طريقة عمل كباب وكفتة الحاتي بكل أسراره وتكاته زي المطاعم وأفضل

طريقة عمل كباب الحاتي نقدمه إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، فهو من ألذ وأحلى الأكلات التي يمكن تناولها نظرا للتتبيله السرية التي تجعله فريد من نوعه ويحتوي على مذاق خاص يجعل الكثيرين من الكبار والصغار يقبلون على تناوله بشكل دائم، واليوم سنوفر إليكم طريقة عمل كباب الحاتي في البيت بدون شواية ويمكن تقديمه مع بعض الخضروات وبمذاق أفضل من المحلات. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات: كيلو من اللحم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم.

حبة واحدة من البصل.

اربع قرون من الفلفل الأخضر.

عصير بصل.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة من العسل.

1 ملعقة واحدة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة من السبع بهارات. خطوات تحضير كباب الحاتي احضري بولة كبيرة وضعي فيها كل من الثوم المهروس مع عصير البصل والقرنفل.

ثم أضيفي إليه ملعقة البهارات السبعة مع الخل وملعقه العسل واستمري في خفق المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم أضيفي إليه الكزبرة المطحونة والملح والفلفل الأسود وأخيرا أضيفي ملعقة الصويا صوص واخفقي مرة أخرى.

احضري مكعبات اللحم المقطع إلى قطع صغيرة وضعيها في هذا الخليط السابق تحضيره واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن اربع ساعات أو الليل بأكمله.

قومي بإحضار الشواية وضعي عليها كل من الطماطم والفلفل المقطع إلى قطع متوسطة وشرائح البصل المقطع وقومي بتقليبه جيدا ثم يتم إخراجهم ووضعهم جانباً. خطوات تحضير كباب الحاتي بعد ذلك نحضر قطع اللحم من الثلاجة ويتم وضعها على الشواية لمدة عشر دقائق حتى تتغلف، ثم نقوم برص اللحمة في صينية من الألمونيوم ويتم تغطيتها بقطعة من ورق الفويل، وتوضع في الفرن حتى تنضج تماما مع مراعاة وضع الطماطم والفلفل والبصل وكل الخضروات التي ترتديها مع اللحمة أثناء الطهي.

قومي بأخذ قطعة كبيرة من الفحم قومي بإشعالها وضعيها في قطعة من الورق الفويل والقليل من الزيت وضعي الفحم المشتعل بداخلها، و قم بتغطيتها حتى تأخذ اللحمة نكهة الشواء. طريقة عمل كفتة الحاتى كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة فلفل أسود، ملح، كمون.

بصلة مفرومة.

ثوم مفروم.

فلفل حامى مفروم.

نصف ملعقة بهارات كفتة. طريقة عمل كفتة الحاتى طريقة التحضير: قومي بتقليب كافة المكونات سوياً مع اللحم حتى تتجانس المكونات، ويمكنك إضافة ملعقة من البيكنج بودر على الخليط حتى لا يكون مكتوم.

ابدئي في تشكيل أصابع الكفتة على السيخ وابدئي في شويها على الفحم.

كما يمكن عملها فى الفرن مع وضع قطعة مشتعلة من الفحم معاها حتى تأخذ نكهة الشواء. الوسوم

طريقة عمل كباب الحاتي نقدمه إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، فهو من ألذ وأحلى الأكلات التي يمكن تناولها نظرا للتتبيله السرية التي تجعله فريد من نوعه ويحتوي على مذاق خاص يجعل الكثيرين من الكبار والصغار يقبلون على تناوله بشكل دائم، واليوم سنوفر إليكم طريقة عمل كباب الحاتي في البيت بدون شواية ويمكن تقديمه مع بعض الخضروات وبمذاق أفضل من المحلات. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات: كيلو من اللحم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم.

حبة واحدة من البصل.

اربع قرون من الفلفل الأخضر.

عصير بصل.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة من العسل.

1 ملعقة واحدة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة من السبع بهارات. خطوات تحضير كباب الحاتي احضري بولة كبيرة وضعي فيها كل من الثوم المهروس مع عصير البصل والقرنفل.

ثم أضيفي إليه ملعقة البهارات السبعة مع الخل وملعقه العسل واستمري في خفق المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم أضيفي إليه الكزبرة المطحونة والملح والفلفل الأسود وأخيرا أضيفي ملعقة الصويا صوص واخفقي مرة أخرى.

احضري مكعبات اللحم المقطع إلى قطع صغيرة وضعيها في هذا الخليط السابق تحضيره واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن اربع ساعات أو الليل بأكمله.

قومي بإحضار الشواية وضعي عليها كل من الطماطم والفلفل المقطع إلى قطع متوسطة وشرائح البصل المقطع وقومي بتقليبه جيدا ثم يتم إخراجهم ووضعهم جانباً. خطوات تحضير كباب الحاتي بعد ذلك نحضر قطع اللحم من الثلاجة ويتم وضعها على الشواية لمدة عشر دقائق حتى تتغلف، ثم نقوم برص اللحمة في صينية من الألمونيوم ويتم تغطيتها بقطعة من ورق الفويل، وتوضع في الفرن حتى تنضج تماما مع مراعاة وضع الطماطم والفلفل والبصل وكل الخضروات التي ترتديها مع اللحمة أثناء الطهي.

قومي بأخذ قطعة كبيرة من الفحم قومي بإشعالها وضعيها في قطعة من الورق الفويل والقليل من الزيت وضعي الفحم المشتعل بداخلها، و قم بتغطيتها حتى تأخذ اللحمة نكهة الشواء. طريقة عمل كفتة الحاتى كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة فلفل أسود، ملح، كمون.

بصلة مفرومة.

ثوم مفروم.

فلفل حامى مفروم.

نصف ملعقة بهارات كفتة. طريقة عمل كفتة الحاتى طريقة التحضير: قومي بتقليب كافة المكونات سوياً مع اللحم حتى تتجانس المكونات، ويمكنك إضافة ملعقة من البيكنج بودر على الخليط حتى لا يكون مكتوم.

ابدئي في تشكيل أصابع الكفتة على السيخ وابدئي في شويها على الفحم.

كما يمكن عملها فى الفرن مع وضع قطعة مشتعلة من الفحم معاها حتى تأخذ نكهة الشواء.

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