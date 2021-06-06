خلطة الجليسوليد والنشا لتبييض: وتفتيح البشرة والجسم فوري2021

تعتبر خلطة الجليسوليد والنشا لتبييض ، من اهم الخلطات التي تساعد في تفتيح وتبيض البشرة والجسم كله بشكل فوري من اول مره في الاستعمال، وتعد من افضل الخلطات التي يمكن عملها في المنزل للحصول علي بشرة فاتحة ومشرقة بشكل جميل، وهو حلم كل فتاه ان يكون لديها بشرة ناعمة وناصعة البياض ودون اي مشاكل مثل النمش والكلف، وغيرها من المشاكل التي تعاني منها البشرة، ويمكن استخدام النشا في فرد الشعر او ازالة النمش والكلف، ويمكن ايضا استخدامه في ازالة التجاعيد من الوجه والحصول علي بشرة مثل بشرة الاطفال، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ومقالنا هذا عن طريقة عمل خلطة الجليسوليد والنشا لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل رهيب وفوري2021.

مكونات خلطة الجليسوليد والنشا لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري2021

سوف نتعرف معنا عن مكونات التي سوف مستخدمها لعمل خلطة الجليسوليد والنشا بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وهي كالاتي:-

معلقتين من كريم جليسوليد.

4 معالق من النشا.

ثلاث معلق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير الخلطة بشكل سريع جدا دون تعب وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه النشا وكريم جليسوليد وماء الورد وعصير الليمون، ونقلب المكونات جيد حتي نحصل علي خليط متجانس جداً. ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة وندلك بشكل دائري لمدة 5 دقائق ثم نترك الخليط علي الوجه او الجسم لمدة نصف ساعة. ونقوم بغسل البشرة بماء الفلتر، ونكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر، وستلاحظين الفرق الواضح جداً من اول مرة في الاستخدام.

مكونات ماسك النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات لعمل الماسك بشكل طبيعي وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لعمل الماسك بخطوات بسيطة للغاية وبشكل مميز وهي كما يأتي:-