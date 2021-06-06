عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة مثل الجاهزة مقرمشة وخفيفة بدون ماتشرب زيت

عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة ، تعتبر السمبوسة من أهم أنواع المقبلات التي ترغب كثير من السيدات وجودها على السفرة، فهناك الكثير من أفراد الأسرة يحبون تناول السمبوسة المحشية بكل أنواع الحشو سواء الجبن بأنواعها أو اللحم المفروم والقشطة وغيرها، كما أنها توفر لهم قيمة غذائية عالية جداً وتفيد أجسامهم لذا تريد الأمها الاعتياد على تحضيرها في البيت بشكل دائم، لذا أردنا أن نقدم لك سيدتي طريقة عمل عجينة السمبوسة أو السمبوسك في البيت.
عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة
نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة في البيت بأفضل المكونات التي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضير السمبوسة وحشوها بأنواع عديدة من الحشوات كالآتي:المقادير:
- كوبان دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 بيضة حجم كبير.
- رشة ملح.
- 1 كوب صغير زبادي أو لبن رائب أو ماء.
- في وعاء يتم خفق البيض مع الزبدة جيداً ثم يتم إضافة الدقيق بالتدريج ومن ثم يتم فرك المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك سيتم إضافة المكون السائل سواء الماء أو اللبن الرائب بشكل تدريجي واعجني حتى أن يتكون لديك عجينة متماسكة وناعمة.
- يضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون حتى أن تكون لينة قليلاً ومن ثم تترك العجينة لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ حتى أن ترتاح.
- بعد ذلك يتم إحضارها وفرد كل كرة على حدى على سطح المطبخ المرشوش بالدقيق يوضع بها الحشو الذي تريدينه ومن ثم يتم غلقها جيداً حتى أن تصبح بشكل الهلال أو نصف دائرة بواسطة أطراف الأصابع.
- ضعي طاسة االقلى على النار بها كمية وفيرة من الزيت للحمير ويترك قليلا حتى أن يصبح ساخن جدا ثم يتم وضع قطع السمبوسة المحشية وانتظرى لبضع ثوانى وقلبيها جيداً حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- ترفع على مناديل المطبخ لتمتص الزيت الزائد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة ، تعتبر السمبوسة من أهم أنواع المقبلات التي ترغب كثير من السيدات وجودها على السفرة، فهناك الكثير من أفراد الأسرة يحبون تناول السمبوسة المحشية بكل أنواع الحشو سواء الجبن بأنواعها أو اللحم المفروم والقشطة وغيرها، كما أنها توفر لهم قيمة غذائية عالية جداً وتفيد أجسامهم لذا تريد الأمها الاعتياد على تحضيرها في البيت بشكل دائم، لذا أردنا أن نقدم لك سيدتي طريقة عمل عجينة السمبوسة أو السمبوسك في البيت.
عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة
نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة في البيت بأفضل المكونات التي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضير السمبوسة وحشوها بأنواع عديدة من الحشوات كالآتي:المقادير:
- كوبان دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 بيضة حجم كبير.
- رشة ملح.
- 1 كوب صغير زبادي أو لبن رائب أو ماء.
- في وعاء يتم خفق البيض مع الزبدة جيداً ثم يتم إضافة الدقيق بالتدريج ومن ثم يتم فرك المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك سيتم إضافة المكون السائل سواء الماء أو اللبن الرائب بشكل تدريجي واعجني حتى أن يتكون لديك عجينة متماسكة وناعمة.
- يضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون حتى أن تكون لينة قليلاً ومن ثم تترك العجينة لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ حتى أن ترتاح.
- بعد ذلك يتم إحضارها وفرد كل كرة على حدى على سطح المطبخ المرشوش بالدقيق يوضع بها الحشو الذي تريدينه ومن ثم يتم غلقها جيداً حتى أن تصبح بشكل الهلال أو نصف دائرة بواسطة أطراف الأصابع.
- ضعي طاسة االقلى على النار بها كمية وفيرة من الزيت للحمير ويترك قليلا حتى أن يصبح ساخن جدا ثم يتم وضع قطع السمبوسة المحشية وانتظرى لبضع ثوانى وقلبيها جيداً حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- ترفع على مناديل المطبخ لتمتص الزيت الزائد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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