كيكة الماية الاقتصادية الهشة بدون بيض وبدون حليب

كيكة الماية الأقتصادية الهشة بدون بيض وبدون حليب، تعتبر الكيك اليومية من أنواع الحلويات والوجبات الخفيفة التي تقدم يوميا على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء بجوار كوب من الحليب أو من الشاي أو من العصير الطازجة، ومعظم السيدات يبحثون عن كيكة التوفير الاقتصادية لعدم توافر معظم المكونات المستخدمة في الكيكة، لذا سنحضر لكي سيدتي كيكة التوفير بدون حليب وبدون بيض ولكن هشة مثل الكيكة العادية تماما وستلاحظين بعد أن تنضج كل ما عليكم هو استخدام الخل في المكونات لأنها تعمل على عملية هش وارتفاع الكيكة بشكل طبيعي وضمان نجاحها مائة بالمائة. مقادير كيكة الماية الهشة: مقادير كيكة الماية الهشة: عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المخصص بالحلويات.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من السكر الأبيض ويفضل بأن يكون ناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكة الماية الاسفنجية الهشة بالخطوات: حضري إناء عميق وضعي بها الدقيق والبيكينج بودر، ثم حضري المنخول وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر سويا. حضري الماء وقومي بتسخينه جيدا وضعي معه الفانيليا والزيت والخل والسكر وقومي بالخفق بالخلاط الكهربائي لمدة عشرة دقائق. ضعي المكونات السائلة السابقة على الدقيق والبيكينج بودر مع التقليب المستمر بالمضرب السلك اليدوي لمدة خمسة دقائق. حضري الفرن وقومي بأشعاله قبل البدء في التحضير حتى يتم تسخين الفرن في أثناء العمل. حضري قالب خاص بالكيك وضعي به القليل من الزين ودهنه جيدا حتى لا تلتصق الكيك عندما تنضج. ضعي عجين الكيك في القالب الخاص به، وضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركه حتى يتم نضجها تماما. يمكن وضع صوص البرتقال على الكيك أو صوص الفرولة أو صوص الشكولاتة اللذيذة وتقدم الكيك بجوار الحليب أو بجوار الشاي أو بجوار العصير الفريش الطازج. طريقة عمل صوص البرتقال الطازج: حضري كوب من عصير البرتقال الطازج، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودر وملعقة كبيرة من السكر الناعم. ضعي كل المكونات السابقة في إناء عميق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم عقدها مثل الصوص. بعد أن تبرد تماما يتم وضعها على الكيك على حسب الرغبة، وبالهنا والشفاء. طريقة تحضير صوص الفرولة للكيكة: طريقة تحضير كيكة الماية الاسفنجية الهشة بالخطوات:طريقة عمل صوص البرتقال الطازج:طريقة تحضير صوص الفرولة للكيكة: تتسم مكونات صوص الفرولة لاستخدمها على الكيك بأنها بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت ولا من المجهود ومكوناتها بسيطة جدا، كل ما نحتاجه عصير من الفرولة الطازجة، وبودر من الجيلاتين لأنه يعمل على ربط الصوص بشكل جيد والطعم رائع. مكونات صوص الفرولة للكيكة: كوب عصير فرولة طازج وفريش.

ملعقة صغير بودر الجيلاتين.

ملعقة عصير ليمون طازج.

ثلاثة ملاعق من السكر. طريقة عمل صوص الفراولة الطازجة: حضري كوب من عصير الفراولة الطازجة، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودر وإضافة ملعقة كبيرة من السكر الناعم. ضعي كل المكونات السابقة في إناء عميق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم عقدها مثل الصوص. بعد أن تبرد الصوص تماما يتم وضعها على الكيك على حسب الرغبة، وبالهنا والشفاء. مكونات صوص الفرولة للكيكة:طريقة عمل صوص الفراولة الطازجة: الوسوم

كيكة الماية الأقتصادية الهشة بدون بيض وبدون حليب، تعتبر الكيك اليومية من أنواع الحلويات والوجبات الخفيفة التي تقدم يوميا على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء بجوار كوب من الحليب أو من الشاي أو من العصير الطازجة، ومعظم السيدات يبحثون عن كيكة التوفير الاقتصادية لعدم توافر معظم المكونات المستخدمة في الكيكة، لذا سنحضر لكي سيدتي كيكة التوفير بدون حليب وبدون بيض ولكن هشة مثل الكيكة العادية تماما وستلاحظين بعد أن تنضج كل ما عليكم هو استخدام الخل في المكونات لأنها تعمل على عملية هش وارتفاع الكيكة بشكل طبيعي وضمان نجاحها مائة بالمائة. مقادير كيكة الماية الهشة: مقادير كيكة الماية الهشة: عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المخصص بالحلويات.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من السكر الأبيض ويفضل بأن يكون ناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكة الماية الاسفنجية الهشة بالخطوات: حضري إناء عميق وضعي بها الدقيق والبيكينج بودر، ثم حضري المنخول وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر سويا. حضري الماء وقومي بتسخينه جيدا وضعي معه الفانيليا والزيت والخل والسكر وقومي بالخفق بالخلاط الكهربائي لمدة عشرة دقائق. ضعي المكونات السائلة السابقة على الدقيق والبيكينج بودر مع التقليب المستمر بالمضرب السلك اليدوي لمدة خمسة دقائق. حضري الفرن وقومي بأشعاله قبل البدء في التحضير حتى يتم تسخين الفرن في أثناء العمل. حضري قالب خاص بالكيك وضعي به القليل من الزين ودهنه جيدا حتى لا تلتصق الكيك عندما تنضج. ضعي عجين الكيك في القالب الخاص به، وضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركه حتى يتم نضجها تماما. يمكن وضع صوص البرتقال على الكيك أو صوص الفرولة أو صوص الشكولاتة اللذيذة وتقدم الكيك بجوار الحليب أو بجوار الشاي أو بجوار العصير الفريش الطازج. طريقة عمل صوص البرتقال الطازج: حضري كوب من عصير البرتقال الطازج، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودر وملعقة كبيرة من السكر الناعم. ضعي كل المكونات السابقة في إناء عميق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم عقدها مثل الصوص. بعد أن تبرد تماما يتم وضعها على الكيك على حسب الرغبة، وبالهنا والشفاء. طريقة تحضير صوص الفرولة للكيكة: طريقة تحضير كيكة الماية الاسفنجية الهشة بالخطوات:طريقة عمل صوص البرتقال الطازج:طريقة تحضير صوص الفرولة للكيكة: تتسم مكونات صوص الفرولة لاستخدمها على الكيك بأنها بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت ولا من المجهود ومكوناتها بسيطة جدا، كل ما نحتاجه عصير من الفرولة الطازجة، وبودر من الجيلاتين لأنه يعمل على ربط الصوص بشكل جيد والطعم رائع. مكونات صوص الفرولة للكيكة: كوب عصير فرولة طازج وفريش.

ملعقة صغير بودر الجيلاتين.

ملعقة عصير ليمون طازج.

ثلاثة ملاعق من السكر. طريقة عمل صوص الفراولة الطازجة: حضري كوب من عصير الفراولة الطازجة، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودر وإضافة ملعقة كبيرة من السكر الناعم. ضعي كل المكونات السابقة في إناء عميق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم عقدها مثل الصوص. بعد أن تبرد الصوص تماما يتم وضعها على الكيك على حسب الرغبة، وبالهنا والشفاء. مكونات صوص الفرولة للكيكة:طريقة عمل صوص الفراولة الطازجة:

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