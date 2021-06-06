عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة مثل الجاهزة مقرمشة وخفيفة بدون ماتشرب زيت

عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة ، تعتبر السمبوسة من أهم أنواع المقبلات التي ترغب كثير من السيدات وجودها على السفرة، فهناك الكثير من أفراد الأسرة يحبون تناول السمبوسة المحشية بكل أنواع الحشو سواء الجبن بأنواعها أو اللحم المفروم والقشطة وغيرها، كما أنها توفر لهم قيمة غذائية عالية جداً وتفيد أجسامهم لذا تريد الأمها الاعتياد على تحضيرها في البيت بشكل دائم، لذا أردنا أن نقدم لك سيدتي طريقة عمل عجينة السمبوسة أو السمبوسك في البيت.

عجينة السمبوسة (السمبوسك) الاصلية الخطيرة

نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة في البيت بأفضل المكونات التي يمكن أن تقومين باستخدامها لتحضير السمبوسة وحشوها بأنواع عديدة من الحشوات كالآتي:

كوبان دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 بيضة حجم كبير.

رشة ملح.

1 كوب صغير زبادي أو لبن رائب أو ماء.