع ونضعهم على نار هادئة حتى يغلي جيدًا.

نرفع الوعاء من علي النار ونضعه جانبًا حتى يبرد تماما، ثم نحضر الخلاط الكهربائي.

نقوم بوضع مغلي النعناع، والنشا، والملح ونخفقهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بوضع الخليط مرة ثانية في الوعاء، ونقوم بوضعه مرة ثانية على النار الهادئة ونقلب باستمرار.

بعد أن يصبح الخليط ثقيل القوم، نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نضيف الزيت ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الكريم يوميًا تحت الإبط حتى نتخلص من الروائح الكريهة.

يفضل وضع الكريم في الثلاجة بعد الاستخدام.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة تحضير المزيل وهى كما يلي:-

نحضر نصف لليمونة ونغمسها في قليل من النشا. ثم نقوم بتدليك الإبط برفق لمدة ربع ساعة على الأقل. بعد ذلك نشطف الجسم بالماء الفاتر حتى لا يلتهب الجلد.

طريقة عمل خلطة طبيعية لإزالة العرق

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل خلطة سحرية في المنزل لإزالة روائح الكريهة وهى كما يلي:-