كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة وازاله التجاعيد والحبوب والكلف

كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة من اكثر الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة، وتنعيمها هذا المزيج مميز جدا للتخلص ايضا من حب الشباب التي تتواجد في البشره إضافة إلى ذلك يعمل أيضا على تنعيم البشرة و ترطيبها والتخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء التي تتواجد فيها يمكن أن نقوم باستخدامه بعد ازالة، الشعر من الاماكن الحساسة، فهو يعمل على ترطيب الجلد والتخلص من الالتهابات التي يمكن أن تحدث. كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة الكركم والنشا وماء الورد يساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة. المكونات :- 2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من ماء الورد.

القليل من زيت اللوز.

عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة نقوم بوضع النشا مع الكركم ثم نقوم باضافة ماء الورد وزيت اللوز وعصير الليمون

خلطي عزيزتي جميع المكونات جيدا.

ثم قومي بتطبيقها على البشرة والاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم يفضل استخدامه بحركة دائرية.

ننتظر لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

ثم نقوم بتجفيف البشرة باستخدام القطن النظيف.

وسوف تجدي النتائج من اللحظة الاولي من استخدام هذا الماسك. ماسك الكركم والنشا والبيكنج بودر ماسك الكركم يساعد أيضا على تبييض البشرة والتخلص من أى رواسب سوداء التي تتواجد في البشرة اضافة الى هذا أن هذا الماسك قد يساعد على نضارة البشرة وترطيبها المكونات:- ملعقتين من العسل.

ملعقة كبيرة من الكركم

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من زيت جونسون طريقة تحضير الوصفة نحضر إناء نضع العسل والكركم والنشا والبيكنج باودر زيت الجونسون.

نقلب كافة المكونات جيدا.

ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة النظيفة لمدة خمس دقائق إلى 10 دقائق

ثم ان نقوم غسيل البشره جيدا و تجفيفها عند استخدامها أكثر من مرة.

هذه الوصفة سوف نجد أن البشرة الباهته أصبحت لامعة ومميزة جدا مثل بشره الفنانين والممثلين. الوسوم

كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة من اكثر الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة، وتنعيمها هذا المزيج مميز جدا للتخلص ايضا من حب الشباب التي تتواجد في البشره إضافة إلى ذلك يعمل أيضا على تنعيم البشرة و ترطيبها والتخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء التي تتواجد فيها يمكن أن نقوم باستخدامه بعد ازالة، الشعر من الاماكن الحساسة، فهو يعمل على ترطيب الجلد والتخلص من الالتهابات التي يمكن أن تحدث. كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة الكركم والنشا وماء الورد يساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة. المكونات :- 2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من ماء الورد.

القليل من زيت اللوز.

عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة نقوم بوضع النشا مع الكركم ثم نقوم باضافة ماء الورد وزيت اللوز وعصير الليمون

خلطي عزيزتي جميع المكونات جيدا.

ثم قومي بتطبيقها على البشرة والاماكن الحساسة التي تتواجد في الجسم يفضل استخدامه بحركة دائرية.

ننتظر لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.

ثم نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

ثم نقوم بتجفيف البشرة باستخدام القطن النظيف.

وسوف تجدي النتائج من اللحظة الاولي من استخدام هذا الماسك. ماسك الكركم والنشا والبيكنج بودر ماسك الكركم يساعد أيضا على تبييض البشرة والتخلص من أى رواسب سوداء التي تتواجد في البشرة اضافة الى هذا أن هذا الماسك قد يساعد على نضارة البشرة وترطيبها المكونات:- ملعقتين من العسل.

ملعقة كبيرة من الكركم

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من زيت جونسون طريقة تحضير الوصفة نحضر إناء نضع العسل والكركم والنشا والبيكنج باودر زيت الجونسون.

نقلب كافة المكونات جيدا.

ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة النظيفة لمدة خمس دقائق إلى 10 دقائق

ثم ان نقوم غسيل البشره جيدا و تجفيفها عند استخدامها أكثر من مرة.

هذه الوصفة سوف نجد أن البشرة الباهته أصبحت لامعة ومميزة جدا مثل بشره الفنانين والممثلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا وماء الورد الهندي أقوي كريم تبييض البشرة وازاله التجاعيد والحبوب والكلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.