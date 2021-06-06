سر طريقة عمل كفتة داوود باشا زي المطاعم وأسهل طرق تحضيرها في المنزل بطعم رائع، تعتبر كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية المميزة ويرجع أصل كفتة داوود باشا إلى أصول تركية حيث أنها من الأكلات التركية المعروفة وفى طريقة عمل كفتة داوود باشا لا نستعمل الأسياخ ولكننا نصنعها على شكل كرات وسوف نقدم لكم كيفية عمل كفتة داوود باشا فى البيت بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة. سر طريقة عمل كفتة داوود باشا سر طريقة عمل كفتة داوود باشا يعشق الكثير تناول الوجبات التي تحتوي على اللحم المفروم بطرق مختلفة لذلك نقدم لكم مكونات كفتة داوود باشا الأصلية عبر السطور القادمة. المكونات المكونات مكونات خليط اللحم المفروم نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفروم فرما جيدا ناعما.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

فصين من الثوم مدقوق عليهما أو مفرومين فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ربع كوب من البقدونس المفروم فرما جيدا.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشة ملح خفيفة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة النباتي. مكونات الصلصة فصان كبيران من الثوم المفروم أو المهروس.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم الجاهزة.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر وتفرم فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

بصلتان كبيرتان في الحجم ويتم تقطيعهما على شكل دوائر.

كوب من الماء.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر المفروم.

ثمرتان كبيرتان من ثمار الطماطم ووضعها في الخلاط وعمل منها عصير الطماطم دون إضافة الماء.

نصف ملعقة صغيره من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من النعناع المطحون ( حسب الرغبة ). طريقة التحضير نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بعد ذلك نحضر صينية فرن ذات حجم متوسط. حاليا نقوم بوضع الزيت النباتي في مقلاة وننتظر حتى يسخن الزيت. نسقط مكعبات البطاطس في الزيت ليتم قليها. ثم نضع مكعبات البطاطس في صينية الفرن. بع ذلك نضع خليط الكفتة ( اللحم المفروم ـ البصل ـ القرفة – الثوم – الحبهان – الكزبرة – البقدونس – الملح ) في وعاء عميق ونقوم بعملية الخلط والتقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة من اللحم. حاليا نبدأ في تشكيل كرات الكفتة وتكون كرات ذات حجم متوسط. نحضر مقلاة ونضع بها القليل من الزيت ونقوم بقلى تلك الكرات إلى أن يصبح لونها اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بوضع كرات الكفتة في صينية الفرن مع البطاطس المكعبات المقلية. ثم نقوم بوضع الثوم والبصل المفروم في المقلاة وتقلبهم حتى يصير اللون الذهبي. نقوم بعمل صلصة الطماطم ( كوب الماء – النعناع – الفلفل الأخضر – الفلفل الأحمر – البهارات – الطماطم – الملح – معجون الطماطم ) وذلك بوضعها في وعاء عميق وخلط كل هذه المكونات ووضعها على النار حتى يتم غليها. بعد ذلك نقوم بسكب الصلصة على الكفتة المقلية والبطاطس المقلية في صينية الفرن. ثم نقوم بوضع صينية الفرن في الفرن على نار متوسطة لمدة نصف ساعة إلى أن يتم النضج. بعد تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويتم تزيينها بالصنوبر وتقدم مع الأرز المسلوق وتقدم ساخنة. تلك أسهل طريقة عمل كفتة داوود باشا في البيت بطعم مميز. طريقة التحضير الوسوم

سر طريقة عمل كفتة داوود باشا زي المطاعم وأسهل طرق تحضيرها في المنزل بطعم رائع، تعتبر كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية المميزة ويرجع أصل كفتة داوود باشا إلى أصول تركية حيث أنها من الأكلات التركية المعروفة وفى طريقة عمل كفتة داوود باشا لا نستعمل الأسياخ ولكننا نصنعها على شكل كرات وسوف نقدم لكم كيفية عمل كفتة داوود باشا فى البيت بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة. سر طريقة عمل كفتة داوود باشا سر طريقة عمل كفتة داوود باشا يعشق الكثير تناول الوجبات التي تحتوي على اللحم المفروم بطرق مختلفة لذلك نقدم لكم مكونات كفتة داوود باشا الأصلية عبر السطور القادمة. المكونات المكونات مكونات خليط اللحم المفروم نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفروم فرما جيدا ناعما.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

فصين من الثوم مدقوق عليهما أو مفرومين فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ربع كوب من البقدونس المفروم فرما جيدا.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشة ملح خفيفة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة النباتي. مكونات الصلصة فصان كبيران من الثوم المفروم أو المهروس.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم الجاهزة.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر وتفرم فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

بصلتان كبيرتان في الحجم ويتم تقطيعهما على شكل دوائر.

كوب من الماء.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر المفروم.

ثمرتان كبيرتان من ثمار الطماطم ووضعها في الخلاط وعمل منها عصير الطماطم دون إضافة الماء.

نصف ملعقة صغيره من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من النعناع المطحون ( حسب الرغبة ). طريقة التحضير نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بعد ذلك نحضر صينية فرن ذات حجم متوسط. حاليا نقوم بوضع الزيت النباتي في مقلاة وننتظر حتى يسخن الزيت. نسقط مكعبات البطاطس في الزيت ليتم قليها. ثم نضع مكعبات البطاطس في صينية الفرن. بع ذلك نضع خليط الكفتة ( اللحم المفروم ـ البصل ـ القرفة – الثوم – الحبهان – الكزبرة – البقدونس – الملح ) في وعاء عميق ونقوم بعملية الخلط والتقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة من اللحم. حاليا نبدأ في تشكيل كرات الكفتة وتكون كرات ذات حجم متوسط. نحضر مقلاة ونضع بها القليل من الزيت ونقوم بقلى تلك الكرات إلى أن يصبح لونها اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بوضع كرات الكفتة في صينية الفرن مع البطاطس المكعبات المقلية. ثم نقوم بوضع الثوم والبصل المفروم في المقلاة وتقلبهم حتى يصير اللون الذهبي. نقوم بعمل صلصة الطماطم ( كوب الماء – النعناع – الفلفل الأخضر – الفلفل الأحمر – البهارات – الطماطم – الملح – معجون الطماطم ) وذلك بوضعها في وعاء عميق وخلط كل هذه المكونات ووضعها على النار حتى يتم غليها. بعد ذلك نقوم بسكب الصلصة على الكفتة المقلية والبطاطس المقلية في صينية الفرن. ثم نقوم بوضع صينية الفرن في الفرن على نار متوسطة لمدة نصف ساعة إلى أن يتم النضج. بعد تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويتم تزيينها بالصنوبر وتقدم مع الأرز المسلوق وتقدم ساخنة. تلك أسهل طريقة عمل كفتة داوود باشا في البيت بطعم مميز. طريقة التحضير

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