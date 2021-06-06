مقرمشات المكرونة بكوب مكرونة هتعملي احلى سناكس وشيبسي لاولادك

مقرمشات المكرونة في المنزل، تعتبر المكرونة من أكثر المأكولات المفضلة عند البعض وأصبح من السهل تحضيرها الأن ويتم استخدامها في تحضير الكرانشي فهي بديل صحي للشيبسي، وترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضيرها في المنزل لتكون صحية وتتأكد من طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة كرانشي في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود.

كما ذكرنا إليكم أن هناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضير المأكولات لأسرتها في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة الشيبسي والكرانشي في المنزل.

المقادير:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير المكرونة كرانشي في المنزل بكل سهولة:

أربعة كؤوس من المياه.

باستا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الثوم.

ملعقة من بهارات شات ماسالا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كأس من الدقيق.

زيت للقلي.

فلفل حار.

مكونات خليط التوابل:طريقة تحضير المكرونة كرانشي في المنزل:

إذا كنتم من محبي تناول الوجبات الخفيفة بالتحديد المقرمشة ننصحكم بتناول المكرونة الكرانشي فهي من المأكولات الشهية والتي تناسب كافة الأطفال:

يتم إحضار إناء ويتم وضع المكرونة فيه بالإضافة للمياه والملح والزيت، يتم تركها لحين أن تتسلق ولكن بشكل متوسط منعاً لأن تكون كالمعجنات. القيام بتصفية المكرونة ثم وضع المياه البارد فوقها وتركها لحين أن تجف بشكل نهائي، يتم إضافة الدقيق، يتم ترميل المكرونة جيداً بالدقيق. يتم الحصول على مقلاة كبيرة وبعد ذلك يتم وضع الزيت فيها وتركه لحين أن يحمي وبعد ذلك يتم إضافة المكرونة ويتم تركها لحين أن يصبح لونها ذهبي، بعد ذلك يتم وضع منديل ورقي فوقها. إحضار إناء صغير ويتم وضع فيه جميع التوابل، بعد خلط جميع التوابل مع بعضها يتم وضعها فوق المكرونة المقلية وهي ساخنة من اجل أن تتشرب كافة التوابل. فقد يتم تحضيرها فقط من زيت ودقيق وبعضاً من التوابل. هكذا يكون قد الانتهاء من تحضير المكرونة وبالهنا على الجميع.

طريقة تحضير المقرمشات بالأرز البسمتي:

تتسم تحضير المقرمشات بالأرز البسمتي بأنها غير مكلفة وإليكم من خلال السطور الآتية مقادير تحضير الأرز البسمتي الكرانشي في المنزل بكل سهولة، كما سنعرض عليكم بالخطوات طريقة عملها لضمان النجاح مائة بالمائة.

أربعة أكواب من المياه.

نصف كيلو أرز بسمتي.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة من الملح.

في الأول القيام بغسل الأرز البسمتي ويتم تصفيته جيدا بالمصفاة. حضري حلة وضعي بها ماء وملح، بعد أن تغلي على النار قومي بوضع الأرز البسمتي حتى يتم السلق بشكل جيد. بعد سلق الأرز نقوم بتصفيته في مصفاة ونضع ملعقة من الدقيق مع التوابل ونقلبهم جيدا. حضري المقلاة وبها زيت طعام وعند تسخين الزيت جيدا قومي بتحمير الأرز البسمتي حتى يتم عمله مقرمش وذهبي مثل السناكس.

المقادير:طريقة تحضير المقرمشات بالأرز البسمتي: